杜卡迪和聯想繼續攜手合作，引領MotoGP創新

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在連續第二年贏得MotoGP製造商世界冠軍頭銜，為2021年畫上完美句點後，杜卡迪聯想車隊已準備好迎接新賽季。科技將在本賽季扮演越來越重要的角色。自2018年起，聯想(Lenovo)一直與杜卡迪(Ducati)保持技術合作，幫助車隊創新並提升賽道表現。不斷推進創新、速度和安全性是雙方合作發展核心。在各種更加智慧型解決方案支援下，聯想的資料分析、人工智慧(AI)和智慧協作持續推動技術改進，協助車隊加速模擬和即時資料分析，不斷地在賽車領域和杜卡迪街車產品之間轉移技術。

車隊在2022賽季的首個目標是完成Remote Garage專案，該專案使工程師能夠在遠距工作的同時，即時接收資料並與車庫工作人員和車手即時溝通。此外，杜卡迪和聯想致力於改善總部和車庫的視訊會議系統。目的是更有效地連接各個虛擬團隊，以促進高效協作，即使彼此相隔數英里。

聯想智慧裝置業務集團總裁Luca Rossi評論道：「2021年對於杜卡迪聯想車隊來說是重要的一年。雙方加強了技術合作夥伴關係——為在新興的混合式工作環境中進行更大膽的創新奠定基礎。我們很自豪能與杜卡迪合作，分享我們崇尚速度、奉獻精神、團隊精神和結果的核心價值觀。肩負促進智慧化轉型的使命，我們將繼續與杜卡迪一起投資和創新，力爭在快速發展的賽車運動產業中達成日益遠大的目標。」

杜卡迪執行長Claudio Domenicali表示：「為了保持競爭力並在賽道內外取得卓越成績，我們必須清楚地瞭解數位創新的核心角色，並仰賴一流合作夥伴的支持。透過與聯想的合作，我們完成多個重要目標，如加快資料蒐集和分析，進而加速決策制訂流程。憑藉這種方式，我們把摩托車帶到世界各地的賽道，並在上個賽季連續第二年贏得MotoGP製造商世界冠軍頭銜。我們與聯想一樣，對科技創新充滿熱情。我們將本著這份熱情，繼續朝著既定方向前進，不斷探索科技解決方案，以期在賽道、量產和企業基礎設施方面取得更好的成績。」

隨時隨地展現運算能力

自2018年以來，聯想一直支援杜卡迪的工程師和設計師進行賽車和街車的創新，幫助該公司取得一流的車隊表現和更高的安全水準。

利用以聯想ThinkSystem SD530、SR630和SR650伺服器為基礎的高效能運算技術，杜卡迪得以簡化並加速有關空氣動力學、流體動力學和壓力測試的資料分析。改良的運算能力使該公司僅用原有時間的三分之一即可獲得資料和資訊，同時運行幾乎多達兩倍的模擬測試，從而讓工程師更易於瞭解摩托車如何應付各種天氣條件，並持續改善賽道表現。此外，聯想基礎設施提供高標準的資料保護，使杜卡迪能夠盡量降低後果嚴重且代價高昂的當機風險。

杜卡迪採用ThinkSystem SE350邊緣伺服器來加強連線性和進階即時分析能力，即使在極具挑戰性的環境中也能滿足要求。聯想的伺服器設備體積小巧、功能豐富且易於攜帶，同時仍擁有強大的運算能力，可在任何地方部署，為用戶帶來所需的運算和AI功能。ThinkSystem SE350在設計和製造時充分考慮了邊緣運算的獨特要求，可以在任何位置有效運行，並適用於多種極端環境——從濕度可能高達90%的馬來西亞，到遍佈乾熱沙漠的卡達。ThinkSystem SE350讓工程師無論身在何處，都能即時管理每輛摩托車大約15GB的資料，並為每位車手提供獨特見解，用於做出快速、明智的決策。最後，裝置中整合的安全工具支援自動加密資料以防篡改，有助於保護杜卡迪的智慧財產權，並防止資料洩露。

