Mandy Moore s’associe à Lumenis pour sensibiliser au problème de la sécheresse oculaire et faire connaître le traitement OptiLight

Mandy Moore as a brand ambassador for OptiLight, a bright solution for dry eyes. (Photo: Business Wire)

YOKNEAM ILLIT, Israel--(BUSINESS WIRE)--Lumenis a annoncé aujourd’hui son partenariat avec l’autrice-compositrice-interprète et actrice, Mandy Moore en tant qu’ambassadrice de la marque OptiLight, une solution lumineuse pour les yeux secs. Mme Moore souffrait de sécheresse oculaire, et le traitement avec OptiLight a considérablement amélioré son quotidien. Aujourd’hui, elle a décidé de s’associer à Lumenis pour partager son histoire et motiver d’autres personnes. Elle sera la vedette de la nouvelle campagne d’OptiLight, montrant aux millions de personnes atteintes de sécheresse oculaire, qu’elles peuvent faire autre chose que « simplement vivre avec ».

Avant d’être diagnostiquée, Mandy Moore ne s’était pas rendu compte que ses yeux secs, qui la démangeaient et la brûlaient étaient en fait des signes d’une maladie appelée sécheresse oculaire. La sécheresse oculaire est remarquablement courante, affectant environ 49 millions d’Américains, dont seulement la moitié sont diagnostiqués.1,2 Pour aider les personnes souffrant de sécheresse oculaire, comme Mandy Moore, Lumenis, la plus grande société de dispositifs médicaux à base d’énergie, au monde, pour les applications de soins oculaires et d’esthétique, a récemment lancé OptiLight. Ce traitement révolutionnaire et breveté est la première et l’unique luminothérapie pour la sécheresse oculaire. Dans le cadre d’un schéma thérapeutique, OptiLight aide à améliorer la sécheresse oculaire grâce à une série de traitements rapides et doux réalisés en cabinet.

« Je suis ravie de m’associer à Lumenis et d’expliquer comment OptiLight a eu un réel impact sur ma vie. Pendant des années, j’ai souffert de la sécheresse oculaire, sans savoir que j’étais atteinte de cette maladie ! Mes yeux picotaient, ils étaient fatigués et rougis. Je ne pouvais pas porter mes lentilles de contact pendant longtemps. Les gouttes pour les yeux ne faisaient pas grand-chose. C’était une source constante de frustration sur les plateaux, et à la maison avec ma famille », a confié Mandy Moore. « En apprenant que j’étais atteinte d’une maladie appelée sécheresse oculaire, j’ai réalisé que je pouvais faire autre chose qu’endurer ce problème, et obtenir un traitement sûr et efficace avec OptiLight. Maintenant, je peux consacrer plus de temps à ce qui est important pour moi, plutôt que de lutter contre la nuisance et l’inconfort constants de la sécheresse oculaire ; et je veux inspirer d’autres personnes à dire elles aussi : "Je refuse de simplement vivre avec". »

La campagne « Not Gonna Live With It Generation » (La génération qui ne va pas vivre avec) où figure Mandy Moore en vedette a fait ses débuts aujourd’hui au moyen d’un spot publicitaire, une campagne numérique et une campagne de presse, visant à encourager les personnes à en savoir davantage sur la sécheresse oculaire, et à trouver un traitement efficace avec OptiLight.

« Lumenis se réjouit à l’idée de s’associer avec Mandy Moore pour cette importante campagne de sensibilisation au problème de la sécheresse oculaire, et destinée à présenter le traitement révolutionnaire OptiLight », a commenté Tzipi Ozer-Armon, PDG de Lumenis. « Doté de la technologie brevetée Optimal Pulse Technology (OPT), OptiLight est la seule luminothérapie pour la gestion de la sécheresse oculaire. Pour des millions de personnes qui comme Mandy souffrent de cette affection, OptiLight est la solution idéale. Notre capacité à améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent de sécheresse oculaire est la raison pour laquelle nous travaillons, et nous sommes ravis de son enthousiasme envers OptiLight et des résultats de son traitement. Nous espérons que cela inspirera d’autres personnes à rechercher de meilleurs soins pour la sécheresse oculaire. »

Pour en savoir plus sur la sécheresse oculaire et sur OptiLight, visitez treatmydryeye.com, et suivez Lumenis sur Instagram, Facebook et LinkedIn avec les hashtags #NotGonnaLiveWithIt et #OptiLight.

À propos d’OptiLight

OptiLight™ est un traitement à base de lumière, qui utilise une lumière à large spectre, à la fois précise et intense pour améliorer les signes de sécheresse oculaire due à un dysfonctionnement des glandes de Meibomius (DGM), également connue sous le nom de sécheresse oculaire évaporative, ou sécheresse oculaire par carence lipidique. Ce traitement est utilisé à partir de 22 ans chez les patients présentant des signes et symptômes modérés à sévères, de la sécheresse oculaire due au DGM, et ayant un type de peau I à IV selon la classification de Fitzpatrick. OptiLight doit être appliqué uniquement sur la peau de la région malaire du visage, allant du tragus au tragus, en incluant le nez (les yeux doivent être entièrement couverts par des lunettes de protection). OptiLight est destiné à être appliqué en complément d’autres modalités, comme l’expression des glandes de Meibomius, les lubrifiants à base de larmes artificielles et les compresses chaudes.

Le traitement avec OptiLight n’est pas indiqué pour les patients atteints de certaines affections médicales, et comporte des risques, de type inconfort, endommagement de la texture naturelle de la peau et changement de pigmentation de la peau. Veuillez demander à votre médecin si le traitement OptiLight pourrait vous convenir.

À propos de Lumenis

www.lumenis.com

Lumenis est l’une des principales sociétés de dispositifs médicaux à base d’énergie, pour les applications esthétiques et les soins oculaires dans le domaine des solutions cliniques peu invasives. L’entreprise est reconnue comme une experte mondiale dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes basées sur l’énergie, notamment le laser, la lumière intense pulsée (LIP) et la radiofréquence (RF). Depuis plus de 50 ans, les produits de pointe, de Lumenis repoussent les limites des traitements médicaux et ont établi, à maintes reprises, de nouvelles normes de référence aussi bien technologiques que cliniques. Lumenis crée avec succès des solutions pour des maladies jusqu’ici incurables, et conçoit des technologies d’avant-garde qui révolutionnent les méthodes de traitement existantes.

