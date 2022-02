D-Wave, ein weltweit führender Anbieter von Quantencomputing-Systemen, -Software und -Dienstleistungen, bringt kommerzielles Quantencomputing an die Börse durch Transaktion mit DPCM Capital, Inc.

BURNABY, British Columbia, Kanada sowie PALO ALTO, Kalifornien, und MIAMI, Florida, USA--(BUSINESS WIRE)--D-Wave Systems Inc., ein führender Anbieter von Quantencomputing-Systemen, -Software und -Dienstleistungen – und der einzige Anbieter, der sowohl Annealing- als auch Gate-Model-Quantencomputer entwickelt („D-Wave“ oder das „Unternehmen“) – hat heute eine endgültige Transaktionsvereinbarung mit DPCM Capital, Inc. (NYSE: XPOA), einer börsennotierten zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft („DPCM Capital“), abgeschlossen. Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen bietet ein innovatives Merkmal der Transaktion den Inhabern börsennotierter Aktien von DPCM Capital, die nicht von ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen, die Möglichkeit, bei Abschluss der Transaktion einen entsprechenden Anteil an einem Bonuspool von 5 Millionen Aktien zu erhalten. Weitere Informationen hierzu in dieser Mitteilung.

Erwartungen zufolge wird die Transaktion die Führungsposition von D-Wave im Bereich des kommerziellen Quantencomputings stärken und die Anwendung von Quantencomputern in wichtigen Kundensegmenten wie Produktion, Logistik, Pharmazeutik, Finanzen und Behörden beschleunigen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien von D-Wave Quantum Inc. als neu gegründete Muttergesellschaft von D-Wave und DPCM Capital an der NYSE unter dem Symbol „QBTS“ gehandelt.

Die Rechenleistung von Quantencomputern verspricht erhebliche Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft – von der Entwicklung neuer Produkte und dem Aufbau neuer Geschäftsfelder bis hin zu ungeahnten Lösungen für die Wettermodellierung, die globale Planung von Lieferketten, die Optimierung der Finanzmärkte, die Erforschung von Wirkstoffen und neuartigen Materialien.

„ Der heutige Tag markiert einen Scheidepunkt und zeigt, dass Quantencomputing nicht länger nur Theorie und staatlich geförderte Forschung ist, sondern kommerzielle Quantenlösungen für die Wirtschaft bereitstellt“, so Alan Baratz, CEO bei D-Wave. „ D-Wave ist ebenso wie DPCM Capital und seine neuen und langfristigen Investoren PSP Investments, Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs), NEC Corporation, Yorkville Advisors und Aegis Group Partners der Überzeugung, dass in diesem Moment nicht Hoffnung oder Wissenschaft im Mittelpunkt stehen. Vielmehr stellt dieser Schritt einen Moment der greifbaren Wertschöpfung für Kunden und Investoren dar. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden identifizieren wir Anwendungsmöglichkeiten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Quantenwert aufweisen, und übersetzen diese Problemstellungen, sodass sie auf dem Quantencomputer ausgeführt werden können, um diesen Wert zu realisieren. Wir erwarten eine Beschleunigung dieser ‚Wertschöpfung und Validierung‘ bei einer wachsenden Zahl vielfältiger neuer Anwendungsfälle. Dabei wird ein stetiger Kreislauf aus Produktbereitstellung, Anwendungsentwicklung und Marktwachstum entstehen.“

