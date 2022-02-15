Cirium（睿思譽）攜手Aireon打造全面的端對端航班資料

Cirium（睿思譽）執行長Jeremy Bowen和Aireon執行長Don Thoma會面並簽署了這項全新協議，旨在將Aireon的全球航班追蹤資料與Cirium（睿思譽）全面的機隊、航班狀態和航班時刻表資料庫整合在一起。（照片：美國商業資訊）

Cirium（睿思譽）執行長Jeremy Bowen和Aireon執行長Don Thoma會面並簽署了這項全新協議，旨在將Aireon的全球航班追蹤資料與Cirium（睿思譽）全面的機隊、航班狀態和航班時刻表資料庫整合在一起。（照片：美國商業資訊）

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--航空分析公司Cirium（睿思譽）今天宣布與星基飛機追蹤系統領導者Aireon達成一項全新的長期合作協議，旨在將Aireon全面的全球即時航班資料與Cirium（睿思譽）獨有的機隊、航班狀態和航班計劃資料集進行整合。

Aireon的資料涵蓋了全球所有配備廣播式自動相關監視(ADS-B)系統的現代飛機、大型商務機和直升機。

兩家公司將整合旗下的世界級資料集，共同打造迄今為止在全面性方面首屈一指的「門戶直達」(gate-to-gate)航班資料集。

Cirium（睿思譽）將利用Aireon的資料，全面提升航班起降時間資料的廣度和精度，為航空旅行、航空製造和航空金融領域的領先企業提供更好的服務。Cirium（睿思譽）還將在其航班狀態模型中利用Aireon的即時資料，以便將航班抵達與起飛時間的預測精度提升至無與倫比的高度。

作為雙方合作的一部分，Aireon將把自有資料合併到Cirium（睿思譽）產業領先的航班狀態與綜合航班計劃資料中。

Cirium（睿思譽）執行長Jeremy Bowen表示：「加快航空業的數位化轉型是我們的使命。為實現這項目標，航空業需要極為精準的資料來支援解決方案和決策。Cirium（睿思譽）與Aireon攜手合作有助於達成這項目標。」

「Aireon的航班追蹤資料與Cirium（睿思譽）的機隊、航班狀態和航班計劃資料相結合，對於精確計算航班起飛和抵達時間、飛機利用率和飛機碳排放量至關重要，還能使航空業的營運更加有效率。能夠達成此次重大合作，我們深感自豪。」

Aireon執行長Don Thoma表示：「Aireon和Cirium（睿思譽）志同道合，都希望利用新一代技術促進航空業的發展。綜合雙方的專長來提供可靠的產業資料，這在業界尚屬首次。此次合作只是一個開始。隨著Aireon和Cirium（睿思譽）共同發現提升全球航空業效率的新方式，雙方的合作將更為廣泛。」

Aireon率先使用衛星來追蹤飛機，全面實現了航班資料的全球覆蓋，包括海洋和偏遠地區。Aireon是唯一一家提供空中交通服務(ATS)等級監視資料的星基服務提供者。

Cirium（睿思譽）將在未來幾周內整合雙方的資料。從2022年3月起，Cirium（睿思譽）預計其在全球一些地區的航班資料品質將有顯著提升，如中國、中東和亞太區等。

編者按：

ADS-B是一種空中交通監視技術及標準，需要飛機主動廣播自己的身分、精確的GPS位置和其它機載系統的資訊。

空中交通服務(ATS) 監視資料能夠用於可靠、即時地監測重要航班的資訊，如位置、高度和意圖等。

關於Cirium（睿思譽）

Cirium（睿思譽）將強大的資料和分析相結合，以維持世界運轉。Cirium（睿思譽）利用本行業幾十年的經驗，提出見解，幫助旅遊公司、飛機製造商、機場、航空公司和金融機構制定合理、知情的決策，以塑造旅遊業的未來、增加營收並提升客戶體驗。Cirium（睿思譽）是RELX旗下公司，RELX是一家為專業和商業客戶提供資訊分析和決策工具的全球供應商。RELX PLC股票在倫敦、阿姆斯特丹和紐約證券交易所交易，股票代碼如下：倫敦：REL；阿姆斯特丹：REN；紐約：RELX。

如需瞭解更多資訊和公司新聞，請在LinkedIn或Twitter上關注Cirium（睿思譽），或者造訪www.cirium.com。

關於Aireon LLC

Aireon為全球配備了廣播式自動相關監視(ADS-B)技術的飛機部署了一套星基空中交通監視系統。該公司改變了過去的陸基系統，利用新一代航空監視技術，有史以來首次實現全球監視，幫助所有利害關係人顯著提升效率和安全性，減少了排放量並節省了成本。星基ADS-B監視能夠覆蓋海洋、極地和偏遠地區，並能夠加強受限於陸上領空的現有陸基系統。透過與NAV CANADA、愛爾蘭航空管理局(IAA)、Enav、NATS和Naviair等領先的空中導航服務提供者(ANSP)以及銥星通訊公司(Iridium Communications)進行合作，Aireon為所有航空業利害關係人提供全球性即時星基空中交通監視系統。如需瞭解更多資訊，請造訪www.aireon.com。

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