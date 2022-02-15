Cirium（睿思譽）攜手Aireon打造全面的端對端航班資料

  • Cirium（睿思譽）將把Aireon的全球航班追蹤資料（該資料提供對所有現代飛機的全面即時的覆蓋）與其機隊、航班狀態和航班計劃資料庫整合起來
  • Cirium（睿思譽）與Aireon資料的整合，將為航空旅行、航空製造和航空金融領域的領先企業帶來同行無法提供的更高水準的航班監測廣度和精度
  • 可提供極為精確的航班起降時間、飛機利用率和飛機碳排放量資料，讓航空業的營運更為有效率

Cirium（睿思譽）執行長Jeremy Bowen和Aireon執行長Don Thoma會面並簽署了這項全新協議，旨在將Aireon的全球航班追蹤資料與Cirium（睿思譽）全面的機隊、航班狀態和航班時刻表資料庫整合在一起。（照片：美國商業資訊）

  • Cirium（睿思譽）執行長Jeremy Bowen和Aireon執行長Don Thoma會面並簽署了這項全新協議，旨在將Aireon的全球航班追蹤資料與Cirium（睿思譽）全面的機隊、航班狀態和航班時刻表資料庫整合在一起。（照片：美國商業資訊）

倫敦--()--(美國商業資訊)--航空分析公司Cirium（睿思譽）今天宣布與星基飛機追蹤系統領導者Aireon達成一項全新的長期合作協議，旨在將Aireon全面的全球即時航班資料與Cirium（睿思譽）獨有的機隊、航班狀態和航班計劃資料集進行整合。

Aireon的資料涵蓋了全球所有配備廣播式自動相關監視(ADS-B)系統的現代飛機、大型商務機和直升機。

兩家公司將整合旗下的世界級資料集，共同打造迄今為止在全面性方面首屈一指的「門戶直達」(gate-to-gate)航班資料集。

Cirium（睿思譽）將利用Aireon的資料，全面提升航班起降時間資料的廣度和精度，為航空旅行、航空製造和航空金融領域的領先企業提供更好的服務。Cirium（睿思譽）還將在其航班狀態模型中利用Aireon的即時資料，以便將航班抵達與起飛時間的預測精度提升至無與倫比的高度。

作為雙方合作的一部分，Aireon將把自有資料合併到Cirium（睿思譽）產業領先的航班狀態與綜合航班計劃資料中。

Cirium（睿思譽）執行長Jeremy Bowen表示：「加快航空業的數位化轉型是我們的使命。為實現這項目標，航空業需要極為精準的資料來支援解決方案和決策。Cirium（睿思譽）與Aireon攜手合作有助於達成這項目標。」

「Aireon的航班追蹤資料與Cirium（睿思譽）的機隊、航班狀態和航班計劃資料相結合，對於精確計算航班起飛和抵達時間、飛機利用率和飛機碳排放量至關重要，還能使航空業的營運更加有效率。能夠達成此次重大合作，我們深感自豪。」

Aireon執行長Don Thoma表示：「Aireon和Cirium（睿思譽）志同道合，都希望利用新一代技術促進航空業的發展。綜合雙方的專長來提供可靠的產業資料，這在業界尚屬首次。此次合作只是一個開始。隨著Aireon和Cirium（睿思譽）共同發現提升全球航空業效率的新方式，雙方的合作將更為廣泛。」

Aireon率先使用衛星來追蹤飛機，全面實現了航班資料的全球覆蓋，包括海洋和偏遠地區。Aireon是唯一一家提供空中交通服務(ATS)等級監視資料的星基服務提供者。

Cirium（睿思譽）將在未來幾周內整合雙方的資料。從2022年3月起，Cirium（睿思譽）預計其在全球一些地區的航班資料品質將有顯著提升，如中國、中東和亞太區等。

編者按：

ADS-B是一種空中交通監視技術及標準，需要飛機主動廣播自己的身分、精確的GPS位置和其它機載系統的資訊。

空中交通服務(ATS) 監視資料能夠用於可靠、即時地監測重要航班的資訊，如位置、高度和意圖等。

關於Cirium（睿思譽）

Cirium（睿思譽）將強大的資料和分析相結合，以維持世界運轉。Cirium（睿思譽）利用本行業幾十年的經驗，提出見解，幫助旅遊公司、飛機製造商、機場、航空公司和金融機構制定合理、知情的決策，以塑造旅遊業的未來、增加營收並提升客戶體驗。Cirium（睿思譽）是RELX旗下公司，RELX是一家為專業和商業客戶提供資訊分析和決策工具的全球供應商。RELX PLC股票在倫敦、阿姆斯特丹和紐約證券交易所交易，股票代碼如下：倫敦：REL；阿姆斯特丹：REN；紐約：RELX。

如需瞭解更多資訊和公司新聞，請在LinkedIn或Twitter上關注Cirium（睿思譽），或者造訪www.cirium.com

關於Aireon LLC

Aireon為全球配備了廣播式自動相關監視(ADS-B)技術的飛機部署了一套星基空中交通監視系統。該公司改變了過去的陸基系統，利用新一代航空監視技術，有史以來首次實現全球監視，幫助所有利害關係人顯著提升效率和安全性，減少了排放量並節省了成本。星基ADS-B監視能夠覆蓋海洋、極地和偏遠地區，並能夠加強受限於陸上領空的現有陸基系統。透過與NAV CANADA、愛爾蘭航空管理局(IAA)、Enav、NATS和Naviair等領先的空中導航服務提供者(ANSP)以及銥星通訊公司(Iridium Communications)進行合作，Aireon為所有航空業利害關係人提供全球性即時星基空中交通監視系統。如需瞭解更多資訊，請造訪www.aireon.com

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Contacts

媒體詢問：
Rachel Humphries：media@Cirium.com

Aireon公關部：publicrelations@aireon.com

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