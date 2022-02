SEngine Precision Medicine et Oncodesign annoncent un partenariat pour la découverte d’un nouveau traitement personnalisé ciblant les tumeurs métastatiques et sans solutions thérapeutiques

SEATTLE & DIJON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SEngine Precision Medicine Inc., entreprise spécialisée en oncologie de précision qui révolutionne l’approche thérapeutique du cancer en testant au préalable des médicaments sur des cultures 3D de cellules tumorales issues de patients et Oncodesign (Paris:ALONC) (ALONC – FR0011766229), société biopharmaceutique française spécialisée dans la médecine de précision, ont annoncé la signature d’un accord de recherche collaborative pour le développement d’un nouveau traitement personnalisé ciblant les tumeurs agressives et sans solution thérapeutique.

SEngine commercialise le test PARIS®, afin de prédire les réponses aux médicaments grâce à l’évaluation de l’activité antitumorale de molécules sur des cellules vivantes dérivées de patients, combinés à la robotique et à des outils de calcul pilotés par l'Intelligence Artificielle. Les résultats sont analysés à l’aide d’algorithmes propriétaires de manière à générer des profils de sensibilité aux différents médicaments. Ces informations sont cliniquement exploitables par les oncologues pour prédire des traitements efficaces à des patients qui ont épuisé toutes les pistes thérapeutiques existantes. Des résultats pertinents ont été rapportés sur la valeur prédictive du test chez un certain nombre de patients atteints d’un cancer en phase terminale.

Pour sa part, Oncodesign a développé Nanocyclix®, une plateforme de chimie médicinale permettant de générer des inhibiteurs de kinases qui sont des petites molécules chimiques macrocycliques très puissantes et très sélectives. Ces inhibiteurs très spécifiques (appelés « sondes ») permettent de cibler des kinases dont la fonction est peu connue. C’est ainsi qu’Oncodesign est parvenue à développer une librairie importante de sondes à haut potentiel et très novatrice. Deux des molécules d’Oncodesign sont aux portes des phases cliniques.

Le test d’un panel de sondes Nanocyclix® puissantes et sélectives contre une cible, non divulguée, proposée par SEngine a montré des effets très significatifs. Ces tests ont été effectués sur un large éventail d’échantillons d’organoïdes (cultures en 3D de cellules tumorales dérivées de patients) provenant de plusieurs types différents de cancer humains très agressifs pour lesquels il n’existe actuellement aucune option thérapeutique. Cette observation supporte l’idée que la combinaison de la librairie des sondes Nanocyclix® d’Oncodesign avec le Test PARIS® de SEngine pourrait apporter de nouvelles alternatives aux traitements de certains cancers.

SEngine et Oncodesign ont lancé une collaboration pour évaluer l’optimisation des séries chimiques d’inhibiteurs Nanocyclix® déjà identifiées pour en faire des candidats médicaments susceptibles de montrer une efficacité clinique. Durant cette première phase, les deux entreprises associeront leur plateforme technologique respective sur ce programme de recherche. SEngine financera Oncodesign pour effectuer les premières phases d’optimisation chimique de la série de molécules sélectionnées. Cette phase initiale ouvre la porte à d’autres partenariats à plus grande échelle, jusqu’à une possible option de licence.

Voici ce qu’en dit Carla Grandori, PDG et cofondatrice de SEngine : « Je suis ravie de renforcer notre collaboration avec Oncodesign, à présent que leurs inhibiteurs de kinase candidats ont démontré leur efficacité sur un panel d’organoïdes dérivés de patients pour des tumeurs solides spécifiques. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour le développement de médicaments, avec la possibilité de les prétester sur des « mini-cancers » développés en 3D peu après la dérivation de cellules ex vivo. Il s’agit là d’une avancée de taille comparativement à l’utilisation conventionnelle de modèles établis de lignées cellulaires. Le test PARIS® de SEngine est fortement prédictif de la réponse au médicament in vivo et nous permet de soumettre de nouvelles thérapies à l’évaluation clinique avec de meilleures chances de succès. »

