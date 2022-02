UTRECHT, Nederland & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--ArgoBio en Oncode Institute werken samen met Oncode Investigator Madelon Maurice, onderzoeker en groepsleider bij het UMC Utrecht, om Laigo Bio te lanceren, een nieuw bedrijf in het opkomende gebied van eiwitafbraak. Het bedrijf heeft bovendien financiering verkregen van Oncode Bridge Fund en ArgoBio om zijn eigen pijplijn van gerichte immunotherapie SureTACsR verder te ontwikkelen. Het SureTACsR technologieplatform is een nieuwe benadering voor de afbraak van membraaneiwitten, toepasbaar op een breed scala aan ziektetoepassingen. De primaire focus ligt op het gebied van oncologie, maar met parallelle programma’s in neuro-inflammatie en neurodegeneratieve ziekten. In tegenstelling tot andere benaderingen met kleine moleculen, resulteert dit in een efficiënte en aanhoudende afbraak van doelreceptoren, wat mogelijk resulteert in een superieure werkzaamheid in de kliniek dan de modaliteiten die momenteel worden gebruikt door andere opkomende technologieën voor eiwitafbraak.

