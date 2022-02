L’Acceleratore dell’imprenditoria femminile stringe una collaborazione con l’agenzia dell’ONU Unione internazionale delle telecomunicazioni per colmare il divario digitale di genere

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer of Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

Logo of International Telecommunication Union (ITU) (Graphic: Mary Kay Inc.)

Doreen Bogdan-Martin, Director of the Telecommunication Development Bureau at International Telecommunication Union (ITU) (Photo: Mary Kay Inc.)

Doreen Bogdan-Martin, Director of the Telecommunication Development Bureau at International Telecommunication Union (ITU) (Photo: Mary Kay Inc.)

NEW YORK e GINEVRA--(BUSINESS WIRE)--Secondo un’importante relazione a cura del McKinsey Global Institute 12 trilioni di dollari potrebbero essere aggiunti al PIL globale entro il 2025 se le donne svantaggiate di tutto il mondo venissero dotate dell’accesso all’apprendimento di competenze digitali essenziali.

Tale divario allarmante è al centro della collaborazione instaurata di recente dall’Acceleratore dell’imprenditoria femminile (Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA) con l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union, ITU), agenzia specializzata delle Nazioni Unite operante nel ramo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’Acceleratore dell’imprenditoria femminile e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni si prefiggono di colmare, insieme, il divario digitale di genere.

L’Acceleratore dell’imprenditoria femminile e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, forti del sostegno di Mary Kay, doteranno presto donne imprenditrici di tutto il mondo delle competenze digitali di cui hanno bisogno per la propria emancipazione economica attraverso un programma di formazione per lo sviluppo di competenze di alta qualità. Oltre ai moduli online e a sostegno dell’Acceleratore dell’imprenditoria femminile, l’Unione internazionale delle telecomunicazioni e Mary Kay contribuiranno alla creazione di un ecosistema per l’emancipazione femminile attraverso il lancio di un concorso per l’innovazione indetto a cadenza annuale.

“ L’alfabetizzazione digitale non è più semplicemente un elemento accessorio, ma una vera e propria necessità”, ha dichiarato Deborah Gibbins, direttrice operativa di Mary Kay Inc. “ È fondamentale che le donne nei Paesi in via di sviluppo e a minor livello di sviluppo abbiano accesso a proposte formative di alta qualità e ad elevata efficacia per lo sviluppo di competenze digitali così da poter competere in modo equo con gli imprenditori dei mercati sviluppati. Le iniziative intraprese in collaborazione con l’Acceleratore dell’imprenditoria femminile e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono mirate per l’appunto alla concretizzazione di tale obiettivo”.

Il divario digitale rimane ampio nei Paesi in via di sviluppo, dove solo il 19% delle donne usa e trae vantaggio da Internet1. Tali disuguaglianze sono venute chiaramente alla luce durante la pandemia di COVID-19. La stragrande maggioranza degli imprenditori, se non tutti, hanno dovuto adattarsi alle circostanze e condurre le loro attività online. In parole povere: le donne con potenziale imprenditoriale nei Paesi in via di sviluppo e a minor livello di sviluppo non possono avviare alcuna attività se non possiedono le competenze digitali necessarie.

“ L’Unione internazionale delle telecomunicazioni è felice di poter collaborare con l’Acceleratore dell’imprenditoria femminile per ispirare, educare e favorire l’emancipazione di donne imprenditrici in tutto il mondo”, ha affermato Doreen Bogdan-Martin, direttrice dell’Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni dell’agenzia. “ Lavorando insieme per lo sviluppo di competenze digitali e la creazione di un ambiente abilitato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a favore di queste imprenditrici, possiamo aiutare le donne a prendere il posto che loro spetta quali leader competenti che contribuiscono in misura equa alla crescita economica.”

Nell’ambito dell’iniziativa “Bridging the Digital Gender Divide” (Colmare il divario digitale di genere), i cui materiali saranno tradotti in più lingue, verranno proposti:

17 moduli online di formazione per lo sviluppo di Competenze digitali generali per giovani donne e imprenditrici nei Paesi in via di sviluppo e a minor livello di sviluppo

8 moduli per lo sviluppo di Competenze digitali per le donne imprenditrici operanti nei settori tessile e dell’abbigliamento

4 moduli online per lo sviluppo di Competenze gestionali per le donne imprenditrici operanti nel settore tecnologico

2-4 moduli online per il Corso su imprenditoria ed economia verdi

2-4 moduli online per il Corso su imprenditoria ed economia assistenziali

Si tratta di un progetto che non conosce eguali in termini di potenziale impatto globale. L’enfasi posta sulla formazione, finalizzata a dotare le donne imprenditrici di competenze digitali trasformative in termini di parità di genere, contribuirà anche a garantire la creazione di società ed economie inclusive attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Permetterà alle donne nei Paesi in via di sviluppo e a minor livello di sviluppo di accedere a proposte formative di prim’ordine a titolo del tutto gratuito affinché possano intraprendere un percorso di apprendimento strategico che va dall’autoidentificazione come imprenditrici all’acquisizione delle competenze digitali necessarie per farsi strada nell’economia digitale.

