Jump Trading tritt Tradewebs Handelsplatz für europäische Staatsanleihen bei

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), ein weltweit führender Betreiber elektronischer Handelsplätze für die Bereiche Zinsen, Unternehmensanleihen, Aktien und Geldmärkte, meldete heute, dass Jump Trading seinen Handelsplatz für europäische Staatsanleihen beigetreten ist, um Bankteilnehmern Liquidität mittels streaming Preisen unter Tradeweb’s neuem EUGV STAQ API anzubieten. Jump, ein weltweit tätiges Eigenhandelsunternehmen, nutzt diese Funktionalität bereits für das Streaming ihrer exekutierbaren Preise für US-Staatsanleihen auf Tradeweb.

„Wir teilen Jumps Leidenschaft für bahnbrechende technologische Innovationen und freuen uns sehr, sie als Anbieter an Bord zu haben, der auf Liquidität für europäische Staatsanleihen spezialisiert ist“, so Nicola Danese, Head of European Fixed Income bei Tradeweb. „Händler werden von einer schnelleren Ausführung und minimaler Informationsverbreitung profitieren, zwei wertvolle Merkmale insbesondere in sehr schnell steigenden oder fallenden Märkten. Unser EUGV STAQ API vereinfacht die Handelsausführung unserer Kunden und macht sie schneller und effizienter, weichenstellend für einen europäischen Staatsanleihen-Handel der neuen Generation.“

„Wir freuen uns, bei Tradeweb als Market Maker für europäische Staatsanleihen jetzt live zu sein und unsere Bankkontrahenten streaming Preise zur Verfügung zu stellen“, sagte Harry Kent, Head of Distribution, EMEA bei Jump Trading. „Mit der neuen und innovativen EUGV-STAQ-Technologie von Tradeweb wollen wir als starke, zuverlässige und effiziente Liquiditätsquelle für verschiedene Anleihen fungieren.“

Die neue EUGV STAQ API ermöglicht Händlern die effiziente Exekution der streaming Quotierungen unter Transparenz der Kontrahenten an einem zentralen Handelsplatz. Sie können die Quotierungen entweder im Rahmen eines RFQ (Request-for-Quote) manuell ausführen oder den Handel über das regelbasierte Tool AiEX (Automated Intelligent Execution) von Tradeweb in einen automatisierten Ablauf integrieren.

Im Januar 2022 wurde auf Tradewebs Plattform für europäische Staatsanleihen ein Rekordvolumen von durchschnittlich 37,0 Mrd. USD pro Tag ausgeführt, ein Anstieg von 22,2 % gegenüber Januar 2021. Der Marktplatz bietet institutionellen Anlegern Zugang zu Liquidität von mehr als 40 der weltweit größten Market Maker für Anleihen aus 19 europäischen Ländern in sechs Währungen (EUR, GBP, DKK, SEK, NOK, CHF). Die verfügbaren Handelsprotokolle bestehen aus RFQ, das Tradeweb 1998 als erstes Unternehmen für den Handel mit US-Staatsanleihen eingeführt hat, sowie RFM (Request-for-Market) und CTT (Click-to-Trade).

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW) ist ein führender, weltweit tätiger Betreiber elektronischer Handelsplätze für die Bereiche Zinsen, Kredite, Aktien und Geldmärkte. 1996 gegründet, erschließt Tradeweb seinen Kunden aus dem institutionellen sowie dem Wholesale- und Retail-Bereich Zugang zu Märkten, Daten und Analysen, elektronischem Handel, vollautomatisierter Abwicklung und Berichterstattung für mehr als 40 Produkte.

