Cirium établit un partenariat avec Aireon pour mettre en œuvre le suivi aérien de bout en bout le plus complet, partout dans le monde

Jeremy Bowen, Cirium CEO and Don Thoma, Aireon CEO meet to sign the new deal to bring together Aireon's global flight tracking data with Cirium's complete database of fleet, flight status and airline schedules. (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Cirium, société d'analyse aéronautique, annonce aujourd'hui la passation d'un nouvel accord à long terme avec Aireon, le leader du suivi aérien basé dans l'espace, en vue d'intégrer l'ensemble des données de vol mondiales en temps réel de celui-ci à l'unique combinaison formée par ses propres données de flotte, de statuts de vol et d'horaires de compagnies aériennes.

Les données d'Aireon couvrent tous les aéronefs modernes équipés du système ADS-B partout dans le monde, ainsi que les grands hélicoptères et avions d'affaires.

Les deux sociétés uniront leurs séries de données de classe internationale pour créer l'ensemble de données de vol de porte à porte le plus complet disponible à l'heure actuelle.

Cirium utilisera les données d'Aireon pour faire avancer jusqu'à un niveau de précision et de couverture inédit les données de décollage et d'atterrissage que la société fournit déjà aux principales organisations de transport aérien et de construction et financement aéronautiques. Cirium aura également recours aux données en temps réel d'Aireon pour ses modèles de statuts de vol, afin d'atteindre une précision sans précédent en matière de prévisions des heures de départ et d'arrivée des vols.

Conformément à l'accord, Aireon migrera vers les données de pointe de statuts de vol et d'horaires complets des compagnies aériennes de Cirium.

« Chez Cirium, notre mission est d'accélérer la transformation numérique de l'aviation. Pour y parvenir, le secteur a besoin des données les plus fiables pour mettre en œuvre des solutions et assurer une prise de décision optimale. C'est ce que rend possible l'accord passé entre Cirium et Aireon », a déclaré Jeremy Bowen, PDG de Cirium.

« L'association des données de suivi de vol d'Aireon et des données de Cirium en matière de flotte, de statuts de vol et d'horaires des compagnies aériennes est essentielle pour pouvoir calculer précisément les heures de départ et d'arrivée des vols, l'utilisation des appareils et leurs émissions de carbone, et permettre ainsi au secteur de gagner en efficacité. Il s'agit d'un formidable partenariat dont nous sommes extrêmement fiers. »

« Aireon et Cirium partagent une vision qui tire parti des technologies de dernière génération pour faire avancer l'aviation. Combiner nos expertises est une première dans le secteur et nous permet de fusionner des données auxquelles le secteur pourra se fier », a déclaré Don Thoma, PDG d'Aireon. « C'est la toute première étape de ce qui devrait s'apparenter à un partenariat de portée bien plus importante entre Aireon et Cirium, au moment où les deux entreprises mettent à jour de nouveaux modes d'optimisation de l'efficacité du secteur aérien mondial. »

Aireon avait initié l'utilisation des satellites pour suivre le trafic aérien et atteindre une couverture mondiale totale des vols, même au-dessus des océans et des zones reculées. C'est le seul fournisseur de données de surveillance de type SNA basé dans l'espace.

Cirium intégrera les données au cours des prochaines semaines et devrait constater, dès mars 2022, une amélioration substantielle de la qualité de sa couverture de vol dans le monde entier, y compris en Chine, au Moyen-Orient et dans la zone Asie-Pacifique.

Note aux rédacteurs :

ADS-B est une norme et une technologie de surveillance de trafic aérien qui nécessitent que les appareils transmettent leur identité, leur position GPS précise et d'autres informations issues des systèmes de bord.

Les données de surveillance des services de navigation aérienne (SNA) font appel à la capacité de détecter, de manière fiable et en temps réel, les caractéristiques clés des vols telles que la position, le niveau et l'intention.

À propos de Cirium

Cirium rassemble des données et des analyses puissantes pour faire avancer le monde en fournissant des informations basées sur des dizaines d'années d'expérience dans le secteur, en permettant entre autres aux voyagistes, constructeurs aéronautiques, aéroports, compagnies aériennes et institutions financières de prendre des décisions logiques et éclairées qui façonnent l'avenir des voyages, en faisant croître les revenus et en améliorant les expériences client. Cirium fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision fondés sur l'information destinés aux professionnels et aux entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées sur les bourses de Londres, Amsterdam et New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX.

Pour de plus amples informations, suivez l'actualité de Cirium sur LinkedIn ou Twitter ou rendez-vous sur www.cirium.com.

À propos d'Aireon LLC

Aireon a déployé un système de surveillance du trafic aérien basé dans l'espace pour les aéronefs équipés de l'Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B, surveillance dépendante automatique en mode diffusion) partout sur la planète. Aireon exploite la nouvelle génération de technologies de suivi de l'aviation, auparavant basées au sol, et pour la toute première fois, étend leur portée à l'échelle mondiale afin de considérablement améliorer l'efficacité, renforcer la sécurité, réduire les émissions et obtenir des économies de coûts qui bénéficieront à toutes les parties prenantes. La surveillance ADS-B depuis l'espace couvre les régions océaniques, polaires et reculées ; elle complète les systèmes basés au sol limités à l'espace aérien au-dessus des terres. Aireon propose un système de surveillance du trafic aérien mondial en temps réel, basé dans l'espace, disponible pour toutes les parties prenantes de l'aviation en partenariat avec d'importants fournisseurs de services de navigation aérienne (FSNA) internationaux comme NAV CANADA, l'Irish Aviation Authority (IAA), Enav, NATS et Naviair, de même qu'Iridium Communications. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.aireon.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.