Il progetto contribuirà all’operato dell’Acceleratore dell’imprenditoria femminile attraverso la creazione di un ecosistema che consente alle donne imprenditrici di prosperare e promuovere una crescita inclusiva e sostenibile. Esso contribuirà inoltre in modo diretto alla concretizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Agenda, SDG) e di molti dei suoi obiettivi, tra cui l’SDG 1 (povertà), l’SDG 4 (istruzione), l’SDG 5 (parità di genere) e l’SDG 17 (partenariati).

Informazioni sull’Unione internazionale delle telecomunicazioni

L’Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union, ITU) è l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite dedicata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) che si adopera allo scopo di promuovere l’innovazione in questo settore insieme a 193 Stati membri e a oltre 900 aziende, atenei e organizzazioni internazionali e regionali. Istituito oltre 150 anni fa nel 1865, l’Unione internazionale delle telecomunicazioni è l’organismo intergovernativo responsabile del coordinamento dell’uso globale condiviso dello spettro radio, della promozione della cooperazione internazionale nell’assegnazione delle orbite satellitari, del miglioramento delle infrastrutture di comunicazione nei Paesi in via di sviluppo e della delineazione degli standard mondiali che favoriscono l’interconnessione fluida di una vasta gamma di sistemi di comunicazione. Dalle reti a banda larga a tecnologie wireless all’avanguardia, alla navigazione aeronautica e marittima, alla radioastronomia, al monitoraggio oceanografico e della terra attraverso satelliti fino alle tecnologie convergenti di telefonia fissa-mobile, per Internet e di trasmissione, la missione perseguita dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni consiste nel connettere il mondo. Per ulteriori informazioni visitatewww.itu.int.

Informazioni sull’Acceleratore dell’imprenditoria femminile

L’Acceleratore dell’imprenditoria femminile (Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA) è una iniziativa multicollaborativa dedicata all’imprenditoria femminile che è stata istituita durante la 74a Assemblea generale delle Nazioni Unite (74th United Nations General Assembly, UNGA 74). Vi partecipano sei agenzie dell’ONU, ossia l’Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organization, ILO), il Centro per il commercio internazionale (International Trade Center, ITC), l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union, ITU), il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UN Development Programme, UNDP), l’iniziativa UN Global Impact (UNGC), l’iniziativa UN Women e Mary Kay Inc. per favorire l’emancipazione di 5 milioni di donne imprenditrici entro il 2030.

L’obiettivo ultimo dell’iniziativa consiste nel massimizzare il contributo apportato dall’imprenditoria femminile alla concretizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) attraverso la creazione di un ecosistema a sostegno delle imprenditrici in tutto il mondo. L’Acceleratore esemplifica il potere trasformativo di un’iniziativa multicollaborativa di portata ineguagliata per sfruttare appieno il potenziale delle donne imprenditrici.

Per ulteriori informazioni visitate we-accelerate. Seguiteci su: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

Informazioni su Mary Kay

Annoverata tra quanti hanno infranto le barriere in favore delle pari opportunità, Mary Kay Ash ha fondato la sua azienda di prodotti di bellezza più di 58 anni fa prefiggendosi tre obiettivi: offrire opportunità gratificanti alle donne, realizzare prodotti irresistibili e rendere il mondo un posto migliore. Quel sogno si è trasformato in una società da svariati miliardi di dollari, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 Paesi. Mary Kay investe con passione nella scienza che si cela dietro la bellezza, realizzando prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, integratori alimentari e profumi all’avanguardia. Mary Kay si impegna ad aiutare le donne e le loro famiglie, associandosi con organizzazioni di tutto il mondo per supportare la ricerca contro il cancro, proteggere le vittime di violenze domestiche, abbellire le nostre comunità e incoraggiare i bambini a inseguire i propri sogni. La visione originaria di Mary Kay Ash continua a brillare, un rossetto alla volta. Per ulteriori informazioni visitate marykayglobal.com.

1 https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/the-gender-digital-divide/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.