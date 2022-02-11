百加得®朗姆酒将削减50%的温室气体排放量

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的私营烈酒公司百加得(Bacardi)宣布，从2023年开始，其标志性的高端朗姆酒品牌将削减50%的温室气体(GHG)排放量。

百加得(BACARDÍ®)朗姆酒温室气体排放将被削减50%，同时热电联供(CHP)系统将于明年在该品牌波多黎各酿酒厂上线。新的热电联供系统将用丙烷气体取代重燃油，这是一个更加清洁、更加高效的能源解决方案。

百加得朗姆酒高级副总裁Ned Duggan表示：“作为一个品牌和一家公司，我们致力于从事造福地球的事业。公司朗姆酒的产地是美丽的加勒比海岛波多黎各，在那里，我们将继续投资新的创新，以确保能够兑现上述承诺。今年，我们将庆祝公司成立160周年，就在我们回顾公司光辉的历史之际，我们也期待打造一个更加可持续的未来。”

削减百加得朗姆酒50%的温室气体意味着这家由家族掌控的公司在全球范围内将减排14%。百加得高端品牌组合还包括BOMBAY SAPPHIRE®杜松子酒、PATRÓN®龙舌兰和GREY GOOSE®伏特加，这是公司为在2025年实现50%全球减排目标所迈出的重要一步。

百加得全球安全、品质与可持续性副总裁 Rodolfo Nervi补充道：“我们致力于通过在我们所经营的国家减少能源消耗并转而使用最可持续性能源，来削减百加得的温室气体排放。尽管丙烷是波多黎各最可靠的能源来源，但我们将继续探索可进一步降低碳基燃料使用量的各种方式，并采取更多积极的举措来实现净零排放终极目标。”

百加得朗姆酒酒厂在环保新举措方面处于领先地位的其他做法包括：

作为其企业责任计划Good Spirited的一部分，遵照联合国可持续发展目标，百加得已经设立了一系列将于2025年承诺实现的目标。在设立这些全球目标之前，公司还承诺在2030年实现100%的无塑料化。这些全球目标包括：

削减百加得生产厂50%的温室气体排放量；

削减百加得生产厂25% 的水耗；

关键原材料和包装实现100%可持续采购；

产品包装100%可回收；

40%的产品包装材料采用回收材料；

所有百加得生产厂实现零废物填埋。

如需了解有关百加得可持续性承诺及其成为全球最环保烈酒公司愿景的详情，请访问https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility.

饮酒虽好，请勿贪杯。

关于百加得

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私营烈酒公司，生产并销售获得国际认可的烈酒和红酒。百加得品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括百加得(BACARDÍ®)朗姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龙舌兰、帝王(DEWAR’S®)苏格兰调和威士忌、孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE®)金酒、马天尼(MARTINI®)苦艾酒和气泡酒、卡萨多雷(CAZADORES®)100%蓝色龙舌兰酒以及威廉·劳森(WILLIAM LAWSON’S®)苏格兰威士忌、圣日耳曼(ST-GERMAIN®)接骨木花利口酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它领先的新兴品牌。家族企业百加得有限公司成立于160年前的古巴圣地亚哥，目前拥有8,000多名员工，在10个国家经营着多处生产设施，产品销往170多个国家。百加得有限公司是指百加得企业集团，包括百加得国际有限公司(Bacardi International Limited)。敬请访问www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上关注我们。

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