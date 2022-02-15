Cirium（睿思誉）携手Aireon打造全面的端到端航班数据

Cirium（睿思誉）首席执行官Jeremy Bowen和Aireon首席执行官Don Thoma会面并签署了这项全新协议，旨在将Aireon的全球航班追踪数据与Cirium（睿思誉）全面的机队、航班状态和航班时刻表数据库整合在一起。（照片：美国商业资讯）

Cirium（睿思誉）首席执行官Jeremy Bowen和Aireon首席执行官Don Thoma会面并签署了这项全新协议，旨在将Aireon的全球航班追踪数据与Cirium（睿思誉）全面的机队、航班状态和航班时刻表数据库整合在一起。（照片：美国商业资讯）

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--航空分析公司Cirium（睿思誉）今天宣布与星基飞机追踪系统领导者Aireon达成一项全新的长期合作协议，旨在将Aireon全面的全球实时航班数据与Cirium（睿思誉）独有的机队、航班状态和航班计划数据集进行整合。

Aireon的数据覆盖了全球所有配备广播式自动相关监视(ADS-B)系统的现代飞机、大型商务机和直升机。

两家公司将整合旗下的世界级数据集，共同打造迄今为止在全面性方面首屈一指的“登机口到登机口”(gate-to-gate)航班数据集。

Cirium（睿思誉）将利用Aireon的数据，全面提升航班起降时间数据的广度和精度，为航空旅行、航空制造和航空金融领域的领先企业提供更好的服务。Cirium（睿思誉）还将在其航班状态模型中利用Aireon的实时数据，以便将航班抵达与起飞时间的预测精度提升至无与伦比的高度。

作为双方合作的一部分，Aireon将把自有数据合并到Cirium（睿思誉）行业领先的航班状态与综合航班计划数据中。

Cirium（睿思誉）首席执行官Jeremy Bowen表示：“加快航空业的数字化转型是我们的使命。为实现这一目标，航空业需要极为精准的数据来支持解决方案和决策。Cirium（睿思誉）与Aireon的强强联手有助于达成这一目标。”

“Aireon的航班追踪数据与Cirium（睿思誉）的机队、航班状态和航班计划数据相结合，对于精确计算航班起飞和抵达时间、飞机利用率和飞机碳排放量至关重要，还能使航空业的运营更加高效。能够达成此次重大合作，我们深感自豪。”

Aireon首席执行官Don Thoma表示：“Aireon和Cirium（睿思誉）志同道合，都希望利用新一代技术促进航空业的发展。综合双方的专长来提供可靠的行业数据，这在业内尚属首次。此次合作只是一个开始。随着Aireon和Cirium（睿思誉）共同发现提升全球航空业效率的新方式，双方的合作将更为广泛。”

Aireon率先使用卫星来追踪飞机，全面实现了航班数据的全球覆盖，包括海洋和偏远地区。Aireon是唯一一家提供空中交通服务(ATS)级别监视数据的星基服务提供商。

Cirium（睿思誉）将在未来几周时间内整合双方的数据。从2022年3月起，Cirium（睿思誉）预计其在全球一些地区的航班数据质量将有显著提升，如中国、中东和亚太区等。

编者按：

ADS-B是一种空中交通监视技术及标准，需要飞机主动广播自己的身份、精确的GPS位置和其它机载系统的信息。

空中交通服务(ATS)监视数据能够用于可靠、实时地监测重要航班的信息，如位置、高度和意图等。

关于Cirium（睿思誉）

Cirium（睿思誉）将强大的数据和分析相结合，以维持世界运转。Cirium（睿思誉）利用本行业几十年的经验，提出见解，帮助旅游公司、飞机制造商、机场、航空公司和金融机构制定合理、知情的决策，以塑造旅游行业的未来、增加营收并提升客户体验。Cirium（睿思誉）是RELX旗下公司，RELX是一家为专业和商业客户提供基于信息的分析和决策工具的全球供应商。RELX PLC股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所交易，股票代码如下：伦敦：REL；阿姆斯特丹：REN；纽约：RELX。

如需获取更多信息和公司新闻，请在LinkedIn或Twitter上关注Cirium（睿思誉），或者访问www.cirium.com。

关于Aireon LLC

Aireon为全球配备了广播式自动相关监视(ADS-B)技术的飞机部署了一套星基空中交通监视系统。该公司改变了过去的陆基系统，利用新一代航空监视技术，有史以来首次实现全球范围内的监视，帮助所有利益相关方显著提升了效率和安全性，减少了排放量并节省了成本。星基ADS-B监视能够覆盖海洋、极地和偏远地区，并能够加强受限于陆上领空的现有陆基系统。通过与NAV CANADA、爱尔兰航空管理局(IAA)、Enav、NATS和Naviair等领先的空中导航服务提供商(ANSP)以及铱星通讯公司(Iridium Communications)进行合作，Aireon为所有航空业利益相关方提供全球性实时星基空中交通监视系统。如需了解更多信息，请访问www.aireon.com。

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