Pour Philippe Genne, PDG et fondateur d’Oncodesign, « Cette collaboration avec SEngine s’inscrit dans le droit fil de la mission de notre entreprise : trouver de nouveaux traitements pour les patients cancéreux qui n’ont plus de solutions. Nous travaillons déjà à l’identification de cibles avec le programme Oncosnipe® et notre Business Unit IA. Le partenariat avec SEngine élargit notre horizon car l’association de Nanocyclix® et du test PARIS®, deux technologies importantes pour la découverte de traitements anticancéreux personnalisés, ouvre la voie à une approche très innovante pour la découverte de nouveaux traitements anticancéreux efficaces, en partant d’un matériel biologique directement issu des patients. »

Selon Jan Hoflack, CSO d’Oncodesign, « Les résultats déjà obtenus avec nos sondes Nanocyclix® sur des organoïdes – des cultures de cellules cancéreuses dérivées de patients – ont suscité un grand enthousiasme à la fois chez Oncodesign et chez SEngine. En unissant nos forces, nous pouvons changer radicalement la vie de patients atteints de cancers avancés, métastatiques et incurables de multiples types et origines. Nos équipes sont déjà à pied d’œuvre afin d’identifier des molécules candidates cliniques. »

À propos du test PARIS®

Le test PARIS® est un test diagnostique de nouvelle génération qui prédit les réponses aux médicaments en passant au crible un large éventail de médicaments anticancéreux sur des cellules tumorales vivantes dérivées de patients en s’appuyant sur la robotique et sur des outils informatiques exploitant l’IA.

Le test PARIS® de SEngine, certifié CLIA1, génère des rapports de sensibilité aux médicaments exploitables chez les patients. Il est applicable à toutes les tumeurs solides, y compris les cancers du côlon, du sein, du poumon, des ovaires et du pancréas. Les cellules dérivées du cancer cultivées en 3D à l’extérieur du corps conservent la fonctionnalité de la tumeur d’origine ainsi que ses caractéristiques génomiques. Pour les cancers dont le traitement n’est pas défini, à l’instar de nombreux cancers métastatiques ou récidivants, le test PARIS® fournit aux médecins traitants des informations cruciales afin d’associer le bon médicament au bon patient.

À propos de la médecine de précision de SEngine

SENgine Precision Medicine Inc. est une entreprise spécialisée en oncologie de précision qui révolutionne les traitements anticancéreux en pré-testant des médicaments sur des cultures 3D développées à partir de cellules tumorales spécifiques de patients. SEngine est un « spin-out » du centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson, un établissement de renommée mondiale, ce qui permet à la société de s’appuyer sur plus de deux décennies de R&D dans les domaines du diagnostic et de la découverte de médicaments. La société commercialise le test PARIS®, un test diagnostique de nouvelle génération qui prédit les réponses aux médicaments en intégrant d’une part la connaissance de la génomique du cancer, et d’autre part des tests de sensibilité aux médicaments sur des cellules vivantes issues de patients, combinés à la robotique et à des outils de calcul pilotés par l’intelligence artificielle. Le test PARIS® de SEngine, certifié CLIA, génère des rapports de sensibilité aux médicaments exploitables chez les patients porteurs de tumeurs solides. SEngine poursuit également la découverte de médicaments par le biais de collaborations stratégiques avec des sociétés biopharmaceutiques/pharmaceutiques en déployant sa plateforme d’oncologie de précision.

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision fondée en 1995 par son Président directeur général actuel et actionnaire majoritaire, elle est cotée sur Euronext Growth Market depuis avril 2014. Sa mission est la découverte de thérapies efficaces pour lutter contre le cancer et autres maladies sans solutions thérapeutiques. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 1 000 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique unique, alliant l’intelligence artificielle, la chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de sélectionner de nouvelles cibles thérapeutiques, de concevoir et développer les candidats précliniques potentiels jusqu’au stade des phases cliniques. Oncodesign a configuré son organisation pour proposer des services innovants à ses clients et des licences sur ses molécules propriétaires. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 65 milliards de dollars d’ici 2027 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques internationaux. Basée en France à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 230 collaborateurs au sein de 3 Business Units (BU) : Service, Biotech, Intelligence Artificielle et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de la Société et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Société décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

1 Clinical Laboratory Improvement Amendments : certification de qualité d’un test diagnostique aux US par le FDA