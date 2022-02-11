女性創業加速器計畫歡迎國際電信聯盟成為新的聯合國夥伴，共同縮小數位性別差距

紐約和日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--具有里程碑意義的麥肯錫全球研究院報告發現，如果世界各地缺少相關資源的女性能夠獲得關鍵的數位技能教育，那麼到2025年，全球GDP可能增加12兆美元。

這一驚人的差距促成了女性創業加速器計畫(WEA)與聯合國負責資通訊科技的專門機構國際電信聯盟(ITU)的最新合作。雙方計畫共同縮小數位性別差距。

在玫琳凱(Mary Kay)的支援下，ITU和WEA即將推出高品質的技能培訓計畫，幫助世界各地的女性創業者掌握必要的數位技能，從而促進女性的經濟賦權。除線上培訓模組外，為支援WEA，ITU和玫琳凱還將舉辦一年一度的創新挑戰賽(Innovation Challenge)，為建立女性賦權生態系統貢獻力量。

玫琳凱公司營運長Deborah Gibbins表示：「數位技能不再只是可有可無，而是一項必備技能。開發中國家和最低度開發國家的女性迫切需要獲得高品質、切實有效的數位技能培訓，以便與已開發國家市場的創業者平等競爭。透過與WEA和ITU合作，我們將使這一切成真。」

在開發中國家，僅19%的女性會使用網際網路並享受網路帶來的好處1，顯示這些國家仍然存在巨大的數位性別差距。而新冠疫情使得這些不平等現象更加凸顯。面對疫情，大量創業者不得不將其業務轉移到線上以適應當前局勢。簡而言之，開發中國家和最低度開發國家(LDC)的潛在女性創業者如果不具備必要的數位技能，就無法創辦企業並使其正常運作。

ITU電信發展局長Doreen Bogdan-Martin表示：「ITU很高興與WEA合作，激勵和教育世界各地的女性創業者，並為其賦權。共同協力提升這些創業者的數位技能，為其打造由資通訊科技支援的創業環境，我們可以幫助女性掌握相關技能，使她們成為同等重要的領導者，推動經濟成長。」

「縮小數位性別差距」倡議將翻譯為多種語言，其內容包括：

17個專為開發中國家和最低度開發國家的年輕女性和創業者提供的一般性數位技能線上培訓模組

8個專為紡織和服裝業女性創業者提供的數位技能線上培訓模組

4個專為科技業女性創業者提供的管理技能線上培訓模組

2-4個關於綠色創業與經濟課程的線上培訓模組

2-4項關於關懷創業與經濟課程的線上培訓模組

該專案擁有前所未有的潛在全球影響力。其培訓的重點是為女性創業者提供數位技能，以改變性別不平等現狀，亦將透過資通訊科技來確保包容社會和包容經濟。該專案將使開發中國家和最低度開發國家的女性能夠免費獲得高品質的培訓課程，使她們從自我認定為創業者開始，透過策略性學習歷程，獲得在數位經濟中發展所需的數位技能。

該專案將為女性創業者創造有利的生態系統，助其快速成長，從而幫助推進女性創業加速器計畫並促進包容性和永續成長。該專案還將直接有助於2030年永續發展議程及其若干目標的達成，包括目標1（無貧窮）、目標4（優質教育）、目標5（性別平等）和目標17（建立夥伴關係）。

關於國際電信聯盟

國際電信聯盟(ITU)是聯合國資通訊科技(ICT)專門機構，與193個成員國以及超過900家企業、大學及國際和地區組織構成的成員合力推動ICT的創新。ITU是政府間組織，成立於150多年前的1865年，負責協調無線電頻譜的全球共享使用，促進衛星軌道分配方面的國際合作，改善開發中國家的通訊基礎設施，以及建立促進各式各樣的通訊系統無縫互連的全球標準。從寬頻網路到尖端的無線科技、航空和海上導航、電波天文學、海洋和利用衛星的地球監測，以及固定-行動電話、網際網路和廣播科技的融合，ITU致力於連通世界。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.itu.int。

關於女性創業加速器計畫

女性創業加速器計畫(WEA)是關注女性創業的多方利害關係者合作計畫，設立於第74屆聯合國大會期間，由聯合國六大機構——國際勞工組織(ILO)、國際貿易中心(ITC)、國際電信聯盟(ITU)、聯合國開發計畫署(UNDP)、聯合國全球契約組織(UNGC)、聯合國婦女署(UN Women)和玫琳凱共同發起，力求到2030年為500萬女性創業者賦權。

該倡議的最終目標是為世界各地的女性創業者創造有利的生態系統，以充分發揮女性創業者在達成永續發展目標(SDG)方面的影響力。加速器計畫體現了具備獨特影響力的多方合作關係在發揮女性創業者潛力方面的變革性力量。

如欲瞭解更多資訊，請造訪we-accelerate。或在以下平臺關注我們：Twitter (We_Accelerator)和Instagram (@we_accelerator)，Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator)和LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

關於玫琳凱

逾58年前，為了推開向女性緊閉的商界大門，玫琳凱·艾施女士心懷三個目標創辦了她的夢想公司——為女性提供無與倫比的創業機會、創造出令人無法抗拒的產品以及讓這個世界變得更加美好。時至今日，她的夢想已孕育成一家跨國公司，業務遍佈全球近40個國家和地區，年銷售額達數十億美元，並擁有數百萬名獨立銷售人員。一直以來，玫琳凱不斷探索美麗背後的科學，以推出尖端的護膚品、彩妝品、營養補充品及香氛；同時，致力於為女性和她們的家庭賦權，與世界各地的組織合作，專注於支持癌症研究、保護家暴倖存者、美化社區環境並鼓勵孩子們追求夢想。艾施女士的初心正伴隨著一支支口紅而熠熠生輝。如欲瞭解關於玫琳凱的更多資訊，請造訪marykayglobal.com。

1 https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/the-gender-digital-divide/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。