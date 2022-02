Intelsat fornecerá serviço de conectividade a bordo para a nova frota de Airbus da LATAM Airlines

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, operadora da maior rede terrestre integrada de satélites do mundo e fornecedora líder de serviços de conectividade a bordo (IFC), juntamente com o Grupo LATAM Airlines anunciou hoje que o serviço de conectividade da Intelsat será instalado em sua frota de aeronaves de fuselagem estreita da Airbus, incluindo as variantes A320ceo e A320neo, com sede no Chile, Equador, Peru e Colômbia. As instalações incluirão até 160 aeronaves no total e levarão três anos para serem concluídas. Espera-se que aproximadamente 70 novas aeronaves entregues sejam instaladas com o sistema 2Ku da Intelsat pela Airbus, antes da entrega à LATAM, em suas fábricas nos EUA e na Europa. Quando concluída, toda a frota de aeronaves de fuselagem estreita da LATAM será atendida pelo serviço IFC da Intelsat.

“Trabalhamos em estreita colaboração com a Intelsat para oferecer a melhor experiência de conectividade em nossas aeronaves sediadas no Brasil, mas sabemos que nossos clientes nos mercados de língua espanhola desejam a mesma experiência a bordo. O anúncio de hoje é o primeiro passo nessa jornada, pois visamos oferecer a melhor experiência de serviço de conectividade da região usando o sistema 2Ku da Intelsat”, disse o vice-presidente de Clientes da LATAM, Paulo Miranda.

“Na Intelsat, nossa missão é fornecer conectividade confiável e de qualidade para trabalho e entretenimento, o que é essencial para parceiros de companhias aéreas e passageiros”, comentou Dave Bijur, vice-presidente sênior de Comercial para Aviação Comercial Intelsat. “A LATAM é um cliente importante para nós e esperamos oferecer a seus passageiros na América do Sul um atendimento excepcional não apenas hoje e amanhã, mas nas próximas décadas.”

Com um investimento inicial de US$ 2 bilhões, a Intelsat está construindo a primeira rede global unificada do mundo para dar suporte à próxima geração de mobilidade global. Isso inclui uma nova frota de satélites definidos por software (SDS) para atender à demanda de passageiros de companhias aéreas por conectividade a bordo com qualidade de streaming. A Intelsat oferece às companhias aéreas a escala e a flexibilidade de que dependem para oferecer experiências excepcionais aos passageiros em qualquer ponto de sua rota ou rede.

Para obter mais informações sobre os produtos de conectividade de aviação comercial da Intelsat, visite aqui.

Sobre a Intelsat

Como os arquitetos fundamentais da tecnologia de satélite, a Intelsat opera a rede de telecomunicações por satélite mais confiável do mundo. Aplicamos nossa experiência incomparável e escala global para conectar pessoas, empresas e comunidades, não importa quão difícil seja o desafio. A Intelsat está construindo o futuro das comunicações globais com a primeira rede 5G híbrida, multiórbita e definida por software do mundo, projetada para uma cobertura simples, contínua e segura, precisamente quando e onde nossos clientes mais precisam. Siga o líder em conectividade global e “Imagine aqui”, conosco, em Intelsat.com.

Sobre o Grupo LATAM Airlines

A LATAM é o principal grupo de companhias aéreas da América Latina presente em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e entre ela e Europa, Estados Unidos e Caribe.

O grupo possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de frete da LATAM Airlines. Além de ter acesso aos porões de carga de passageiros do Grupo LATAM Airlines, eles contam com uma frota de 11 cargueiros, que aumentará gradativamente para um total de até 21 cargueiros até 2023.

Eles operam na rede do Grupo LATAM Airlines, bem como em rotas internacionais que são usadas exclusivamente para transporte. Eles oferecem infraestrutura moderna, ampla variedade de serviços e opções de proteção para atender todas as necessidades dos clientes.

