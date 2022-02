L’Accélérateur de l’entrepreneuriat féminin accueille l’Union internationale des télécommunications (UIT) en tant que nouveau partenaire de l’ONU, afin de combler l’inégalité des sexes en matière numérique

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer of Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

Logo of International Telecommunication Union (ITU) (Graphic: Mary Kay Inc.)

Doreen Bogdan-Martin, Director of the Telecommunication Development Bureau at International Telecommunication Union (ITU) (Photo: Mary Kay Inc.)

Doreen Bogdan-Martin, Director of the Telecommunication Development Bureau at International Telecommunication Union (ITU) (Photo: Mary Kay Inc.)

NEW YORK et GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Un rapport majeur du McKinsey Global Institute révèle que 12 000 milliards USD pourraient venir s’ajouter au PIB mondial d’ici 2025 si les femmes défavorisées du monde entier bénéficiaient d’un accès à une formation autour des connaissances numériques essentielles.

Ce fossé considérable a conduit à un récent partenariat entre l’Accélérateur de l’entrepreneuriat féminin (Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA) et l’Union internationale des télécommunications (UIT), une agence de l’ONU spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication. Ensemble, le WEA et l’UIT ont pour objectif de remédier à l’inégalité des sexes en matière numérique.

Avec le soutien de Mary Kay, l’UIT et le WEA apporteront bientôt aux entrepreneuses du monde entier les compétences numériques nécessaires pour leur propre progression économique, grâce à un programme de formation de haute qualité. Outre les modules en ligne, et en soutien du WEA, l’UIT et Mary Kay contribueront par ailleurs à la construction d’un écosystème d’autonomisation des entrepreneuses, via le lancement d’un défi annuel de l’innovation.

« La maîtrise du numérique ne constitue plus un luxe, mais désormais une nécessité », a déclaré Deborah Gibbins, directrice de l’exploitation de Mary Kay Inc. « Il est crucial que les femmes des pays en voie de développement et des pays les moins avancés bénéficient d’un accès à une formation numérique de haute qualité, le plus efficace possible, afin de pouvoir rivaliser d’égal à égal avec les entrepreneurs des marchés développés. Au travers de notre travail avec le WEA et l’UIT, nous entendons faire de cet accès une réalité. »

L’inégalité numérique demeure importante dans les pays en voie de développement, où seulement 19 % des femmes utilisent et tirent parti d’Internet1. Cette inégalité a été particulièrement mise en lumière durant la pandémie de COVID-19. De nombreux entrepreneurs, voire la totalité d’entre eux, ont dû s’adapter aux circonstances actuelles en transférant leur activité sur Internet. Autrement dit, les entrepreneuses potentielles des pays en voie de développement et des pays les moins avancés (PMA) ne sont pas en mesure de mettre en place leur entreprise si elles ne disposent pas des compétences numériques nécessaires.

« L’UIT est heureux de faire équipe avec l’Accélérateur de l’entrepreneuriat féminin afin d’inspirer, de former et de soutenir les entrepreneuses à travers le monde », a déclaré Doreen Bogdan-Martin, directrice du bureau de développement des télécommunications au sein de l’UIT. « En travaillant ensemble pour bâtir des compétences numériques et un environnement fondé sur les TIC autour de ces entrepreneuses, nous pouvons aider les femmes à se forger une place d’égal à égal, en tant que leaders qualifiées et créatrices de croissance économique. »

L’initiative « Bridging the Digital Gender Divide » (Combler le fossé numérique entre les sexes), qui sera traduite en plusieurs langues, inclura :

17 modules en ligne de formation aux compétences numériques générales, pour les jeunes femmes et les entrepreneuses, dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés

8 modules en ligne de formation aux compétences numériques pour les entrepreneuses du secteur du textile et du prêt-à-porter

4 modules en ligne de formation aux compétences de gestion pour les entrepreneuses dans le domaine technologique

