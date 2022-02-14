Mandy Moore与Lumenis合作，提高对干眼症和OptiLight疗法的认识

以色列约克尼姆伊利特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Lumenis今天宣布已与唱作人兼演员Mandy Moore合作，由Mandy Moore担任干眼症理想解决方案OptiLight的品牌大使。Moore女士患有干眼症，OptiLight疗法使她的病情得到明显改善。现在她与Lumenis合作，分享她的故事，并激励其他人。她将出演OptiLight的新广告，告诉数以百万计的干眼症患者，不必“默默忍受”。

在确诊之前，Moore女士没有意识到眼睛干燥、瘙痒、灼热感实际上是干眼症作怪。干眼病非常普遍，影响大约4,900万美国人，但只有一半人得到诊断。1,2为了帮助像Moore女士这样的干眼症患者，专注眼睛护理和美容的能量型医疗器械公司Lumenis最近推出了OptiLight疗法。这种革命性的专利疗法是第一个也是唯一一个基于光的干眼症疗法。作为治疗方案的一部分，OptiLight通过一系列快速、温和的诊室内治疗帮助改善干眼症。

Moore女士表示：“ 我很高兴能与Lumeni合作，并分享OptiLight对我的生活所产生的实质影响。多年来，我一直饱受干眼症困扰，但我没意识到自己有这种病！我的眼睛疲惫并有磨砂感，而且看起来很红。我不能长时间佩戴隐形眼镜。眼药水也没有什么作用。在片场或在家里陪伴家人时，这始终是我的困扰。当我了解到干眼症这种疾病后，我意识到我不必默默忍受了。我可以用OptiLight进行安全、有效的治疗。现在，我可以把更多的时间放在对我重要的事情上，而不是与干眼症的持续困扰和不适作斗争，我想鼓励其他人一起说‘我不必默默忍受’。”

以Moore女士为主角的“不能带着它生活一辈子”活动今天首次启动，通过商业广告以及数字和平面媒体宣传，鼓励人们更多地认识干眼症，并通过OptiLight找到有效的治疗方法。

Lumenis首席执行官Tzipi Ozer-Armon表示：“ Lumenis很高兴与Mandy Moore合作开展这项重要活动，以此提高人们对干眼症的认识并宣传OptiLight这种突破性疗法。OptiLight采用获得专利的最佳脉冲技术(Optimal Pulse Technology, OPT)，是唯一用于治疗干眼症的光疗法。对于数百万有着与Mandy有同样经历的人来说，OptiLight是一个完美的选择。我们有能力改善干眼症患者的生活质量，这就是我们从事这项工作的原因。很高兴见证她对OptiLight的热情以及她的治疗结果。我们希望这能鼓励其他人接受更好的干眼症疗法。”

想了解更多关于干眼症和OptiLight的信息，请访问treatmydryeye.com，并在Instagram、Facebook和LinkedIn上通过#NotGonnaLiveWithIt和#OptiLight关注Lumenis。

1. Dana R et al. Patient-Reported Burden of Dry Eye Disease in the United States: Results of an Online Cross-Sectional Survey. Am J Ophthalmol. 2020 Aug; 216:7-17.（Dana R等人。美国患者报告的干眼症负担：网络横断面调查的结果。《美国眼科学杂志》，2020年8月；216：7-17。） 2. 美国人口普查数据。

关于OptiLight

OptiLight™是一种以光为基础的治疗方法，采用精确、强烈的广谱光来改善因睑板腺功能障碍引起的干眼症，面向因睑板腺功能障碍引发中度至重度干眼症症状和Fitzpatrick皮肤分型为I-IV型的22岁及以上患者。睑板腺功能障碍也被称为蒸发性干眼症或脂质缺乏性干眼症。它OptiLight仅适用于面部颧骨区域的皮肤，从耳屏到耳屏，包括鼻子（眼睛应完全被防护眼镜挡住）。OptiLight旨在用作其他治疗手段的辅助疗法，例如睑板腺按摩、人工泪液润滑剂和热敷。

OptiLight治疗不适合患有某些疾病的患者，而且存在一定的风险，如不适感、天然皮肤纹理损害以及皮肤色素改变。欲了解OptiLight疗法是否适合您，请咨询您的医生。

关于Lumenis

www.lumenis.com

Lumenis是一家领先的能量型医疗器械公司，专注微创临床解决方案领域的美容和眼部护理。Lumenis被誉为激光、强脉冲光(IPL)和射频(RF)等创新性能源技术开发与商业化领域的世界知名专家。近50年来，Lumenis的开创性产品重新定义了医学治疗，并制定了许多技术和临床的金标准。Lumenis已经成功地为以前无法治疗的疾病创建了解决方案，并开发了彻底革新了现有治疗方法的先进技术。

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