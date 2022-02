Mandy Moore faz parceria com a Lumenis para ampliar conscientização sobre síndrome do olho seco e tratamento OptiLight

Mandy Moore as a brand ambassador for OptiLight, a bright solution for dry eyes. (Photo: Business Wire)

Mandy Moore as a brand ambassador for OptiLight, a bright solution for dry eyes. (Photo: Business Wire)

YOKNE’AM ILLIT, Israel--(BUSINESS WIRE)--A Lumenis anunciou hoje que realizou uma parceria com a cantora, compositora e atriz Mandy Moore para que atue como embaixadora da marca OptiLight, uma solução brilhante para olhos secos. Moore sofria da síndrome do olho seco, e o tratamento OptiLight melhorou consideravelmente seu estado de saúde. Agora, ela está atuando em parceria com a Lumenis para contar sua história e instruir outras pessoas. Ela vai estrelar a nova campanha da OptiLight para mostrar a milhões de pessoas que sofrem com olhos secos que elas não precisam “simplesmente viver com isso”.

Antes de ser diagnosticada, Moore não percebia que seus olhos secos, com coceira e queimação eram na verdade sinais da anomalia chamada síndrome do olho seco. A síndrome do olho seco é incrivelmente comum e afeta um número estimado de 49 milhões de norte-americanos, embora apenas a metade seja diagnosticada.1,2 Para ajudar pessoas que sofrem com olhos secos como Moore, a Lumenis — a maior empresa mundial de dispositivos médicos à base de energia para aplicações estéticas e de tratamento dos olhos — lançou recentemente o OptiLight. Esse tratamento patenteado revolucionário e inédito é uma terapia que combate a síndrome do olho seco unicamente com luz. Como parte do regime do tratamento, o OptiLight ajuda a melhorar a síndrome do olho seco com uma séria de aplicações rápidas, suaves e realizadas em consultório.

“ Tenho a grande satisfação de fazer esta parceria com a Lumenis e mostrar como o OptiLight melhorou a minha vida. Sofri durante anos com a síndrome do olho seco, mas nem sabia que tinha isso! Eu sentia meus olhos arenosos e cansados, e eles ficavam vermelhos. Eu não conseguia nem mesmo usar lentes de contato por muito tempo. Colírios não ajudavam muito. Era uma frustração constante no estúdio e em casa com a minha família”, contou Moore. “ Quando descobri que eu tinha um problema de saúde chamado síndrome do olho seco, não apenas só percebi que não precisava conviver com isso, mas que poderia me tratar de forma segura e eficaz com o OptiLight. Agora, posso dedicar mais tempo no que é importante para mim, ao invés de brigar com o incômodo e o desconforto constantes da síndrome do olho seco, e quero inspirar outras pessoas a dizerem ‘Eu não vou simplesmente viver com isso’.”

A campanha “Not Gonna Live With It Generation” (Geração Não Vou Viver com Isso) com Moore estreou hoje com um comercial e uma campanha na mídia digital e impressa para incentivar as pessoas a se saber mais sobre a síndrome do olho seco e descobrir o OptiLight como terapia eficaz.

“ A Lumenis tem a satisfação de fazer parceria com Mandy Moore para esta importante campanha, que vai conscientizar sobre a síndrome do olho seco e apresentar o revolucionário tratamento OptiLight”, declarou Tzipi Ozer-Armon, diretor executivo da Lumenis. “ O OptiLight e sua tecnologia de pulso ideal (Optimal Pulse Technology, OPT) patenteada compõem a única terapia à base de luz desenvolvida para combater a síndrome do olho seco. Para milhões de pessoas que sofrem com o mesmo problema de Mandy, o OptiLight é a solução perfeita. Nossa capacidade de melhorar a qualidade de vida de quem tem síndrome do olho seco é o que nos leva a fazer o que fazemos, e é incrível ver o entusiasmo dela com o OptiLight e os resultados de seu tratamento. Esperamos que isso inspire outras pessoas a cuidar melhor da síndrome do olho seco.”

Saiba mais sobre a síndrome do olho seco e o OptiLight em treatmydryeye.com e siga a Lumenis no Instagram, no Facebook e no LinkedIn com #NotGonnaLiveWithIt e #OptiLight.

1. Dana R et al. Patient-Reported Burden of Dry Eye Disease in the United States: Results of an Online Cross-Sectional Survey. Am J Ophthalmol. 2020 Aug; 216:7-17. 2. Dados censitários dos Estados Unidos.

Sobre o OptiLight

O OptiLight™ é um tratamento à base de luz que utiliza luz precisa, intensa e de amplo espectro para melhorar os sintomas da síndrome do olho seco devido à disfunção da glândula meibomiana (meibomian gland dysfunction, MGD) — também conhecida como olho seco evaporativo ou olho seco com deficiência lipídica — em pacientes com idade a partir de 22 anos que apresentam sinais e sintomas moderados a graves da síndrome do olho seco devido à MGD e com tipos de pele Fitzpatrick I a IV. O OptiLight deve ser aplicado somente sobre a pele da região malar do rosto, do tragus ao tragus incluindo o nariz (os olhos devem ser totalmente cobertos por óculos de proteção). O OptiLight deve ser aplicado juntamente como outras modalidades, como expressão da glândula meibomiana, lubrificantes lacrimais artificiais e compressas quentes.

O tratamento com o OptiLight não é indicado a pacientes com determinados estados de saúde e apresenta riscos, como desconforto, danos na textura natural da pele e mudança na pigmentação da pele. Consulte seu médico para determinar se o tratamento OptiLight é adequado para você.

Sobre a Lumenis

www.lumenis.com

A Lumenis é uma importante empresa de dispositivos médicos à base de energia para aplicações estéticas e de tratamento dos olhos na área de soluções clínicas minimamente invasivas. Ela é reconhecida como especialista de renome mundial no desenvolvimento e na comercialização de tecnologias inovadoras à base de luz, inclusive laser, luz de pulso intenso (Intense Pulsed Light, IPL) e radiofrequência (RF). Há quase 50 anos, os produtos inovadores da Lumenis transformam tratamentos e já definiram vários altos padrões tecnológicos e clínicos. A Lumenis cria soluções bem-sucedidas para estados de saúde até então sem tratamento, além de tecnologias avançadas que revolucionam métodos de tratamento já existentes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.