ArgoBio s’associe à l’Institut Oncode pour la création de Laigo Bio, une société spécialisée dans le développement de traitements innovants en oncologie et neurologie par la dégradation ciblée de protéines

PARIS & UTRECHT, Pays Bas--(BUSINESS WIRE)--ArgoBio, le start-up studio dédié aux Sciences de la Vie, et l’Institut Oncode, institut néerlandais de premier plan dédié à la recherche fondamentale contre le cancer, annoncent aujourd’hui leur collaboration avec le Pr. Madelon Maurice, chercheuse et cheffe de groupe à l’Université du Centre Médical (UMC) d’Utrecht, pour la création et le lancement de Laigo Bio, une nouvelle société spécialisée dans le domaine émergent de la dégradation ciblée de protéines.

Laigo Bio a d’ores et déjà sécurisé un premier financement impliquant ArgoBio et le Oncode Bridge Fund afin de poursuivre le développement de SureTACsR, son portefeuille propriétaire de programmes d’immunothérapie ciblée. La plateforme technologique SureTACsR constitue une nouvelle approche en dégradation des protéines membranaires, applicable à un vaste éventail d’indications thérapeutiques.

Laigo Bio ciblera en priorité des indications en oncologie et mènera en parallèle des programmes de développement en neuro-inflammation et dans les maladies neurodégénératives. L’approche de Laigo Bio se distingue des autres méthodes utilisant des petites molécules par sa capacité à provoquer la dégradation efficace et durable des récepteurs cibles, entraînant ainsi une efficacité clinique potentiellement supérieure à celle des technologies actuelles de dégradation de protéines.

Issue des recherches menées par les équipes du Pr. Madelon Maurice, qui rejoint la société en qualité d’investigateur principal, Laigo Bio entend démarrer le développement préclinique de ses composés dans les prochains mois, afin de générer de nouveaux candidats biologiques exclusifs à fort potentiel pour une sélection de cibles thérapeutiques.

Laigo Bio bénéficiera du soutien du Dr. Neill Moray Mackenzie, un des entrepreneurs en résidence d’ArgoBio et expert en immuno-oncologie, et de M. Emil Pot, expert en développement commercial et en propriété intellectuelle chez Oncode disposant de 25 ans d’expérience dans le secteur des sciences de la vie, tout au long de son développement jusqu’à un tour de financement de Série A. La Société envisage de lancer ses premiers essais cliniques en 2025.

Chris De Jonghe, Directeur de la Valorisation de l’Institut Oncode déclare : « SureTACsR s’appuie sur les idées innovantes développées par le Pr. Maurice avec le soutien du Fond de Développement de la Technologie d’Oncode. La création de Laigo Bio constitue une nouvelle étape vers la transition des innovations du Pr. Maurice en des thérapies ciblées efficaces du cancer, adaptées à chaque patient. Nous sommes très heureux de collaborer avec ArgoBio à l’occasion de ce premier tour de table, que nous considérons comme un gage de grande confiance dans le potentiel de cette plateforme technologique de nouvelle génération. »

Le Pr. Madelon Maurice de l’Université du Centre Medical d’Utrecht, poursuit : « Nous sommes ravis qu’ArgoBio ait décidé de soutenir les recherches que j’ai menée à l’UMC Utrecht sur la manière d’interférer avec les altérations de signalisation pouvant mener à l’oncogenèse, et nous accueillons avec plaisir son équipe de scientifiques et d’entrepreneurs de premier plan pour la transition de ces recherches vers les phases cliniques. »

Le Dr. Neill Moray Mackenzie, entrepreneur en résidence d’ArgoBio, ajoute : « La création de Laigo Bio reflète parfaitement les raisons ayant mené à la création d’ArgoBio l’année dernière : identifier des opportunités scientifiques de premier plan et financer ces innovations au cours des étapes le plus précoces pour le développement de sociétés spécialisées. Je suis très heureux que le Pr. Madelon Maurice, véritable experte de renommée internationale du secteur, dirige cette nouvelle approche de dégradation des protéines, qui dispose d’un fort potentiel pour le développement d’une toute nouvelle voie biologique pour le traitement du cancer. »

