杜卡迪和联想继续携手，引领MotoGP创新

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在连续第二年赢得MotoGP制造商世界冠军头衔，为2021年画上完美句号后，杜卡迪联想车队已准备好迎接新赛季。技术将在本赛季发挥越来越重要的作用。自2018年起，联想(Lenovo)一直与杜卡迪(Ducati)保持技术合作，帮助车队创新并提升赛道表现。不断推进创新、速度和安全性是双方合作发展核心。在各种更加的智能解决方案支持下，联想的数据分析、人工智能(AI)和智能协作持续推动技术改进，帮助车队加速模拟和实时数据分析，不断在赛车领域和杜卡迪街车产品之间转移技术。

车队在2022赛季的首个目标是完成Remote Garage项目，该项目使工程师能够在远程工作的同时，实时接收数据，并与车库工作人员和车手即时沟通。此外，杜卡迪和联想致力于改善总部和车库的视频会议系统。目的是更有效地连接各个虚拟团队，实现高效协作，即使彼此相隔数英里。

联想智能设备业务集团总裁Luca Rossi评论道：“2021年对于杜卡迪联想车队来说是重要的一年。双方加强了技术合作伙伴关系——为在新兴的混合式工作环境中进行更积极的创新铺平了道路。我们很自豪能与杜卡迪合作，分享我们崇尚速度、奉献精神、团队精神和结果的核心价值观。肩负实现智能化转型的使命，我们将继续与杜卡迪一起投资和创新，力争在快速发展的赛车运动行业中实现日益远大的目标。”

杜卡迪首席执行官Claudio Domenicali表示：“为了保持竞争力并在赛道内外取得卓越成绩，我们必须清楚地了解数字创新的核心作用，并仰赖一流合作伙伴的支持。通过与联想的合作，我们实现了多个重要目标，如加快数据收集和分析，进而加速决策进程。凭借这种方式，我们能够将摩托车推向世界各地的赛道，并在上赛季连续第二年赢得了MotoGP制造商世界冠军头衔。我们与联想一样，对技术创新充满热情。我们将本着这份热情，继续朝着既定方向前进，不断探索技术解决方案，以期在赛道、量产和企业基础设施方面取得更好成绩。”

随时随地展现计算能力

自2018年以来，联想一直支持杜卡迪的工程师和设计师进行赛车和街车的创新，帮助该公司取得了一流的车队表现和更高的安全水平。

利用基于联想ThinkSystem SD530、SR630和SR650服务器的高性能计算技术，杜卡迪得以简化并加速有关空气动力学、流体动力学和压力测试的数据分析。优化的计算能力使该公司仅用原有时间的三分之一即可获得数据和信息，同时运行几乎多达两倍的模拟测试，从而让工程师能够更快了解摩托车如何应对各种天气条件，并持续提高赛道表现。此外，联想基础设施提供高标准的数据保护，使杜卡迪能够尽可能降低后果严重且代价高昂的宕机风险。

杜卡迪采用ThinkSystem SE350边缘服务器来增强连接性和高级实时分析能力，即使在极具挑战性的环境中也能满足要求。联想的服务器设备体积小巧、功能丰富且易于携带，同时仍拥有强大的计算能力，可在任何地方部署，为用户带来所需的计算和AI功能。ThinkSystem SE350在设计和制造时充分考虑了边缘计算的独特要求，可以在任何位置有效运行，并适用于多种极端环境——从湿度可能高达90%的马来西亚，到遍布干热沙漠的卡塔尔。ThinkSystem SE350让工程师无论身在何处，都能实时管理每辆摩托车大约15GB的数据，并为每位车手提供独特见解，用于做出快速、明智的决策。最后，设备中集成的安全工具支持自动加密数据以防篡改，有助于保护杜卡迪的知识产权，并防止数据泄露。

