NTT與ServiceNow攜手合作 助企業實現私有5G網絡優勢

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)－環球科技及業務解決方案服務供應商NTT Ltd.宣布與ServiceNow攜手合作，支援以人工智能驅動的端到端工作流程自動化平台，以簡化並加快企業的私有5G網絡（P5G）應用。企業將能利用NTT 和ServiceNow® 的解決方案，精簡私有5G網絡的部署及集成。

若要充分發揮私有5G網絡的優勢用以解決繁複的業務問題，企業需要將現有及全新的業務流程全面數碼化，讓現行的工作流程與私有5G網絡接軌，縮短兩者之間的距離。建基於NTT 最近推出的私有5G網絡平台和端到端服務的基礎上，NTT與ServiceNow的合作將簡化企業數碼化的過程。因此，客戶能透過雲經濟及更卓越的服務管理體驗，以更短的時間進入市場。

NTT Ltd. 新興業務及創新執行副總裁Shahid Ahmed表示：「工作流程數碼化是數碼轉型的先決條件，因此我們將NTT 私有5G網絡平台的簡便性、可控性及安全性等要素與ServiceNow領先業界的工作流程優勢全面結合，致力加快私有5G網絡的應用，為我們的客戶以至整個行業創造價值。」

ServiceNow首席客戶與合作夥伴總監Lara Caimi 表示：「憑藉我們由人工智能驅動的工作流程編排功能，ServiceNow能將員工、流程及系統全面整合，成為企業進行數碼轉型的指揮塔，為客戶及員工帶來實際的業務成果。ServiceNow 將與NTT 攜手，以一站式方案及『即服務』的使用模式，為更多的企業提供安全的私有5G網絡連接，這同時亦會推動各垂直行業加快實行其重要的業務計劃。」

Omdia企業服務供應商首席分析師Camille Mendler指出：「NTT和ServiceNow正為5G服務制定黃金標準，要讓企業真正受益，私有5G網絡不能與其他數碼工作流程分離獨自運行。透過使用已驗證且熟悉的管理工具，企業能加快其數碼轉型步伐並降低過程當中的風險，同時可獲取更深入的業務分析及見解。」

NTT DATA Services首席數碼及策略總監Eric Clark表示：「我們的全球客戶正致力追求在客制化、個人化及營運效率上達至更高水平，以在瞬息萬變的數碼環境下保持競爭力。有賴ServiceNow 的強大功能和NTT 的端到端服務，構建此工作流程引擎將增加各方面的支援和加快啟動對私有5G網絡應用至關重要的業務過程。」

更多有關NTT私有5G網絡平台的詳情，請瀏覽：services.global.ntt/p5g。

*此新聞稿為翻譯版本，所有內容以英文版本為準。

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關於NTT Ltd.

NTT Ltd. 為領先環球的科技服務供應商。我們擁有覆蓋全球的網絡、豐富的行業專業知識和創新技術，透過我們綜合的服務平台，致力協助客戶實現數碼轉型目標。作為企業的長期戰略合作夥伴，我們協助他們提升客戶及員工體驗，革新雲端策略，實現網絡現代化並加強網絡安全。在各個數碼轉型的範疇上，我們為企業的業務流程和IT進行自動化，從他們的核心業務數據中獲取見解並進行分析。作為環球資訊及通訊科技供應商，我們在全球57個國家共擁有50,000多名員工，貿易分布於73個國家，服務遍及200多個國家和區域，致力共同實現互聯未來。詳情請瀏覽services.global.ntt。

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