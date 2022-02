i2c geht Partnerschaft mit Wirex ein – Prepaid Crypto Card steht auch für die USA zur Verfügung

REDWOOD CITY, Kalifornien (USA)--(BUSINESS WIRE)--i2c Inc., ein führender Anbieter von digitalen Zahlungen und Banktechnologien gab heute seine Partnerschaft mit Wirex, einer führenden, offenen Plattform für Kryptowährungen und Fiatzahlungen, bekannt, um seine Prepaid-Debitkarte in mehreren Währungen in die USD zu liefern.

Die Zusammenarbeit baut auf einer langwährenden Partnerschaft zwischen den beiden führenden Geldgebern auf. Sie erweitert das Wirex Prepaid-Kartenprogramm vom Asien-Pazifik-Raum und den Regionen Europas aus in die Vereinigten Staaten von Amerika. Ähnlich wie bei anderen Programmen werden die Wirex-Kartenbesitzer aus den USA mit zahlreichen Währungen umgehen und diese nutzen, wobei sie mit einer einzigen Karte reisen. Zusätzlich zu ihrer grenzübergreifenden Flexibilität und Kontrolle über ihre Zahlungen können Kartenbesitzer bis zu 8 Prozent an Kryptorabatten für sämtliche Einkäufe in den Läden und im Online-Einkauf erhalten und dabei kostspielige Ausgaben für Reisen verhindern.

„Wir sind begeistert, dass wir unser Prepaid-Kryptokartenprogramm nach dem erfolgreichen Start im Asien-Pazifik-Raum in den USA auflegen können“, sagte Pavel Matveev, Mitgründer und CEO von Wirex. „Wir arbeiten jetzt seit mehr als fünf Jahren mit i2c und konnten uns rasch zu einer weltweiten Plattform weiterentwickeln, die die Single-Code-Datenbank von i2c verwendet. Mit i2c können wir Zahlungen neu definieren und für Kartenbesitzer rund um die Welt reisen.“

„Die Anforderungen für die Wirex Karte nehmen weltweit zu, und wir unterstützen sehr gerne deren Debitkarte in mehreren Währungen, um die Erfahrungen mit Zahlungen in den USA zu verbessern“, sagte Amir Wain, Gründer und CEO von i2c Inc. „Jetzt können die Amerikaner Flexibilität und Leichtigkeit genießen, da sie nun reisen und in zahlreichen Fiat- und Kryptowährungen mit einer einzigen Karte und App bezahlen können – über eine tatsächlich grenzenlose Zahlungsplattform.“

Die hybride Zahlungsalternative von Wirex integriert die Blockchain-Technologie auf der i2c Plattform, damit US-Kunden sowohl US-Dollar als auch 30 Kryptowährungen auf mehr als 80 Millionen Handelsplätzen weltweit ausgeben können. Die Konten lassen sich einfach mittels Debit-Guthabenkarten betreiben. Zusätzliche Funktionen umfassen entfallende Jahresgebühren, keinerlei Wechselgebühren, beinahe umgehende Kryptotransaktionen und Transaktionsbenachrichtigungen in Echtzeit.

Über Wirex

Wirex ist eine weltweit präsente digitale Zahlungsplattform und eine regulierte Einrichtung, die dem Raum der digitalen Zahlungen neue Regelungen aufgesetzt hat. Im Jahr 2015 entwickelte das Unternehmen die weltweit erste Zahlungskarte für Kryptowährungen, mit der Nutzer nahtlos Krypto- und herkömmliche Währungen im realen Alltag ausgeben können.

Wirex wurde 2014 von den CEOs und Mitbegründern Pavel Matveev und Dmitry Lazarichev gegründet. Beide erkannten den Bedarf, die esoterische Welt der Kryptowährungen zu eröffnen und digitales Geld allen zur Verfügung zu stellen. Mit dem zentralen Ziel, die Verwendung von digitalen Einlagen im Alltag so einfach wie möglich zu gestalten, liefert Wirex einen bewährten und kosteneffizienten Dienst für Krypto- und herkömmliche Währungstransaktionen. Dazu wird die nächste Generation der Zahlungsinfrastruktur in die Blockchains der Kryptowährungen integriert.

Mit mehr als 4,5 Millionen Kunden in 130 Ländern bietet das Unternehmen sichere Konten, über die Kunden zahlreiche Währungen umgehend zu den besten Kursen in Echtzeit auf einer zentralisierten mobilen App speichern, kaufen und austauschen können. Es gibt derzeit schnelle und einfache Optionen für den Kryptotransfer. Außerdem gilt die Freiheit, mehr als 150 herkömmliche und Kryptowährungen in mehr als 80 Millionen Orten weltweit mit der Wirex Karte auszugeben.

Wirex setzt die Entwicklung des Produkts anhand der Marktentwicklungen fort, während es sich an die regionalen Vorschriften hält und geeignete Lizenzen sichert, soweit sie existieren. Als bewährter Pionier der Branche brachte Wirex seinen eigenen Nützlichkeits-Token, WXT, heraus und führte ihn in das weltweite Crypto-Auszeichnungsprogramm, Cryptoback™, ein, über das Kartenbesitzer für jede durchgeführte Transaktion bis zu 2 % in WXT zurückerhalten.

Zur Widerspiegelung des Wachstums des Metaversums im Lauf des Jahres 2021 hat das Unternehmen sein Produkt erweitert, sodass die Mehrheit Zugriff auf DeFi erhalten kann. Mit Beginn der Herausgabe seiner beliebten X-Accounts-Funktion, die für einen bisher unerreichten Grad an Interesse sorgt, hat Wirex mit der beschränkungslosen Freigabe des Wirex Wallet und einer Partnerschaft mit Nereus, einem dezentralisierten Liquiditätsmarkt, weiterhin seinem DeFi-Arsenal beigesteuert.

Wireless hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über Niederlassungen in Singapur, Kiew, Dallas, Dublin und Atlanta. Mit bereits vollzogenen Transaktionen im Wert von mehr als 5 Mrd. US-Dollar und einer raschen Ausbreitung in neue Regionen, darunter die USA, befindet sich Wirex in der einzigartigen Position, mittels kreativer Lösungen die massenhafte Annahme einer bargeldlosen Gesellschaft zu fördern.

Über i2c Inc.

Das Unternehmen i2c ist ein weltweit tätiger Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Zahlungs- und Banking-Lösungen. Über die firmeneigene „Building Block“-Technologie von i2c können Kunden bequem, rasch und kostengünstig ein umfassendes Sortiment von Lösungen für Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten, Kredite und anderes erstellen. Auf der Grundlage einer einzigen globalen SaaS-Plattform bietet i2c unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Die Technologie der nächsten Generation von i2c unterstützt Millionen von Benutzern in mehr als 200 Ländern/Hoheitsgebieten in allen Zeitzonen. Weitere Informationen finden Sie auf www.i2cinc.com. Folgen Sie uns unter @i2cinc.

