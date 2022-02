IKONISYS ANNONCE L'INSTALLATION RÉUSSIE DE L'IKONISCOPE20 AU TOMALAB, L'UN DES PLUS GRANDS LABORATOIRES DE GÉNÉTIQUE EN ITALIE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyse médicale, annonce la vente et l'installation réussie de l'Ikoniscope20 chez Toma Advanced Biomedical Assays (Busto Arsizio, VA, Italie) et la poursuite de la fructueuse collaboration entre le laboratoire et la société. Depuis l'installation, TomaLab a validé avec succès l'Ikoniscope20 pour les tests de routine FISH en oncologie, en utilisant plusieurs applications qui vont du cancer du poumon (oncoFISH ALK) au cancer de la vessie (oncoFISH bladder).

Ce partenariat est une étape clé de la stratégie de commercialisation et démontre la capacité de l’équipe commerciale à atteindre l'objectif de croissance rapide des installations Ikoniscope20 : TomaLab agira comme un laboratoire de référence pour Ikonisys, permettant aux parties prenantes et aux prospects intéressés d'examiner l'instrument et ses capacités.

Le laboratoire continuera de collaborer en vue du développement de nouvelles applications pour les tests qui présentent ou présenteront un intérêt particulier dans le domaine du diagnostic du cancer, en tenant compte notamment des capacités de l'instrument à réaliser des tests basés sur la technique FISH et sur les anticorps. Il s'agit d'une étape concrète de la stratégie mentionnée lors de l'introduction en bourse, qui consiste à développer de nouvelles applications, en s'étendant à de nouveaux segments prometteurs du marché des diagnostics in vitro.

Le Dr Tshering Dorji, chef du service de pathologie de TomaLab, déclare : "Nous sommes très impressionnés par l'Ikoniscope20 et heureux de poursuivre notre collaboration avec Ikonisys. La taille compacte de l'instrument nous a permis de l'installer sans problème dans nos locaux et le débit élevé d’analyse est très impressionnant. Combiné avec la haute qualité des images scannées rapportées et la facilité d’utilisation de la connexion à distance, l'instrument continue de jouer un rôle très important dans notre flux de travail quotidien pour les soins délivrés aux patients."

Michael Kilpatrick, Chief Scientific Officer d'Ikonisys, a ajouté : "Nous sommes honorés et ravis de continuer de travailler avec un laboratoire européen de premier plan tel que TomaLab. Ceci, à notre avis, certifie le travail acharné qui est effectué dans le développement du nouvel instrument afin de répondre et de dépasser les attentes des clients. La collaboration avec TomaLab nous a déjà permis de développer de nouvelles applications dans le passé et nous nous réjouissons des excellentes idées qui pourraient naître de la collaboration avec un client aussi sophistiqué, afin d'élargir notre portefeuille de tests FISH et dans d'autres secteurs. Nous pensons qu'à court terme, cela nous permettra d'ajouter de nouvelles applications pour la détection d'aberrations génétiques dans différents types de tissus, tout en continuant à utiliser les capacités de la plateforme pour développer des tests basés sur l'analyse combinée des gènes et des protéines."

Jurgen Schipper, directeur commercial d'Ikonisys, a conclu : "Le fait que TomaLab soit notre premier laboratoire de référence constitue un soutien important pour la poursuite de notre expansion sur le marché européen. Après le récent recrutement de notre directeur commercial pour la France, il s'agit d'une autre étape importante dans la construction de la stratégie commerciale basée sur des premières ventes auprès de Key Opinion Leaders et de clients très renommés, qui agiront comme des sponsors de notre instrument et nos applications innovantes."

A propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Avertissement

