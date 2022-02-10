NTT与ServiceNow携手合作 助企业实现私有5G网络优势

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球科技及业务解决方案服务供应商NTT Ltd.宣布与ServiceNow携手合作，支持以人工智能驱动的端到端工作流程自动化平台，以简化并加快企业的私有5G网络（P5G）应用。企业将能利用NTT 和ServiceNow® 的解决方案，精简私有5G网络的部署及集成。

若要充分发挥私有5G网络的优势以解决繁复的业务问题，企业需要将现有及全新的业务流程全面数字化，让现行的工作流程与私有5G网络接轨，缩短两者之间的距离。在NTT 最近推出的私有5G网络平台和端到端服务的基础上，NTT与ServiceNow的合作将简化企业数字化的过程。因此，客户能通过云经济及更卓越的服务管理体验，以更短的时间进入市场。

NTT Ltd. 新兴业务及创新执行副总裁Shahid Ahmed表示：“工作流程数字化是数字转型的先决条件，因此我们将NTT 私有5G网络平台的简便性、可控性及安全性等要素与ServiceNow领先业界的工作流程优势全面结合，致力加快私有5G网络的应用，为我们的客户以至整个行业创造价值。”

ServiceNow首席客户与合作伙伴官Lara Caimi 表示：“凭借我们由人工智能驱动的工作流程编排功能，ServiceNow能将员工、流程及系统全面整合，成为企业进行数字转型的指挥塔，为客户及员工带来实际的业务成果。ServiceNow 将与NTT 携手，以一站式方案及‘即服务’的使用模式，为更多的企业提供安全的私有5G网络连接，这同时亦会推动各垂直行业加快实行其重要的业务计划。”

Omdia企业服务供应商首席分析师Camille Mendler指出：“NTT和ServiceNow正为5G服务制定黄金标准，要让企业真正受益，私有5G网络不能与其他数字工作流程分离而独自运行。通过使用已验证且熟悉的管理工具，企业能加快其数字转型步伐并降低过程当中的风险，同时可获取更深入的业务分析及见解。”

NTT DATA Services首席数字及策略官Eric Clark表示：“我们的全球客户正致力追求在定制化、个性化及运营效率上达到更高水平，以在瞬息万变的数字环境下保持竞争力。有赖ServiceNow 的强大功能和NTT 的端到端服务，构建此工作流程引擎将增加各方面的支持和加快启动对私有5G网络应用至关重要的业务过程。”

更多有关NTT私有5G网络平台的详情，请浏览：services.global.ntt/p5g。

*此新闻稿为翻译版本，所有内容以英文版本为准。

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关于NTT Ltd.

NTT Ltd. 为全球领先的科技服务供应商。我们拥有覆盖全球的网络、丰富的行业专业知识和创新技术，通过我们综合的服务平台，致力协助客户实现数字转型目标。作为企业的长期战略合作伙伴，我们协助他们提升客户及员工体验，革新云端策略，实现网络现代化并加强网络安全。在各个数字转型的范畴上，我们为企业的业务流程和IT进行自动化，从他们的核心业务数据中获取见解并进行分析。作为全球信息及通讯科技供应商，我们在全球57个国家共拥有5万多名员工，在73个国家开展业务，服务遍及200多个国家和地区，致力于共同实现互联未来。详情请浏览services.global.ntt。

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