Shobhit Dhawan, responsable du Oncode Bridge Fund, conclut : « La dégradation ciblée des protéines est un domaine passionnant ayant été validé par des études cliniques et dans lequel de nombreux acteurs développent aujourd’hui des innovations de pointe. Cette approche se différencie particulièrement par sa capacité à provoquer la dégradation soutenue des protéines liées à la membrane cellulaire grâce à un produit biologique, une première mondiale dans le secteur. Nous sommes convaincus de son potentiel en oncologie et dans de nombreuses indications neurologiques et sommes impatients de soutenir Madelon, Neill et Emil dans leur parcours au sein de Laigo Bio ».

A propos d’ArgoBio : www.argobiostudio.com

Fondé à Paris début 2021, ArgoBio est un start-up studio dédié à la transformation d'innovations de pointe en entreprises de biotechnologies de premier plan. ArgoBio recherche et identifie des projets thérapeutiques innovants au stade précoce de leur développement, issus d'institutions de recherche universitaires européennes de renom, notamment dans le domaine des maladies rares, des troubles neurologiques, de l'oncologie et de l'immunologie. ArgoBio sélectionne et incube ensuite ces projets dans le but de créer des sociétés de biotechnologie et de les développer jusqu'à l’obtention d’un financement de série A significatif. ArgoBio dispose d’une forte expertise dans la découverte et le développement de nouveaux médicaments et d’une équipe d'entrepreneurs en biotechnologie très expérimentés.

A propos de l’Institut Oncode : https://www.oncode.nl/

L'Institut Oncode réunit plus de 900 chercheurs fondamentaux d’excellence sur le cancer aux Pays-Bas. Notre mission est de stimuler les innovations dans le diagnostic et le traitement du cancer, avec pour objectif final d'aider les patients à survivre, d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d’un cancer et de contribuer à un système de santé plus abordable. L'Institut Oncode traduit les connaissances fondamentales sur la biologie du cancer en nouveaux diagnostics, nouveaux médicaments et traitements innovants. Les trois piliers stratégiques d'Oncode pour améliorer les résultats des patients sont l'excellence scientifique, la collaboration et la valorisation. Oncode est financé par la Société Néerlandaise du Cancer, ainsi que par les Ministères des Affaires Economiques et du Climat, de l'Education, de la Culture et des Sciences, de la Santé, du Bien-Etre et des Sports, et par Health~Holland, pour un montant total de 120 millions d'euros jusqu'en 2022.

A propos du Oncode Bridge Fund :

L'Oncode Bridge Fund en oncologie fournit un financement d’amorçage pour aider à la création et à la croissance de nouvelles entreprises issues de la science et des recherches menées par les chercheurs d'Oncode. Le Bridge Fund a pour objectif d'accélérer la transformation de la recherche innovante sur le cancer des laboratoires Oncode en options de traitement, en méthodes de diagnostic et en outils de recherche qui bénéficient aux patients et, de manière plus générale, à la société dans son ensemble.

A propos de l’UMC Utrecht : https://www.umcutrecht.nl/en

L’UMC Utrecht est l'un des centres médicaux universitaires les mieux classés d'Europe, dont les missions principales sont les soins, la recherche et l'éducation. Avec plus de 12 000 employés, l'UMC Utrecht, dont l'hôpital pour enfants Wilhelmina fait partie, est l'une des plus grandes institutions publiques de soins de santé des Pays-Bas et le plus grand employeur de la région d'Utrecht. Notre mission : ensemble, nous améliorons la santé des personnes et créons les soins de demain. Ensemble, nous créons plus de valeur, car nous croyons que chaque personne compte.

A propos de Laigo Bio :

Laigo Bio est basée sur les recherches du laboratoire du professeur Madelon Maurice, connu internationalement pour ses contributions à la compréhension de la signalisation Wnt, une voie clé pour le maintien des cellules souches et le renouvellement des tissus. L'un des principaux objectifs de ses travaux est de découvrir le mode d'action des ligases E3 liées à la membrane qui contrôlent le renouvellement des récepteurs Wnt et qui sont fréquemment mutées dans le cancer.