Den Erlös der Transaktion wird D-Wave einsetzen, um die Bereitstellung von serienreifen Quantenanwendungen für Blue-Chip-Kunden weiter auszuweiten und dabei auf den mehr als 200 US-amerikanischen Patenten aufbauen, die D-Wave seit seiner Gründung im Jahr 1999 angemeldet hat. Die Transaktion bedeutet auch einen Meilenstein in Kanadas marktführender Entwicklung eines robusten Quanten-Ökosystems. Die bahnbrechenden Forschungs- und Entwicklungsinitiativen (FuE) werden weiterhin im Quantum Center for Excellence von D-Wave in der kanadischen Provinz British Columbia ansässig sein. Der FuE-Bereich von D-Wave wird die Entwicklung der nächsten Generation von Quantencomputern verfolgen. Schwerpunkte sind die Weiterentwicklung des Gate-Modell-Programms und die kontinuierliche Verbesserung von D-Waves Quanten-Cloudservice Leap™, hybriden Solvern und Software-Entwicklungstools. D-Wave rechnet mit einer weiteren Expansion seiner globalen Präsenz über die USA, Kanada, Europa, Japan, Singapur und Australien hinaus in weitere aufstrebende Quantencomputer-Märkte.

„ So komplex Quantencomputing auch sein mag – sein Wert und seine Vorteile liegen auf der Hand: Lösungen für Probleme zu finden, die bisher nicht lösbar waren, oder Probleme schneller und besser zu lösen“, so Emil Michael, CEO, DPCM Capital, Inc. „ D-Wave ist ein Pionier der Entwicklung dieses Marktes und hat bereits großen Unternehmen rund um den Globus ermöglicht, von den enormen Vorteilen des Quantencomputings zu profitieren. Als weltweit einziges Quantencomputing-Unternehmen, das sowohl Annealing- als auch Gate-Modell-Quantencomputer baut, wird D-Wave Zugang zum gesamten prognostizierten 150 Milliarden US Dollar schweren Quantencomputing-Markt (TAM, Total Addressable Market) haben. Bei einem erwarteten TAM von über 1 Milliarde Dollar in näherer Zukunft und der Perspektive, den TAM bei Ausreifung der Quantencomputing-Anwendungen und Entwicklung neuer Gate-Modell-Anwendungen rasch zu expandieren, sind wir zuversichtlich, dass D-Wave durch die Beschleunigung des kommerziellen Quantencomputing-Marktes weiterhin einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre generieren wird.“

Der Bedarf an Quantencomputing besteht bereits heute und er wächst: Laut einem 2020 veröffentlichten Report von 451 Research, einem S&P Global-Marktforschungsunternehmen, haben 31 % der befragten Unternehmen das Lösen komplexer Probleme aufgrund des hohen Zeitaufwands aufgegeben. Zudem experimentieren dem Report zufolge 39 % der Unternehmen derzeit mit Quantencomputing, und 81 % der Unternehmen planen den Einsatz von Quantenanwendungen in den nächsten drei Jahren.

Stärkung der Führungsposition von D-Wave bei kommerziellem Quantencomputing

Bei der Nutzung der Vorteile von Quantencomputing für verschiedene Kundensegmente steht D-Wave an vorderster Front. Als bisher einziges Quantencomputing-Unternehmen der Welt konnte D-Wave den kommerziellen Wert von Quantencomputing für einen Blue-Chip-Kundenstamm demonstrieren. Darüber hinaus ist D-Wave der einzige Anbieter, der in großem Maßstab operative und kommerzielle Erfahrung mit Quantencomputern vorweisen kann. Unter den kommerziellen Kunden von D-Wave sind 25 der Forbes Global 2000-Unternehmen, darunter Branchenführer wie Volkswagen, Toyotas R&D Labs, Accenture, BBVA, NEC Corporation, Save-On-Foods, DENSO und Lockheed Martin. Neben den Unternehmenskunden, die D-Wave bereits aktiv einsetzen, haben Tausende von Entwicklern rund um den Globus Hunderte von frühen Quantenanwendungen für verschiedene Bereichen wie Ressourcenplanung, Mobilität, Logistik, Wirkstoffentwicklung, Portfoliooptimierung oder Fertigungsverfahren entwickelt.

