Taiyo Pacific Partners L.P.加入Yamauchi No.10 Family Office集团

华盛顿州柯克兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Taiyo Pacific Partners (TPP)欣然宣布，公司已与Yamauchi No.10 Family Office (YFO)建立合作伙伴关系并将加入YFO。Yamauchi家族因开创并建立全球游戏巨头任天堂(Nintendo)而闻名。YFO和TPP都致力于发挥创造力、不断突破界限，以及积极投资日本。双方找到了志同道合的伙伴，并期望通过这一独特的协作方式推动Taiyo的业务发展。

Brian K. Heywood将与YFO的Hirowaka Murakami一同担任联合首席执行官，而Michael A. King将继续担任TPP首席信息官。Michael King表示：“我们期望保留曾经帮助我们获得成功的专注、紧密合作的团队。虽然我们的风格不会有任何重大改变，但我们一直在寻求创新和提升的新方法，希望这一合作伙伴关系能够为两家公司带来理想的结果。”

Hirowaka Murakami表示：“YFO一直在寻找专注于与众多日本传统企业合作并促进这些企业发展的合作伙伴。我们不断挑战传统，支持那些充满激情、用创新技术改善人类生活的挑战者，以创造更美好的未来。我们积极在全球范围内建立合作伙伴关系，以培养年轻企业人才，拓展年轻企业人才的成长空间。与TPP的合作将进一步帮助我们扩大在成熟的公共与私人市场上的覆盖度，并使得我们能够为挑战这些市场的人提供更高水平的支持。”他补充道：“我们非常专注于确保创造力的火花在日本永不熄灭。传承Yamauchi家族的传统，包括财富、理念和资产，以实现一个创新和持续发展的社会是我们一直以来努力履行的义务，而TPP将在这一过程中发挥重要作用。”

Brian Heywood评论道：“在日本，那些令人印象极为深刻且能够改变游戏规则的转型历来都发生在充满活力的外部力量与国内备受推崇的创新者联手之时。对我们而言，TPP和YFO就像是引发变革、振兴市场所需的最佳组合。我们非常高兴能将任天堂创始人的创新基因注入Taiyo开发的独特投资流程中。”他还表示：“日本有一种古老的传统‘Tokowaka’，也就是永久更新，包含每20年进行一次创造性重组。我们一直向日本各公司宣扬这一理念，公司成立20周年来临之际，我们更应践行自身所宣扬的理念。我们希望TPP与YFO的整合能够让Taiyo成为令员工更加精神振奋的公司，为我们的投资者提供更好的回报，并对日本和印度产生有意义的影响。”

Taiyo Pacific Partners位于华盛顿州柯克兰，由专注亚洲的专业人士于2003年创立，致力于日本和印度的股东友好积极主义。公司目前管理着超过37亿美元专注于日本和印度的基金。所有策略均采用友好合作的方式。

Yamauchi No.10 Family Office位于东京，是任天堂创始家族建立的家族办公室。“梦想。飞跃。生活。”(Dream. Leap. Live.)是该机构的使命，也是Yamauchi家族自1889年以来一直奉行的理念。YFO致力于支持长期可持续的慈善事业和孵化工作。凭借旗下的全球公共与私人投资组合，YFO积极为以创新方式挑战传统的人才和管理团队提供支持。

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