Andersen Global巩固英属维尔京群岛业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--继近期扩张进入英属维尔京群岛(BVI)后，Andersen Global又携手合作公司Chorus International Services (BVI) Limited (Chorus-Global)，进一步拓展在该区域的业务广度。

Chorus-Global成立于2019年，是一家金融服务提供商，专注于在英属维尔京群岛提供企业、信托、治理、监管和金融科技等领域的服务。公司由创始人Nicholas Lane领导，广泛服务于眼光敏锐的客户，包括企业实体、私人客户、高净值家庭、机构和投资者等。

Nicholas表示：“通过保持透明度以及确保理解并满足客户的独特需求和目标，我们致力于建立持久的客户关系。随着客户需求不断发展，跨越国界和执业领域的需求持续出现，Andersen Global的平台将支持我们提供无缝、全面的服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Chorus-Global凭借以客户为中心的方法和对管理工作的承诺，持续提供市场领先的服务。Nicholas及其团队将提供全面、一流的解决方案，并帮助我们巩固在加勒比东部地区的优势。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾9,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾327个地点开展业务。

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