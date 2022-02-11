Taiyo Pacific Partners L.P.加入Yamauchi No.10 Family Office集團

華盛頓州柯克蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Taiyo Pacific Partners (TPP)欣然宣佈，公司已與Yamauchi No.10 Family Office (YFO)建立合作夥伴關係並將加入YFO。Yamauchi家族因開創並建立全球遊戲巨擘任天堂(Nintendo)而聞名。YFO和TPP都致力於發揮創意、不斷突破極限，以及積極投資日本。雙方找到了志同道合的夥伴，並期望透過這一獨特的合作方式，推動Taiyo的業務成長。

Brian K. Heywood將與YFO的Hirowaka Murakami一起擔任共同執行長，而Michael A. King將繼續擔任TPP資訊長。Michael King表示：「我們期望保留曾經幫助我們獲得成功的專注、密切合作的團隊。雖然我們的風格不會有任何重大改變，但我們一直在尋求創新和改進的新方法，希望這一合作夥伴關係能夠為兩家公司帶來理想的結果。」

Hirowaka Murakami表示：「YFO一直在尋找專注於與眾多日本傳統企業合作並促進這些企業發展的合作夥伴。我們不斷挑戰傳統，支持那些充滿熱情、用創新科技改善人類生活的挑戰者，以創造更美好的未來。我們積極在全球建立合作夥伴關係，以培養年輕企業人才，擴大年輕企業人才的成長空間。與TPP的合作將進一步幫助我們擴大觸角至成熟的公開與私募市場，並使得我們能夠為挑戰這些市場的人提供更高水準的支援。」他補充道：「我們非常專注於確保創意的火花在日本永不熄滅。傳承Yamauchi家族的傳統，包括財富、理念和資產，以創造創新和持續發展的社會是我們一直以來努力履行的義務，而TPP將在這一過程中扮演重要角色。」

Brian Heywood評論道：「在日本，那些令人印象極為深刻且能夠改變遊戲規則的轉型，歷來都發生在充滿活力的外部力量與國內備受推崇的創新者聯手之時。對我們而言，TPP和YFO就像是引發變革、振興市場所需的最佳組合。我們非常高興能將任天堂創辦人的創新基因注入Taiyo開發的獨特投資流程中。」他還表示：「日本的古老傳統‘Tokowaka’，也就是永久更新，包含每20年進行一次創意重構。我們一直向日本企業宣揚這一理念，公司成立20週年來臨之際，我們更應踐行自身所宣揚的理念。我們希望TPP與YFO的整合能夠讓Taiyo成為令員工更加精神振奮的公司，為我們的投資者提供更好的回報，並對日本和印度產生有意義的影響。」

Taiyo Pacific Partners位於華盛頓州柯克蘭，由專注亞洲的專業人士於2003年創立，致力於日本和印度的友善股東行動主義。公司目前管理超過37億美元專注於日本和印度的基金。所有策略均採用友善合作的方式。

Yamauchi No.10 Family Office位於東京，是任天堂創始家族建立的家族辦公室。「夢想。飛躍。生活。」(Dream. Leap. Live.)是該機構的使命，也是Yamauchi家族自1889年以來一直奉行的理念。YFO致力於支持長期永續的慈善事業和育成工作。憑藉旗下的全球公共與私人投資組合，YFO積極為以創新方式挑戰傳統的人才和管理團隊提供支援。

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