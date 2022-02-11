百加得®蘭姆酒將削減50%的溫室氣體排放量

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的私人烈酒公司百加得(Bacardi)宣佈，從2023年開始，其標誌性的頂級蘭姆酒品牌將削減50%的溫室氣體(GHG)排放量。

百加得(BACARDÍ®)蘭姆酒溫室氣體排放將削減50%，同時汽電共生(CHP)系統將於明年在該品牌波多黎各釀酒廠上線。新的汽電共生系統將用丙烷氣體取代重燃油，這是更清潔、更有效率的能源解決方案。

百加得蘭姆酒資深副總裁Ned Duggan表示：「作為品牌和公司，我們致力於從事造福地球的事業。本公司蘭姆酒的產地是美麗的加勒比海島國波多黎各，在那裡，我們將繼續投資新的創新，以確保能夠兌現上述承諾。今年，我們將慶祝公司成立160週年，就在我們回顧公司光輝的歷史之際，我們也期待建立更加永續的未來。」

削減百加得蘭姆酒50%的溫室氣體即代表這家由家族掌控的公司在全球減排14%。百加得頂級品牌組合還包括BOMBAY SAPPHIRE®琴酒、PATRÓN®龍舌蘭和GREY GOOSE®伏特加，這是公司為了達成在2025年全球減排50%的目標所邁出的重要一步。

百加得全球安全、品質與永續性副總裁 Rodolfo Nervi補充道：「我們致力於在營運所在的國家減少能源消耗並改用最永續性的能源，以削減百加得的溫室氣體排放。儘管丙烷是波多黎各最可靠的能源來源，但我們將繼續探索可進一步降低碳基燃料使用量的各種方式，並採取更多積極的措施來邁向淨零排放終極目標。」

百加得蘭姆酒酒廠在環保新措施方面居於領先地位的其他做法包括：

作為其企業責任計畫Good Spirited的一部分，並且遵照聯合國永續發展目標，百加得已經設立了一系列承諾於2025年達成的目標。在設立這些全球目標之前，公司還承諾在2030年成為100%無塑膠。這些全球目標包括：

削減百加得生產廠50%的溫室氣體排放量；

削減百加得生產廠25% 的用水量；

關鍵原材料和包裝100%永續採購；

產品包裝100%可回收；

40%的產品包裝材料採用回收材料；

所有百加得生產廠均為零廢棄物填埋。

如欲瞭解有關百加得永續性承諾及其成為全球最環保烈酒公司願景的詳情，請造訪https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility.

飲酒雖好，請勿貪杯。

關於百加得

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私人烈酒公司，生產並銷售獲得國際認可的烈酒和紅酒。百加得品牌組合由200多個品牌和商標組成，包括百加得(BACARDÍ®)蘭姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龍舌蘭、帝王(DEWAR’S®)蘇格蘭調和威士忌、龐貝藍鑽(BOMBAY SAPPHIRE®)琴酒、馬丁尼(MARTINI®)苦艾酒和氣泡酒、CAZADORES®100%藍色龍舌蘭酒以及WILLIAM LAWSON’S®蘇格蘭威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它一流的新興品牌。家族企業百加得有限公司成立於160年前的古巴聖地牙哥，目前擁有8,000多名員工，在10個國家經營多處生產設施，產品銷往170多個國家。百加得有限公司是指百加得企業集團，包括百加得國際有限公司(Bacardi International Limited)。敬請造訪www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上關注我們。

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