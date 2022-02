Sonepar et ChargePoint s'associent pour déployer des bornes de recharge en France

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Sonepar, leader mondial de la distribution de produits électriques, de solutions et de services associés pour les électriciens, les installateurs et les utilisateurs finaux, et ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT), un réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de référence opérant en Europe et en Amérique du Nord, annoncent un partenariat stratégique en France. Ce partenariat comprend un déploiement de plus de 1 400 bornes de recharge dans le réseau de Sonepar en France, qui couvre plus de 500 agences commerciales, six centres de distribution et sièges d'ici mi-2022.

Au 31 décembre 2021, 53 667 bornes de recharge étaient disponibles en France. Avec l'ajout de 1 400 bornes supplémentaires, Sonepar et ChargePoint augmenteront de manière significative l’offre disponible. Grâce à ce partenariat, ChargePoint devient le partenaire logiciel exclusif de la recharge des VE pour tous les équipements de recharge installés dans le réseau de Sonepar en France.

Sur la base de ce partenariat, Sonepar en France sera désormais en mesure de proposer à tous ses clients une solution complète de recharge de véhicules électriques et renforcera sa position sur un marché en pleine croissance, dont la valeur est estimée à un milliard de ventes en 2025 avec 50 % d'installations dans les entreprises privées.

De plus, cela contribuera aux efforts d'électrification de sa flotte d'entreprise alors que Sonepar en France est déjà engagé dans une démarche durable qui trouve ses premières concrétisations avec un objectif de 25 % de véhicules électriques à batterie et de 75 % de véhicules électriques hybrides rechargeables d'ici 2023, avec un passage à 50-50 d'ici 2025.

Cela permettra à Sonepar de réduire de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre en France (scope 1 et 2) d'ici 2025. C'est aussi une indication claire à ses partenaires et clients que l'électrification des véhicules est l'avenir du transport et que les réseaux connectés deviendront la nouvelle norme - jusqu'à 50 % des chargeurs de véhicules électriques des entreprises (ceux vendus pour un usage commercial) seront connectés au cloud en 2025, fournissant aux utilisateurs le service de ChargePoint.

Jérôme Malassigne, Président de Sonepar France et Sonepar International Services, a déclaré : « En donnant accès à plus de 1 400 bornes de recharge de véhicules électriques, Sonepar propose un service innovant à ses 100 000 clients ainsi qu'à ses 5 000 collaborateurs. Le réseau français de Sonepar représente une opportunité majeure de contribuer de manière significative à la réalisation de l'ambition de la France en matière de bornes de recharge électrique. Ce service durable disponible 24h/24 et 7j/7 permettra de réduire significativement les émissions de carbone. » Jérôme Malassigne ajoute : « Nous remercions le Groupe de mettre à disposition du réseau Sonepar en France ce partenariat avec Chargepoint, à la pointe de l'innovation. »

Pasquale Romano, PDG de ChargePoint, a déclaré : « Nous avons un accord de partenariat établi avec le groupe Sonepar au niveau mondial et nous sommes ravis d'étendre la recharge des véhicules électriques en France en collaborant avec Sonepar. Ce partenariat témoigne de l'engagement de ChargePoint et de Sonepar à promouvoir l'avenir du transport et à faire progresser les efforts d'électrification de milliers d'entreprises dans toute la France. »

La solution logicielle ouverte de ChargePoint sera utilisée pour exploiter toutes les bornes de recharge vendues par Sonepar en France, offrant aux clients un choix de marques de matériel connues avec une multitude de fonctionnalités avancées pour faire de la recharge un processus simple et rationalisé.

Cela comprend la mise en place d'une facturation simplifiée, le contrôle d'accès, la production de rapports centralisés et des données en temps réel sur l'énergie utilisée et les gaz à effet de serre économisés.

Grâce à l'application ChargePoint, les conducteurs et les entreprises ont un accès direct à environ 95 % des ports de recharge publics en France et à des centaines de milliers d'autres ports en Europe, ainsi qu'aux données sur leur propre consommation d'énergie, les coûts et les économies de gaz à effet de serre.

A propos de Sonepar

Sonepar est un Groupe familial indépendant, leader mondial de la distribution aux professionnels de matériels électriques, solutions et services associés. Grâce à un vaste réseau de 100 marques présentes dans 40 pays, le Groupe poursuit un programme de transformation ambitieux pour devenir le premier distributeur B-to-B de matériel électrique au monde à proposer à tous ses clients une expérience omnicanale entièrement numérisée et synchronisée. S’appuyant sur la compétence et la passion de ses 45 000 collaborateurs, Sonepar a réalisé un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros en 2020. Sonepar facilite la vie de ses clients de la manière qui leur convient le mieux : sur place, dans leurs locaux, par téléphone ou en ligne.

A propos de Sonepar en France

Sonepar en France est un acteur majeur de la distribution aux professionnels de matériel électrique, solutions et services associés. Avec 2 réseaux généralistes (Sonepar Connect et CGED), des filiales spécialisées et un réseau Grand Public, Sonepar a réalisé en France, grâce à la compétence de ses 5 300 collaborateurs, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2020. Son ambition partagée de devenir la Référence du marché, repose sur l’expertise, l’engagement et la performance commerciale de ses équipes au quotidien.

A propos de ChargePoint

ChargePoint conçoit un nouveau réseau d’alimentation en électricité pour le transport des biens et des personnes. Depuis 2007, ChargePoint s'est engagé à faciliter le passage à l'électrique pour les entreprises et les conducteurs, en offrant le plus grand réseau de recharge pour les véhicules électriques et un portefeuille complet de solutions de recharge.

La supervision ChargePoint est basée sur une plateforme cloud et fournit de multiples fonctionnalités de gestion. Le matériel de recharge et le logiciel de ChargePoint sont conçus en interne et comprennent des options pour chaque scénario de recharge, allant de la maison au lieu de travail, en passant par les parkings, l'hôtellerie, la vente au détail et les flottes de véhicules de toutes sortes.

Aujourd'hui, un compte ChargePoint donne accès à des centaines de milliers de lieux où recharger son véhicule en Amérique du Nord et en Europe. Avec une connexion à son réseau toutes les deux secondes environ, ChargePoint a fourni plus de 105 millions de charges à ce jour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur l’espace presse de ChargePoint, le site des relations avec les investisseurs de ChargePoint, ou le service de presse France à l’adresse suivante : europeanpressoffice@chargepoint.com