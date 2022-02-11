Andersen Global鞏固英屬維京群島業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--繼近期擴張進入英屬維京群島(BVI)後，Andersen Global又與合作公司Chorus International Services (BVI) Limited (Chorus-Global)進一步擴大在該區域的業務廣度。

Chorus-Global是成立於2019年的金融服務提供者，專注於在英屬維京群島提供企業、信託、治理、監管和金融科技等領域的服務。公司由創辦人Nicholas Lane領導，為眼光敏銳的廣泛客戶提供服務，包括企業實體、私人客戶、高淨值家庭、機構和投資者等。

Nicholas表示：「我們保持透明度，並且確保理解和符合客戶的獨特需求和目標，致力於建立持久的客戶關係。隨著客戶需求不斷發展，而且跨越國界和執業領域的需求持續出現，Andersen Global的平臺將使我們能夠提供無縫、全面的服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Chorus-Global憑藉以客戶為中心的方法和對管理工作的承諾，持續提供市場領先的服務。Nicholas及其團隊將提供全面、一流的解決方案，並幫助我們鞏固在加勒比海東部地區的優勢。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾9,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾327個地點發展業務。

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