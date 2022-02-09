NTT與ServiceNow攜手合作 助企業實現私有5G網絡優勢

  • NTT 與ServiceNow將攜手支援由人工智能驅動的端到端工作流程管理及自動化服務平台，協助客戶實現私有5G網絡的優勢
  • ServiceNow 的工作流程建基於NTT 的私有5G網絡（Private 5G, 簡稱P5G），這將協助企業把部署及應用私有5G網絡的基礎工作全面數碼化
  • 首席資訊科技總監（CIOs）及首席數碼總監（CDOs）可透過簡便的雲經濟和更卓越的服務管理體驗，以更短的時間進入市場，解決實際的業務問題

香港--()--(美國商業資訊)環球科技及業務解決方案服務供應商NTT Ltd.宣布與ServiceNow攜手合作，支援以人工智能驅動的端到端工作流程自動化平台，以簡化並加快企業的私有5G網絡（P5G）應用。企業將能利用NTT 和ServiceNow® 的解決方案，精簡私有5G網絡的部署及集成。

若要充分發揮私有5G網絡的優勢用以解決繁複的業務問題，企業需要將現有及全新的業務流程全面數碼化，讓現行的工作流程與私有5G網絡接軌，縮短兩者之間的距離。建基於NTT 最近推出的私有5G網絡平台和端到端服務的基礎上，NTT與ServiceNow的合作將簡化企業數碼化的過程。因此，客戶能透過雲經濟及更卓越的服務管理體驗，以更短的時間進入市場。

NTT Ltd. 新興業務及創新執行副總裁Shahid Ahmed表示：「工作流程數碼化是數碼轉型的先決條件，因此我們將NTT 私有5G網絡平台的簡便性、可控性及安全性等要素與ServiceNow領先業界的工作流程優勢全面結合，致力加快私有5G網絡的應用，為我們的客戶以至整個行業創造價值。」

ServiceNow首席客戶與合作夥伴總監Lara Caimi 表示：「憑藉我們由人工智能驅動的工作流程編排功能，ServiceNow能將員工、流程及系統全面整合，成為企業進行數碼轉型的指揮塔，為客戶及員工帶來實際的業務成果。ServiceNow 將與NTT 攜手，以一站式方案及『即服務』的使用模式，為更多的企業提供安全的私有5G網絡連接，這同時亦會推動各垂直行業加快實行其重要的業務計劃。」

Omdia企業服務供應商首席分析師Camille Mendler指出：「NTT和ServiceNow正為5G服務制定黃金標準，要讓企業真正受益，私有5G網絡不能與其他數碼工作流程分離獨自運行。透過使用已驗證且熟悉的管理工具，企業能加快其數碼轉型步伐並降低過程當中的風險，同時可獲取更深入的業務分析及見解。」

NTT DATA Services首席數碼及策略總監Eric Clark表示：「我們的全球客戶正致力追求在客制化、個人化及營運效率上達至更高水平，以在瞬息萬變的數碼環境下保持競爭力。有賴ServiceNow 的強大功能和NTT 的端到端服務，構建此工作流程引擎將增加各方面的支援和加快啟動對私有5G網絡應用至關重要的業務過程。」

更多有關NTT私有5G網絡平台的詳情，請瀏覽：services.global.ntt/p5g

*此新聞稿為翻譯版本，所有內容以英文版本為準。

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關於NTT Ltd.

NTT Ltd. 為領先環球的科技服務供應商。我們擁有覆蓋全球的網絡、豐富的行業專業知識和創新技術，透過我們綜合的服務平台，致力協助客戶實現數碼轉型目標。作為企業的長期戰略合作夥伴，我們協助他們提升客戶及員工體驗，革新雲端策略，實現網絡現代化並加強網絡安全。在各個數碼轉型的範疇上，我們為企業的業務流程和IT進行自動化，從他們的核心業務數據中獲取見解並進行分析。作為環球資訊及通訊科技供應商，我們在全球57個國家共擁有50,000多名員工，貿易分布於73個國家，服務遍及200多個國家和區域，致力共同實現互聯未來。詳情請瀏覽services.global.ntt

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