Zu den wichtigsten Vorteilen von D-Wave gehören:

D-Wave baut als einziges Unternehmen weltweit Quantencomputer sowohl nach dem Annealing- als auch dem Gate-Modell. Dies ist wichtig, da verschiedene Arten von Quantensystemen für unterschiedliche Quantenanwendungen einsetzbar sind: Die Annealing-Systeme von D-Wave sind für die Lösung komplexer Optimierungsprobleme ausgelegt; Gate-Modell- und Annealing-Systeme können beide lineare algebraische und Faktorisierungsprobleme bewältigen, etwa im Bereich des maschinellen Lernens und der Kryptographie; und im Rahmen des Gate-Modell-Programms von D-Wave werden voraussichtlich Systeme entstehen, die besonders für Differentialgleichungen geeignet sind – beispielsweise in der Quantenchemie.

D-Wave stellt als erster und einziger Anbieter komplette Echtzeit-Quantensysteme bereit: von supraleitenden Quantenprozessorchips (QPUs) für Quantensysteme bis hin zu Hardware-Engineering, Post-Processing-Software, hybriden Solvern und Open-Source-Entwickler-Tools. In Kombination mit der Echtzeit-Bereitstellung dieser Lösungen über die Quanten-Cloud bietet dieser Ansatz den Kunden regelmäßige und sofortige Vorteile für die Markteinführung ihrer Produkte.

Zudem ist D-Wave der einzige Betreiber eines Quantencomputers, der Geschäftsanwendungen im Produktionsmaßstab unterstützt. D-Wave bietet einen breiten Zugang zu Quantencomputing und professionellen Dienstleistungen für die Entwicklung hybrider Quantenanwendungen, der als QCaaS (Quantum Computing as a Service) über den Quanten-Cloudservice Leap von D-Wave bereitgestellt wird und in 38 Ländern verfügbar ist.

All dies trägt zum kontinuierlichen Wachstum von Einsatz und Nachfrage nach Quantencomputern bei.

Die Transaktion im Überblick:

Die Transaktion bewertet D-Wave mit einem Eigenkapitalwert von rund 1,2 Mrd. USD. Die Bedingungen der Transaktion sehen eine innovative Anreizstruktur vor, bei der ein Bonuspool von 5 Millionen Aktien anteilig den Inhabern börsennotierter Aktien von DPCM Capital zugeteilt wird, die nicht von ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen. Ihre Kostenbasis wird dadurch effektiv reduziert. Ein ähnlicher Bonuspool von bis zu 1,8 Millionen Aktien wurde für PIPE-Investoren (Private Investment in Public Equity) eingerichtet, um für diese Investoren die gleiche effektive Kostenbasis zu gewährleisten wie für Inhaber börsennotierter Aktien von DPCM Capital.

Das kombinierte Unternehmen erhält einen Bruttoerlös von 300 Mio. USD vom Treuhandkonto von DPCM Capital – dies unter der Annahme, dass die Inhaber börsennotierter Aktien von DPCM Capital nicht von ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen – sowie einen Bruttoerlös von 40 Mio. USD von einer Gruppe strategischer und institutioneller Investoren, die über eine verbindliche PIPE an der Transaktion teilnehmen. Die PIPE wird von neuen und bestehenden Investoren geleitet, darunter der führende kanadische Pensionsfondsmanager des öffentlichen Sektors, PSP Investments, NEC Corporation, Goldman Sachs, Yorkville Advisors und Aegis Group Partners.

Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen weiterhin vom Forschungs- und Entwicklungszentrum und der D-Wave-Unternehmenszentrale in British Columbia, Kanada, aus geführt.

Die Transaktion, die vom Board of Directors von D-Wave als auch vom Board of Directors von DPCM Capital einstimmig genehmigt wurde, wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von DPCM Capital.

Weitere Einzelheiten zur geplanten Transaktion, einschließlich einer Kopie der Transaktionsvereinbarung und der Investorenpräsentation, enthalten ein aktueller Bericht auf Form 8-K und die Registrierungserklärung von D-Wave Quantum Inc. auf Form S-4, darunter ein Dokument, das als Prospekt von D-Wave Quantum Inc. und Vollmachtserklärung von DPCM Capital dient („Vollmachtserklärung/Prospekt“). Beide Dokumente werden von D-Wave Quantum Inc. und DPCM Capital bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und unter www.sec.gov erhältlich sein.

