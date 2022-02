NTT faz parceria com ServiceNow para ajudar as empresas a aproveitar os benefícios do 5G privado

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A NTT Ltd., fornecedora global de serviços de tecnologia com liderança mundial, anunciou hoje uma parceria com a ServiceNow para simplificar e acelerar a adoção do 5G privado por meio de uma plataforma de automação de fluxo de trabalho de ponta a ponta habilitada por inteligência artificial (IA). As organizações poderão utilizar soluções da NTT e da ServiceNow® para simplificar a implementação e integração do 5G privado.

Para extrair valor do 5G privado, os clientes devem digitalizar os processos de negócios novos e existentes, de modo a preencher a lacuna entre seus fluxos de trabalho e a rede de 5G privado. Com base na plataforma P5G recém-lançada da NTT e na pilha de serviços de ponta a ponta, NTT e ServiceNow estão formando esta parceria para simplificar o processo de digitalização. Como resultado, os clientes podem reduzir o tempo de lançamento no mercado com uma economia baseada em nuvem e uma experiência melhorada de gerenciamento de serviços.

“A digitalização dos fluxos de trabalho é um pré-requisito para qualquer jornada de transformação digital”, disse Shahid Ahmed, vice-presidente executivo de Novos Empreendimentos e Inovação da NTT Ltd. “Ao combinar a simplicidade, o controle e a segurança da plataforma P5G da NTT com a força do fluxo de trabalho líder do setor da ServiceNow, podemos acelerar a criação de valor do 5G privado para nossos clientes e a indústria em geral.”

“Por meio de nossos recursos de orquestração de fluxo de trabalho com inteligência artificial, a ServiceNow está impulsionando a torre de controle para a transformação digital, reunindo pessoas, processos e sistemas com a finalidade de fornecer resultados de negócios poderosos”, disse Lara Caimi, diretora de Clientes e Parceiros da ServiceNow. “Juntamente com a NTT, a ServiceNow proporcionará novos casos de uso habilitados pela conectividade segura do 5G privado em um modelo de consumo ‘como serviço’ pronto para ser utilizado. Isso acelerará as principais iniciativas de negócios em vários setores da indústria.”

Camille Mendler, analista-chefe da empresa prestadora de serviços na Omdia, comentou: “A NTT e a ServiceNow estão estabelecendo um padrão de ouro na prestação de serviços 5G. Para realmente beneficiar as empresas, o 5G privado não pode operar como um silo divorciado de outros fluxos de trabalho digitais. Usando ferramentas de gerenciamento comprovadas e familiares, as empresas podem acelerar e reduzir o risco de sua transformação digital ao mesmo tempo em que obtêm conhecimentos mais profundos sobre seus negócios”.

“Nossos clientes do mundo todo estão buscando alcançar o próximo nível de customização, personalização e eficiência operacional necessários para continuar competindo em um ambiente digital cada vez mais acelerado”, disse Eric Clark, diretor da área Digital e de Estratégia da NTT DATA Services. “Construir esse mecanismo de fluxo de trabalho com o poder do ServiceNow e os recursos de ponta a ponta da família NTT agilizará o suporte e a ativação de processos de negócios essenciais para a jornada do 5G privado.”

Para saber mais sobre a solução de 5G privado da NTT, acesse: services.global.ntt/p5g.

Sobre a NTT Ltd.

A NTT Ltd. é uma empresa líder mundial em serviços de tecnologia. Para ajudar nossos clientes a atingir suas metas de transformação digital, usamos nossos recursos globais, experiência e serviços tecnológicos completos fornecidos por meio de nossa plataforma integrada de serviços. Como sua parceira estratégica de longo prazo, nós ajudamos a melhorar a experiência de clientes e funcionários, transformar sua estratégia de nuvem, modernizar suas redes e fortalecer sua segurança cibernética. E em todas as prioridades de transformação, automatizamos seus processos de negócios e TI, extraindo conhecimentos e análises de seus principais dados de negócios. Como fornecedora mundial de TIC, empregamos mais de 50 mil pessoas em 57 países, comercializando em 73 países e prestando serviços em mais de 200 países e regiões. Juntos, possibilitamos o futuro conectado. Acesse services.global.ntt

