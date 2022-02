i2c s’associe avec Wirex pour développer la carte crypto prépayée aux États-Unis

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--i2c Inc., l’un des principaux fournisseurs de technologies bancaires et de paiement numérique, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Wirex, plateforme majeure de cryptomonnaies et de paiement en monnaie fiat sans frontières, pour la fourniture de sa carte de débit prépayée multidevise aux États-Unis.

Cette collaboration se fonde sur un partenariat de longue date entre les deux leaders en matière de paiement, visant l’expansion du programme de carte crypto prépayée Wirex, des régions APAC et Europe jusqu’aux États-Unis. Comme dans le cadre d’autres programmes, les détendeurs d’une carte Wirex aux États-Unis pourront gérer et utiliser plusieurs devises durant leurs voyages, au moyen d’une seule et même carte. En plus de bénéficier d’une souplesse transfrontalière et d’un contrôle sur leurs paiements, les détenteurs de carte pourront gagner jusqu’à 8 % en récompenses sous forme de crypto, sur tous leurs achats en boutique et en ligne, tout en évitant les frais de change coûteux lors des voyages.

« Nous sommes très heureux de pouvoir lancer notre programme de carte crypto prépayée aux États-Unis, après une implantation réussie dans les régions APAC et Europe », a confié Pavel Matveev, cofondateur et PDG de Wirex. « Nous travaillons avec i2c depuis plus de quatre ans, et sommes parvenus à évoluer rapidement jusqu’à devenir une plateforme mondiale, en utilisant la base de code unique d’i2c. Grâce à i2c, nous pouvons redéfinir les paiements et les voyages pour les détenteurs de carte à travers le monde. »

« La demande relative à la carte Wirex connaît une croissance mondiale, et nous sommes heureux de pouvoir soutenir cette carte de débit multidevise afin d’améliorer les expériences de paiements aux États-Unis », a déclaré Amir Wain, fondateur et PDG d’i2c Inc. « Désormais, les Américains peuvent bénéficier de la souplesse et la facilité que donne la possibilité de voyager et d’effectuer des dépenses en utilisant une monnaie fiat et plusieurs cryptomonnaies via une seule carte et application, le tout grâce à une plateforme de paiement véritablement sans frontières. »

L’alternative de paiement hybride de Wirex intègre la technologie blockchain sur la plateforme d’i2c, de manière à permettre aux clients américains d’acheter, de conserver, d’échanger et de dépenser à la fois des USD et jusqu’à 30 cryptomonnaies dans plus de 80 millions de boutiques physiques à travers le monde. Les comptes peuvent être facilement financés via des paiements de recharge par carte de débit ; et parmi les fonctionnalités supplémentaires figurent l’absence de frais annuels, zéro frais de change, des transactions en cryptomonnaies quasi instantanées, ainsi que des notifications de transaction en direct.

À propos de Wirex

Wirex est une plateforme mondiale de paiement numérique, et une institution réglementée qui façonne les nouvelles règles de l’univers des paiements numériques. En 2015, la Société a développé la première carte de paiement par cryptomonnaies, au monde, qui permet aux utilisateurs de dépenser facilement des cryptomonnaies et des devises traditionnelles dans la vie quotidienne.

Wirex a été créée en 2014 par les PDG et cofondateurs Pavel Matveev et Dmitry Lazarichev, lesquels avaient décelé la nécessité d’ouvrir l’univers mystérieux des cryptomonnaies, et de rendre l’argent numérique accessible à tous. Avec pour objectif clé de faciliter au maximum l’utilisation d’actifs numériques dans la vie quotidienne, Wirex propose un service fiable et rentable de transactions en cryptomonnaies et en devises traditionnelles, en incorporant la nouvelle génération d’infrastructures de paiement, intégrée, aux blockchains de cryptomonnaies.

Comptant plus de 4,5 millions de clients dans 130 pays, la Société propose des comptes sécurisés qui permettent aux clients de conserver, d’acheter et d’échanger facilement de multiples devises, à leur meilleur taux de marché, sur une seule et unique application centralisée. Des options simples et rapides de transfert de cryptomonnaies sont disponibles, tout comme la liberté de dépenser plus de 150 devises traditionnelles et cryptomonnaies dans plus de 80 millions de boutiques à travers le monde, en utilisant la carte Wirex.

Wirex continue de développer le produit en phase avec les évolutions du marché, tout en se conformant aux réglementations régionales, et en obtenant les licences appropriées le cas échéant. Société pionnière reconnue dans le secteur, Wirex a lancé son propre jeton utilitaire natif, WXT, et créé le premier programme de récompenses en cryptomonnaies, au monde, Cryptoback™, qui rapporte aux détenteurs de carte jusqu’à 2 % de récompense en WXT sur chaque transaction effectuée.

Pour refléter la croissance du métavers, la Société a développé son produit en 2021 afin de permettre un accès généralisé à la finance décentralisée. Avec pour point de départ le lancement de sa fonctionnalité prisée, X-Accounts, offrant des taux d’intérêt sans précédent, Wirex a continué d’enrichir son arsenal de finance décentralisée à travers la mise en place d’un portefeuille Wirex non dépositaire, ajouté à un partenariat avec Nereus, marché de liquidité décentralisé.

Wirex est basée à Londres, et possède des bureaux à Singapour, Kiev, Dallas, Dublin et Atlanta. Avec plus de 5 milliards USD de valeur de transactions traitées à ce jour, et au travers de son expansion rapide sur de nouveaux territoires, notamment aux États-Unis, Wirex jouit d’une position unique pour soutenir et promouvoir l’adoption massive d’une société sans argent liquide, grâce à des solutions créatives.

À propos d’i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires hautement configurables. Grâce à la technologie exclusive « d’assemblage de blocs » d’i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres, et ce, rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d’une seule et même plateforme en tant que service (Platform as a service, PaaS) d’envergure mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d’i2c prend en charge des millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, et ce à travers l’ensemble des fuseaux horaires. Pour en savoir plus, consultez www.i2cinc.com, et suivez-nous sur @i2cinc.