Informationen zur Konferenzschaltung:

Die Webcast-Investorenpräsentation von DPCM Capital zur Transaktion ist auf der Investor-Relations-Website von D-Wave verfügbar. Eine Mitschrift des Webcasts wird ebenfalls von DPCM Capital bei der SEC eingereicht.

Berater

Morgan Stanley & Co. LLC („Morgan Stanley“) fungieren als exklusiver Finanzberater für D-Wave. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP and Blake, Cassels & Graydon LLP treten als Rechtsberater von D-Wave auf. Citigroup Global Markets Inc. („Citigroup“) ist als führender Kapitalmarktberater für DPCM Capital tätig. Die UBS Investment Bank fungiert als weiterer Kapitalmarktberater für DPCM Capital. Greenberg Traurig LLP und Stikeman Elliott LLP sind Rechtsberater von DPCM Capital. Morgan Stanley und Citigroup treten als Platzierungsagenten für DPCM Capital für einen Teil der PIPE-Finanzierung auf, die für bestimmte qualifizierte institutionelle Käufer und institutionelle "akkreditierte Investoren" aufgenommen wird. Morgan Stanley und Citigroup sind als Platzierungsagenten in keiner Weise an dem Teil der PIPE-Finanzierung beteiligt, der von D-Wave durchgeführt wurde, und werden auch keine Honorare im Zusammenhang mit diesem Teil der PIPE-Finanzierung erhalten. Longview Communications and Public Affairs agieren als kanadische Berater für die externe Kommunikation von D-Wave.

Über D-Wave Systems Inc.

D-Wave ist führend in der Entwicklung und Bereitstellung von Quantencomputersystemen, -software und -dienstleistungen und ist der weltweit erste kommerzielle Anbieter von Quantencomputern und das einzige Unternehmen, das sowohl Annealing- als auch Gate-basierte Quantencomputer entwickelt. Unser Ziel ist es, die Möglichkeiten des Quantencomputings zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft zu erschließen. Dies erreichen wir, indem wir unsere Kunden mit praxisorientierten Quantenanwendungen bei der Lösung von so unterschiedlichen Problemen wie Logistik, künstliche Intelligenz, Materialwissenschaften, Arzneimittelforschung, Zeitplanung, Cybersicherheit, Fehlererkennung und Finanzmodellierung unterstützen. Die Systeme von D-Wave werden von einigen der modernsten Unternehmen der Welt eingesetzt, darunter NEC Corporation, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, Forschungszentrum Jülich, University of Southern California und das Los Alamos National Laboratory. D-Wave unterhält seinen Hauptsitz und das Quantum Engineering Center of Excellence in der Nähe von Vancouver, Kanada, und seine US-amerikanische Niederlassung in Palo Alto, Kalifornien. D-Wave wird von namhaften Investoren unterstützt, darunter PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, NEC Corp, Aegis Group Partners und In-Q-Tel.

Über DPCM Capital Inc.

DPCM Capital, Inc. ist eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft unter der Leitung von Chairman und CEO Emil Michael, die gegründet wurde, um einen Unternehmenszusammenschluss, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen auszuführen. UBS Securities LLC fungierte als alleiniger Konsortialführer für den Börsengang von DPCM Capital. Die Stammaktien, Einheiten und Optionsscheine des Unternehmens werden seit dem 23. Oktober 2020 unter den Tickersymbolen XPOA, XPOA.U und XPOA WS an der NYSE gehandelt. Der zweckgebundenen Akquisitionsgesellschaft gehört auf Vorstands-, Management- und Beratungsebene ein Team aus Unternehmern und Betreibern an, darunter Eric Schmidt, ehemaliger CEO bei Google, Betsy Atkins, weltweit renommierte Governance-Expertin und Unternehmerin, sowie Denmark West, eines der ersten Mitglieder des Teams bei Xbox von Microsoft.

