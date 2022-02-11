女性创业加速器计划欢迎国际电信联盟成为新的联合国伙伴，共同弥合数字性别鸿沟

纽约和日内瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--一份具有里程碑意义的麦肯锡全球研究院报告发现，如果世界各地缺少相关资源的女性能够获得关键的数字技能教育，那么到2025年，全球GDP将可能增加12万亿美元。

这一惊人的鸿沟促成了女性创业加速器计划(WEA)与联合国负责信息和通信技术的专门机构国际电信联盟(ITU)的最新合作。双方计划共同消除数字性别鸿沟。

在玫琳凯(Mary Kay)的支持下，ITU和WEA不久将推出一项高质量的技能培训项目，帮助世界各地的女性创业者掌握必要的数字技能，从而促进女性的经济赋权。除在线培训模块外，为支持WEA，ITU和玫琳凯还将举办一年一度的创新挑战赛(Innovation Challenge)，为打造女性赋权生态系统做出贡献。

玫琳凯公司首席运营官Deborah Gibbins表示：“ 数字技能不再只是可有可无，而是一项必备技能。发展中国家和最不发达国家的女性迫切需要获得高品质、切实有效的数字技能培训，以便与发达国家市场的创业者平等竞争。通过与WEA和ITU合作，我们将让这一切成真。”

在发展中国家，仅19%的女性会使用互联网并享受网络带来的好处1，表明这些国家仍然存在巨大的数字性别鸿沟。而新冠疫情让这些不平等现象更加凸显。面对疫情，大量创业者不得不将其业务转移到线上以适应当前局势。简而言之，发展中国家和最不发达国家(LDC)的潜在女性创业者如果不具备必需的数字技能，就无法创办企业并使其正常运作。

ITU电信发展局局长Doreen Bogdan-Martin表示：“ ITU很高兴与WEA合作，激励和教育世界各地的女性创业者，并为其赋能。通过协力提升这些创业者的数字技能，为其打造由信息通信技术支持的创业环境，我们可以帮助女性掌握相关技能，让她们成为同等重要的领导者，推动经济发展。”

“弥合数字性别鸿沟”倡议将翻译为多种语言，其内容包括：

17个面向发展中国家和最不发达国家的年轻女性和创业者的通用数字技能线上培训模块

8个面向纺织和服装行业女性创业者的数字技能线上培训模块

4个面向技术行业女性创业者的管理技能线上培训模块

2-4个关于绿色创业与经济课程的线上培训模块

2-4项关于关怀创业与经济课程的线上培训模块

该项目拥有前所未有的潜在全球影响力。其培训的重点是为女创业者提供数字技能，以改变性别不平等现状，从而借助信息通信技术推动包容社会和包容经济的实现。该项目将使发展中国家和最不发达国家的女性能够免费获得高质量的培训课程，使她们从自我认定为创业者开始，通过策略性学习之旅，获得数字经济下发展所需的数字技能。

该项目将通过为女性创业者创造有利的生态系统，助其快速成长，从而帮助推进妇女创业加速器计划并促进包容性和可持续增长。该项目还将直接助力2030年可持续发展议程及其若干目标的实现，包括目标1（无贫穷）、目标4（优质教育）、目标5（性别平等）和目标17（促进目标实现的伙伴关系）。

关于国际电信联盟

国际电信联盟(ITU)是联合国信息通信技术(ICT)专门机构，与193个成员国以及超过900家企业、高校及国际和地区组织构成的成员合力推动ICT的创新。ITU是政府间组织，成立于150多年前的1865年，负责协调无线电频谱的全球共享使用，促进卫星轨道分配方面的国际合作，改善发展中国家的通信基础设施，以及建立促进各种各样的通信系统无缝互连的全球标准。从宽带网络到尖端的无线技术、航空和海上导航、射电天文学、海洋和基于卫星的地球监测，以及固定-移动电话、互联网和广播技术的融合，ITU致力于连通世界。如需了解更多信息，请访问www.itu.int。

关于女性创业加速器计划

女性创业加速器计划(WEA)是一项关注女性创业的多方利益相关者合作计划，设立于第74届联合国大会期间，由联合国六大机构——国际劳工组织(ILO)、国际贸易中心(ITC)、国际电信联盟(ITU)、联合国开发计划署(UNDP)、联合国全球契约组织(UNGC)、联合国妇女署(UN Women)和玫琳凯共同发起，力求到2030年为500万女性创业者赋能。

该倡议的最终目标是通过为世界各地的女性创业者创造一个有利的生态系统，充分发挥女性创业者在实现可持续发展目标(SDG)方面的影响。加速器计划体现了具备独特影响力的多方合作关系在发挥女性创业者潜力方面的变革性力量。

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关于玫琳凯

逾58年前，为了推开向女性紧闭的商界大门，玫琳凯·艾施女士心怀三个目标创办了她的梦想公司——为女性提供无与伦比的创业机会、创造出令人无法抗拒的产品以及让这个世界变得更加美好。时至今日，她的梦想已被孕育成了一家业务遍布全球近40个国家和地区，年销售额达数十亿美元，有着数百万名独立销售队伍的跨国公司。一直以来，玫琳凯不断探索美丽背后的科学，以推出尖端的护肤、彩妆、营养补剂及香氛；同时，致力赋能女性和她们的家庭，通过与世界各地的组织合作，重点支持癌症研究、家暴幸存者保护、社区环境改善并激励孩子们追求梦想。艾施女士的初心正伴随着一支支口红而熠熠生辉。如需了解关于玫琳凯的更多信息，请访问marykayglobal.com。

1 https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/the-gender-digital-divide/

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