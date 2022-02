Women’s Entrepreneurship Accelerator verwelkomt International Telecommunication Union als nieuwe VN-partner bij het overbruggen van de digitale genderkloof

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer of Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

Logo of International Telecommunication Union (ITU) (Graphic: Mary Kay Inc.)

Doreen Bogdan-Martin, Director of the Telecommunication Development Bureau at International Telecommunication Union (ITU) (Photo: Mary Kay Inc.)

NEW YORK EN GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Een historisch McKinsey Global Institute-rapport constateert dat tegen 2025 $ 12 biljoen aan het wereldwijde bbp kan worden toegevoegd als achtergestelde vrouwen over de hele wereld toegang krijgen tot cruciaal onderwijs in digitale vaardigheden.

Deze alarmerende kloof vormde de basis voor het laatste partnerschap van de Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) met de International Telecommunication Union (ITU), een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties voor informatie- en communicatietechnologieën. Samen zijn WEA en ITU van plan om de digitale genderkloof te overbruggen.

Samen met de steun van Mary Kay zullen ITU en WEA binnenkort vrouwelijke ondernemers over de hele wereld uitrusten met de nodige digitale vaardigheden voor hun eigen economische empowerment door middel van een hoogwaardig trainingsprogramma voor vaardigheden. Naast de online modules, en ter ondersteuning van WEA, zullen ITU en Mary Kay ook bijdragen aan het opbouwen van een ecosysteem voor het versterken van vrouwen door de lancering van een jaarlijkse innovatie-uitdaging.

“ Digitale geletterdheid is niet meer ‘leuk om te hebben’, het is een noodzaak”, zegt Deborah Gibbins, Chief Operating Officer van Mary Kay Inc. “ Het is van cruciaal belang dat vrouwen in ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen toegang krijgen tot hoogwaardige, zeer effectieve training in digitale vaardigheden, zodat ze op hetzelfde niveau kunnen concurreren met ondernemers uit ontwikkelde markten. Door ons werk met WEA en ITU gaan we dit mogelijk maken.”

De digitale kloof blijft groot in ontwikkelingslanden, waar slechts 19% van de vrouwen internet gebruikt en daarvan profiteert1. Deze ongelijkheden zijn in het bijzonder aan het licht gekomen door de COVID-19-pandemie. Veel, zo niet alle, ondernemers hebben zich moeten aanpassen aan de huidige omstandigheden door hun activiteiten naar online te verplaatsen. Simpel gezegd: potentiële vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen (MOL’s) kunnen geen bedrijven opstarten tenzij ze over de vereiste digitale vaardigheden beschikken.

“ ITU is verheugd om samen te werken met de Women’s Entrepreneurship Accelerator om vrouwelijke ondernemers over de hele wereld te inspireren, op te leiden en te versterken”, zegt Doreen Bogdan-Martin, directeur van het Telecommunication Development Bureau bij ITU. “ Door samen te werken om digitale vaardigheden en een ICT-gebaseerde omgeving rond deze ondernemers op te bouwen, kunnen we vrouwen helpen hun plaats in te nemen als gelijkwaardige, bekwame leiders in het stimuleren van economische groei.”

Het initiatief ‘Bridging the Digital Gender Divide’ (het overbruggen van de digitale genderkloof), dat in verschillende talen wordt vertaald, bestaat uit:

17 online modules over training in algemene digitale vaardigheden voor jonge vrouwen en ondernemers in ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen

8 online modules over digitale vaardigheden voor vrouwelijke ondernemers in de textiel- en kledingsector

4 online modules over managementvaardigheden voor vrouwelijke ondernemers in technologie

2-4 online modules voor de cursus over groen ondernemerschap en economie

2-4 online modules voor de cursus over zorg ondernemerschap en economie

Het project is ongekend in zijn potentiële wereldwijde bereik. De focus van de training, op het bieden van gendertransformerende digitale vaardigheden voor vrouwelijke ondernemers, draagt ook bij aan het waarborgen van inclusieve samenlevingen en economieën via informatie- en communicatietechnologieën. Het stelt vrouwen uit ontwikkelingslanden en MOL’s in staat om toegang te krijgen tot een gratis, kwalitatief hoogstaand curriculum dat hen door een strategisch leertraject leidt van zelfidentificatie als ondernemer tot het verwerven van de digitale vaardigheden die vereist zijn om vooruitgang te boeken in de digitale economie.

Het project zal bijdragen aan de Women’s Entrepreneurship Accelerator door een ecosysteem te creëren voor vrouwelijke ondernemers om te gedijen en inclusieve en duurzame groei te bevorderen. Het draagt ook rechtstreeks bij aan de verwezenlijking van de Agenda van 2030 voor duurzame ontwikkeling en een aantal van de doelstellingen ervan, die betrekking hebben op duurzaam ontwikkelingsdoel 1 (armoede), duurzaam ontwikkelingsdoel 4 (onderwijs), duurzaam ontwikkelingsdoel 5 (gender) en duurzaam ontwikkelingsdoel 17 (partnerschappen).

Over International Telecommunication Union

De International Telecommunication Union (ITU) is het gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties voor informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s), dat samen met 193 lidstaten en een lidmaatschap van meer dan 900 bedrijven, universiteiten en internationale en regionale organisaties innovatie in ICT stimuleert. ITU, meer dan 150 jaar geleden opgericht in 1865, is de intergouvernementele instantie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het gedeelde wereldwijde gebruik van het radiospectrum, het bevorderen van internationale samenwerking bij het toewijzen van satellietbanen, het verbeteren van de communicatie-infrastructuur in de derde wereld en het vaststellen van de wereldwijde normen die naadloze onderlinge verbinding bevorderen van een groot aantal communicatiesystemen. Van breedbandnetwerken tot geavanceerde draadloze technologieën, luchtvaart- en maritieme navigatie, radioastronomie, oceanografische en satellietgebaseerde aardbewaking, evenals convergerende vast-mobiele telefoon-, internet- en omroeptechnologieën, ITU zet zich in om de wereld te verbinden. Ga voor meer informatie naar www.itu.int.

Over de Women’s Entrepreneurship Accelerator

De Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) is een strategisch partnerschap met meerdere belanghebbenden op het gebied van vrouwelijk ondernemerschap, opgericht tijdens UNGA 74. Het roept zes VN-agentschappen bijeen, International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), UN Development Program (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women en Mary Kay Inc. om tegen 2030 5 miljoen vrouwelijke ondernemers sterker te maken.

Het uiteindelijke doel van het initiatief is om de ontwikkelingsimpact van vrouwelijk ondernemerschap bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) te maximaliseren door een faciliterend ecosysteem te creëren voor vrouwelijke ondernemers over de hele wereld. De Accelerator is een voorbeeld van de transformerende kracht van een meervoudig partnerschap van een uniek kaliber om het potentieel van vrouwelijke ondernemers te benutten.

Meer informatie is te vinden op we-accelerate. Volg ons: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

Over Mary Kay

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf meer dan 58 jaar geleden met drie doelen opgericht: veelbelovende kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay zet zich ervoor in om door samenwerking met organisaties vrouwen en hun naasten wereldwijd meer mogelijkheden te bieden en richt zich daarbij op ondersteunen van kankeronderzoek, beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, verfraaien van onze gemeenschappen en stimuleren van kinderen om hun dromen waar te maken. De oorspronkelijke visie van Mary Kay Ash straalt nog steeds – met iedere lipstick weer. Meer informatie is te vinden op marykayglobal.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.