以協作、生產力和行動性為核心

杜卡迪已部署與聯想合作打造的新型虛擬桌面基礎設施。從研發部門到車庫，整個組織使用了250多個2D和3D虛擬桌面。使用者可隨時隨地從任何裝置連接到自己的工作站，使杜卡迪能夠從提高的生產力中獲益。虛擬桌面還有助於簡化IT管理和維護，改善資料保護功能和業務連續性，並促使資源最佳化，使專業人員可以專注於具有更高附加價值的任務。此外，由於可在行動途中工作，杜卡迪設計師可以在測試階段與開發團隊和測試車手即時遠距協作，根據收到的回饋來更改摩托車或單一元件的設計，從而縮短生產時間。

杜卡迪車隊的每位成員——從車隊經理、工程師，到車手——都依靠聯想平板電腦、PC和工作站來獲致一流的協作、更強的動力和更快的速度。利用聯想ThinkPad P1行動工作站，技術人員可在幾分鐘內分析來自摩托車感測器的資料，研究和比較各圈統計資料，並促使摩托車設定最佳化。

同時，高層管理人員依靠創新型ThinkPad X1 Fold可折疊PC來盡情感受高生產力和行動性，設計師則仰賴ThinkPad P系列等聯想工作站的強大功能，使用 CAD軟體來完成設計和開發。

駛向更強大的未來

杜卡迪和聯想共同制定了未來的宏偉規劃。兩家公司已經在研究如何利用AI、機器學習和擴增實境技術來推動MotoGP更高水準的創新。在真實環境中以全尺寸虛擬複製摩托車及其零組件，將是雙方擁有的差異化競爭優勢，有助於加速未來的研發、測試和維護，以及對街車的售後支援。

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關於聯想

聯想(HKSE: 992) (ADR: lnvgy)是年收入600億美元的《財星》全球500大企業，服務遍佈全球180個市場的客戶。 為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，我們開發改變世界的技術，提供創新智慧裝置與基礎設施，打造智慧化解決方案、服務與軟體，為全球億萬消費者賦能，共同創造更加包容、值得信賴和永續發展的數位社會。 歡迎造訪聯想官方網站https://www.lenovo.com，並透過StoryHub獲取聯想最新動態。

關於杜卡迪

杜卡迪創立於1926年。自1946年起，杜卡迪就以生產配備高性能引擎、造型獨特且搭載一流科技的運動摩托車享譽世界。杜卡迪工廠座落於博洛尼亞的帕尼加萊區。其車型橫跨多個類別，包括：DesertX、Diavel、XDiavel、Hypermotard、Monster、Multistrada、Panigale、Streetfighter及SuperSport等系列。2015年，公司以推崇創意、彰顯自我的理念推出全新品牌：Scrambler，主要銷售摩托車及其配套零組件、服飾。2020年Multistrada V4問世，該款摩托車既是世界上首台搭載前後雷達的機車，也是兩輪摩托世界裡新的里程碑。杜卡迪摩托車以其豐富的零配件和融合科技感與生活感的服飾暢銷全球90多個國家。2021年，共有59,447輛杜卡迪摩托車駛進用戶家中。杜卡迪長期角逐世界摩托車錦標賽和超級摩托車賽事，自2003年就一直參與MotoGP賽事，並於2007、2020和2021年榮獲製造商世界冠軍頭銜，以及在2007年和2021年兩次獲得車隊世界冠軍殊榮。在2007年賽季中，公司還同時獲得車隊世界冠軍及車手總冠軍雙頭銜。在超級摩托車賽事中，獲得17次車隊及14次車手冠軍頭銜。

LENOVO、YOGA、THINKPAD、THINKBOOK和THINKSYSTEM是聯想公司的註冊商標。DUCATI是Ducati Motor Holding S.p.A的註冊商標。MOTOGP是Dorna Sports, S.L的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。©2022年聯想集團有限公司版權所有。

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