以协作、生产力和移动性为核心

杜卡迪已部署与联想合作打造的新型虚拟桌面基础设施。从研发部门到车库，整个组织使用了250多个2D和3D虚拟桌面。用户可随时随地通过任何设备连接到自己的工作站，使杜卡迪能够从提高的生产力中获益。虚拟桌面还有助于简化IT管理和维护，提高数据保护功能和业务连续性，并优化资源，使专业人员可以专注于具有更高附加值的任务。此外，由于可在移动途中开展工作，杜卡迪设计师可以在测试阶段与开发团队和测试车手实时远程协作，根据收到的反馈对摩托车或单个组件的设计进行更改，从而缩短生产时间。

杜卡迪车队的每位成员——从车队经理、工程师，到车手——都依靠联想平板电脑、PC和工作站来实现一流的协作、更强的动力和更快的速度。通过联想ThinkPad P1移动工作站，技术人员可在几分钟内分析来自摩托车传感器的数据，研究和比较各圈统计数据，并优化摩托车设置。

同时，高层管理人员依靠创新型ThinkPad X1 Fold可折叠PC来尽情感受高生产力和移动性，设计师则依托ThinkPad P系列等联想工作站的强大功能，使用 CAD软件来完成设计和开发。

驶向更强大的未来

杜卡迪和联想共同制定了未来的宏伟规划。两家公司已经在研究如何利用AI、机器学习和增强现实技术来推动MotoGP更高水平的创新。在真实环境中以全尺寸虚拟复制摩托车及其组件，将是双方拥有的差异化竞争优势，有助于加速面向未来的研发、测试和维护，以及对街车的售后支持。

如需了解有关联想技术的更多信息，请访问联想ThinkPad、联想工作站、联想边缘计算、联想Yoga、ThinkReality。

关于联想

联想(HKSE: 992) (ADR: lnvgy)是一家年收入600亿美元的《财富》世界500强公司，服务遍布全球180个市场的客户。 为实现“智能，为每一个可能”的公司愿景，我们通过开发改变世界的技术，提供创新智能设备与基础设施，打造智能化解决方案、服务与软件，赋能全球亿万消费者，携手成就一个更加包容、值得信赖和可持续发展的数字化未来。 欢迎访问联想官方网站https://www.lenovo.com，并通过StoryHub获取联想最新动态。

关于杜卡迪

杜卡迪创立于1926年。自1946年起，杜卡迪就以生产配备高性能引擎、造型独特且搭载领先科技的运动摩托车享誉世界。杜卡迪工厂坐落于博洛尼亚的帕尼加莱区。其车型横跨多个类别，包括：DesertX、Diavel、XDiavel、骇客(Hypermotard)、怪兽(Monster)、揽途(Multistrada)、超跑(Panigale)、街霸 (Streetfighter)及鸰速(SuperSport)等系列。2015年，公司以推崇创意、彰显自我的理念推出了全新品牌：自游(Scrambler)，主要销售摩托车及其配套零部件、服饰。2020年揽途(Multistrada)V4问世，该款摩托车既是世界上首台搭载前后雷达的机车，也是两轮摩托世界里新的里程碑。杜卡迪摩托车以其丰富的零配件和融合了科技感与生活感的服饰畅销全球90多个国家。2021年，共有59,447辆杜卡迪摩托车驶进用户家中。杜卡迪长期角逐世界摩托车锦标赛和超级摩托车赛事，自2003年就一直在MotoGP中拼搏，并于2007、2020和2021年荣获制造商世界冠军头衔，以及在2007年和2021年两次获得车队世界冠军殊荣。在2007年赛季中，公司还同时获得了车队世界冠军及车手总冠军双头衔。在超级摩托车赛事中，获得了17次车队及14次车手冠军头衔。

LENOVO、YOGA、THINKPAD、THINKBOOK和THINKSYSTEM是联想公司的注册商标。DUCATI是Ducati Motor Holding S.p.A的注册商标。MOTOGP是Dorna Sports, S.L的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2022年联想集团有限公司版权所有。

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