2 à 4 modules en ligne de formation à l’entrepreneuriat écologique ainsi qu’à l’économie verte

2 à 4 modules en ligne de formation à l'entrepreneuriat et à l’économie du secteur des soins

Ce projet est sans précédent en termes de portée mondiale potentielle. L’accent placé par la formation — sur l’enseignement de compétences numériques garantes d’une meilleure égalité des sexes pour les entrepreneuses — contribuera également à garantir des sociétés et des économies inclusives, grâce aux technologies de l’information et de la communication. Cette démarche permettra aux femmes des pays en voie de développement et des PMA d’accéder à un programme gratuit de haute qualité, qui leur fera vivre un parcours d’apprentissage stratégique, depuis la découverte d’une vocation d’entrepreneuse jusqu’à l’acquisition des compétences numériques nécessaires pour avancer dans l’économie numérique.

Ce projet contribuera à l’Accélérateur de l’entrepreneuriat féminin, en créant un écosystème permettant aux entrepreneuses de prospérer ainsi que de promouvoir une croissance inclusive et durable. Il contribue par ailleurs directement à l’accomplissement de l’Agenda 2030 pour le développement durable, ainsi qu’à plusieurs de ses objectifs, liés à l’ODD 1 (pauvreté), l’ODD 4 (éducation), l’ODD 5 (égalité des sexes) et l’ODD 17 (partenariats).

À propos de l’Union internationale des télécommunications

L’Union internationale des télécommunications (UIT) est l’agence des Nations Unies spécialisée dans les technologies de l’information et de la télécommunication (TIC), et promeut l’innovation en matière de TIC aux côtés des 193 États membres, l’UIT comptant dans ses rangs plus de 900 sociétés, universités et organisation internationales et régionales. Créée en 1865, il y a plus de 150∘ans, l’UIT est l’organe intergouvernemental responsable de la coordination de l’utilisation mondiale commune du spectre radio, de la promotion d’une coopération internationale en matière d’attribution des orbites satellite, de l’amélioration des infrastructures de communication dans les pays en voie de développement, ainsi que de l’établissement de normes mondiales favorisant une interconnexion fluide entre une multitude de systèmes de communication. Des réseaux haut débit jusqu’aux technologies sans fil avancées, en passant par la navigation aéronautique et maritime, l’astronomie radio, l’océanographie, la surveillance de la Terre par satellite, ou encore la convergence des technologies de téléphone fixe et mobile, d’Internet et des technologies de diffusion, l’UIT a pour vocation de connecter le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.itu.int.

À propos de l’Accélérateur de l’entrepreneuriat féminin

L’Accélérateur de l’entrepreneuriat féminin (WEA) est un partenariat réunissant plusieurs parties prenantes, axé sur l’entrepreneuriat des femmes, et créé lors de la 74 Assemblée générale de l’ONU. Il réunit six agences de l’ONU : L’Organisation internationale du travail (OIT), le Centre du commerce international (International Trade Centre, ITC), l’Union internationale des télécommunications : (UIT), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Pacte mondial des Nations unies (PMNU), ONU Femmes, ainsi que Mary Kay Inc., afin de soutenir 5 millions d’entrepreneuses d’ici 2030.

L’objectif ultime de l’initiative est de maximiser l’impact de l’entrepreneuriat féminin sur le développement et d’aider à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en créant un écosystème favorable aux entrepreneuses du monde entier. L’Accélérateur illustre le pouvoir de transformation d’un multipartenariat d’une ampleur unique permettant d’exploiter le vaste potentiel des entrepreneuses.

Pour en savoir plus, consultez we-accelerate. Suivez-nous sur : Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté il y a plus de 58 ans avec à l’esprit trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles, et contribuer à un monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et parfums à la pointe de la technologie. Mary Kay s’engage à renforcer le pouvoir d’action des femmes et de leurs familles en collaborant avec des organisations du monde entier, en mettant l’accent sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes de violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com

