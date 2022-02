Andersen Global styrker sit fodfæste på De Britiske Jomfruøer

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Efter sin nylige ekspansion til De Britiske Jomfruøer (BVI), tilføjer Andersen Global dimension til sin platform i territoriet med det samarbejdende firma Chorus International Services (BVI) Limited (Chorus-Global).

Chorus-Global blev grundlagt i 2019 og er en udbyder af finansielle services, der specialiserer sig i levering af udvalgte virksomheds-, tillids-, ledelses-, regulerings- og fintech-services fra BVI. Firmaet ledes af grundlæggeren Nicholas Lane og servicerer en bred vifte af kvalitetsbevidste kunder, herunder virksomhedsenheder, private kunder, familier med høj nettoværdi, institutioner og investorer.

“Vi forpligter os til at opbygge varige kunderelationer ved at opretholde gennemsigtighed og sikre, at vi forstår og opfylder kundernes individuelle behov og mål, ” sagde Nicholas. “Andersen Globals platform vil give os mulighed for at levere problemfri, omfattende services, efterhånden som kundernes behov fortsætter med at udvikle sig og udvides på tværs af grænser og praksisområder. ”

Formand i Andersen Global og CEO i Andersen, Mark Vorsatz, tilføjede: “Chorus-Global leverer konsekvent markedsledende service gennem deres kundefokuserede tilgang og forpligtelse til stewardship. Nicholas og hans team tilbyder integrerede, enestående løsninger og tilføjer dybde til vores caribiske platforms østlige kant.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer, bestående af skatte- og juraeksperter i hele verden. Sammenslutningen blev oprettet af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC i 2013, og Andersen Global har nu over 9.000 fagfolk globalt og er repræsenteret på over 327 lokaliteter via sine medlemsfirmaer og samarbejdende firmaer.

