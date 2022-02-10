NTT与ServiceNow携手合作 助企业实现私有5G网络优势

  • NTT 与ServiceNow将携手支持由人工智能驱动的端到端工作流程管理及自动化服务平台，协助客户实现私有5G网络的优势
  • ServiceNow 的工作流程建基于NTT 的私有5G网络（Private 5G，简称P5G），这将协助企业把部署及应用私有5G网络的基础工作全面数字化
  • 首席信息官（CIO）及首席数字官（CDO）可通过简便的云经济和更卓越的服务管理体验，以更短的时间进入市场，解决实际的业务问题

香港--()--(美国商业资讯)--全球科技及业务解决方案服务供应商NTT Ltd.宣布与ServiceNow携手合作，支持以人工智能驱动的端到端工作流程自动化平台，以简化并加快企业的私有5G网络（P5G）应用。企业将能利用NTT 和ServiceNow® 的解决方案，精简私有5G网络的部署及集成。

若要充分发挥私有5G网络的优势以解决繁复的业务问题，企业需要将现有及全新的业务流程全面数字化，让现行的工作流程与私有5G网络接轨，缩短两者之间的距离。在NTT 最近推出的私有5G网络平台和端到端服务的基础上，NTT与ServiceNow的合作将简化企业数字化的过程。因此，客户能通过云经济及更卓越的服务管理体验，以更短的时间进入市场。

NTT Ltd. 新兴业务及创新执行副总裁Shahid Ahmed表示：“工作流程数字化是数字转型的先决条件，因此我们将NTT 私有5G网络平台的简便性、可控性及安全性等要素与ServiceNow领先业界的工作流程优势全面结合，致力加快私有5G网络的应用，为我们的客户以至整个行业创造价值。”

ServiceNow首席客户与合作伙伴官Lara Caimi 表示：“凭借我们由人工智能驱动的工作流程编排功能，ServiceNow能将员工、流程及系统全面整合，成为企业进行数字转型的指挥塔，为客户及员工带来实际的业务成果。ServiceNow 将与NTT 携手，以一站式方案及‘即服务’的使用模式，为更多的企业提供安全的私有5G网络连接，这同时亦会推动各垂直行业加快实行其重要的业务计划。”

Omdia企业服务供应商首席分析师Camille Mendler指出：“NTT和ServiceNow正为5G服务制定黄金标准，要让企业真正受益，私有5G网络不能与其他数字工作流程分离而独自运行。通过使用已验证且熟悉的管理工具，企业能加快其数字转型步伐并降低过程当中的风险，同时可获取更深入的业务分析及见解。”

NTT DATA Services首席数字及策略官Eric Clark表示：“我们的全球客户正致力追求在定制化、个性化及运营效率上达到更高水平，以在瞬息万变的数字环境下保持竞争力。有赖ServiceNow 的强大功能和NTT 的端到端服务，构建此工作流程引擎将增加各方面的支持和加快启动对私有5G网络应用至关重要的业务过程。”

更多有关NTT私有5G网络平台的详情，请浏览：services.global.ntt/p5g

*此新闻稿为翻译版本，所有内容以英文版本为准。

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关于NTT Ltd.

NTT Ltd. 为全球领先的科技服务供应商。我们拥有覆盖全球的网络、丰富的行业专业知识和创新技术，通过我们综合的服务平台，致力协助客户实现数字转型目标。作为企业的长期战略合作伙伴，我们协助他们提升客户及员工体验，革新云端策略，实现网络现代化并加强网络安全。在各个数字转型的范畴上，我们为企业的业务流程和IT进行自动化，从他们的核心业务数据中获取见解并进行分析。作为全球信息及通讯科技供应商，我们在全球57个国家共拥有5万多名员工，在73个国家开展业务，服务遍及200多个国家和地区，致力于共同实现互联未来。详情请浏览services.global.ntt

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