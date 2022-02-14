Mandy Moore與Lumenis合作，提高對乾眼症和OptiLight療法的認識

以色列約克尼姆伊利特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Lumenis今天宣布已與唱作人兼演員Mandy Moore合作，由Mandy Moore擔任乾眼症理想解決方案OptiLight的品牌大使。Moore女士患有乾眼症，OptiLight療法使她的病情得到明顯改善。現在她與Lumenis合作，分享她的故事，並激勵其他人。她將在OptiLight的新廣告中演出，告訴數以百萬計的乾眼症患者，不必「默默忍受」。

在確診之前，Moore女士沒有意識到眼睛乾燥、瘙癢、灼熱感實際上是乾眼症作怪。乾眼症非常普遍，影響大約4,900萬美國人，但只有一半人得到診斷。1,2為了幫助像Moore女士這樣的乾眼症患者，專注眼睛護理和美容的能量型醫療器材公司Lumenis最近推出了OptiLight療法。這種革命性的專利療法是第一個也是唯一一個以光為基礎的乾眼症療法。作為治療方案的一部分，OptiLight透過一系列快速、溫和的診室內治療幫助改善乾眼症。

Moore女士表示：「我很高興能與Lumeni合作，並分享OptiLight對我的生活所產生的實質影響。多年來，我一直飽受乾眼症困擾，但我沒意識到自己有這種病！我的眼睛疲憊並有磨砂感，而且看起來很紅。我不能長時間佩戴隱形眼鏡。眼藥水也沒有什麼作用。在片場或在家裡陪伴家人時，這始終是我的困擾。當我瞭解到乾眼症這種疾病後，我意識到我不必默默忍受了。我可以用OptiLight進行安全、有效的治療。現在，我可以把更多的時間放在對我重要的事情上，而不是與乾眼症的持續困擾和不適作抗爭，我想鼓勵其他人一起說『我不必默默忍受』。」

以Moore女士為主角的「不能帶著它生活一輩子」活動今天首次啟動，透過商業廣告以及數位和平面媒體宣傳，鼓勵人們進一步認識乾眼症，並透過OptiLight找到有效的治療方法。

Lumenis執行長Tzipi Ozer-Armon表示：「Lumenis很高興與Mandy Moore合作推展這項重要活動，以此提高人們對乾眼症的認識並宣傳OptiLight這種突破性療法。OptiLight採用獲得專利的最佳脈衝技術(Optimal Pulse Technology, OPT)，是唯一用於治療乾眼症的光療法。對於數百萬具有與Mandy有同樣經歷的人來說，OptiLight是一個完美的選擇。我們有能力改善乾眼症患者的生活品質，這就是我們從事這項工作的原因。很高興見證她對OptiLight的熱情以及她的治療結果。我們希望這能鼓勵其他人接受更好的乾眼症療法。」

想瞭解更多關於乾眼症和OptiLight的資訊，請造訪treatmydryeye.com，並在Instagram、Facebook和LinkedIn上透過#NotGonnaLiveWithIt和#OptiLight關注Lumenis。

1. Dana R et al. Patient-Reported Burden of Dry Eye Disease in the United States: Results of an Online Cross-Sectional Survey. Am J Ophthalmol. 2020 Aug; 216:7-17.（Dana R等人。美國患者報告的乾眼症負擔：網路橫斷面調查的結果。《美國眼科學雜誌》，2020年8月；216：7-17。） 2. 美國人口普查資料。

關於OptiLight

OptiLight™是一種以光為基礎的治療方法，採用精確、強烈的廣譜光來改善因瞼板腺功能障礙引起的乾眼症，適用於因瞼板腺功能障礙引發中度至重度乾眼症症狀和Fitzpatrick皮膚分型為I-IV型的22歲及以上患者。瞼板腺功能障礙也被稱為蒸發性乾眼症或脂質缺乏性乾眼症。它OptiLight僅適用於臉部顴骨區域的皮膚，從耳屏到耳屏，包括鼻子（眼睛應完全被防護眼鏡擋住）。OptiLight旨在用作其他治療手段的輔助療法，例如瞼板腺按摩、人工淚液潤滑劑和熱敷。

OptiLight治療不適合患有某些疾病的患者，而且存在一定的風險，如不適感、天然皮膚紋理損害以及皮膚色素改變。欲瞭解OptiLight療法是否適合您，請諮詢您的醫生。

關於Lumenis

www.lumenis.com

Lumenis是一家領先的能量型醫療器材公司，專注微創臨床解決方案領域的美容和眼部護理。Lumenis被譽為雷射、強脈衝光(IPL)和射頻(RF)等創新性能源技術開發與商業化領域的世界知名專家。近50年來，Lumenis的開創性產品重新定義了醫學治療，並制定了許多技術和臨床的黃金標準。Lumenis已經成功地為以前無法治療的疾病建立了解決方案，並開發了徹底革新現有治療方法的先進技術。

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