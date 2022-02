Ducati e Lenovo continuam parceria para liderar inovação no MotoGP

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Após terminar 2021 como campeã do Mundial de Construtores do MotoGP pelo segundo ano consecutivo, a Ducati Lenovo Team está pronta para uma nova temporada, na qual a tecnologia terá um papel ainda mais importante. Desde 2018, a parceria tecnológica da Lenovo com a Ducati ajudou a equipe a inovar e melhorar o desempenho na pista. Inovação, velocidade e segurança estão no centro desta evolução. Habilitadas por uma ampla gama de soluções mais inteligentes, a análise de dados, inteligência artificial (IA) e colaboração inteligente da Lenovo continuam a impulsionar melhorias e ajudar a equipe a acelerar simulações e análise de dados em tempo real, transferindo tecnologia constantemente entre o mundo das corridas e as motos de rua da Ducati.

O primeiro objetivo para a temporada de 2022 é concluir o projeto Remote Garage, que permite que os engenheiros recebam dados em tempo real e interajam com a garagem e as motos enquanto trabalham remotamente. Além disso, a Ducati e a Lenovo estão empenhadas em melhorar a videoconferência tanto na sede quanto na garagem. O objetivo é conectar melhor as equipes virtuais para uma colaboração bem-sucedida, mesmo a quilômetros de distância.

“2021 foi um ano importante para a Ducati Lenovo Team. Fortalecemos nossa parceria tecnológica, abrindo caminho para uma inovação mais ousada no novo mundo do trabalho híbrido. Temos orgulho em colaborar com a Ducati, que compartilha nossos valores fundamentais de velocidade, dedicação, espírito de equipe e foco em resultados. Alinhados à nossa missão de permitir a transformação inteligente, continuaremos a investir e inovar com a Ducati para atingir metas cada vez mais ambiciosas na indústria automobilística em rápida evolução”, comentou Luca Rossi, presidente do Grupo de Dispositivos Inteligentes da Lenovo.

“Para sermos competitivos e alcançarmos os melhores resultados, dentro e fora da pista, é essencial termos uma ideia clara do papel central da inovação digital e contar com o apoio dos melhores parceiros. Devido à colaboração com a Lenovo, alcançamos objetivos importantes, como acelerar a coleta e análise de dados, agilizando assim o processo de tomada de decisão. Foi assim que trouxemos para os circuitos de todo o mundo a moto que conquistou o título do Mundial de Construtores do MotoGP na temporada passada pelo segundo ano consecutivo”, disse Claudio Domenicali, presidente executivo da Ducati. “Devido à paixão pela inovação tecnológica que compartilhamos com a Lenovo, continuaremos avançando nessa direção, explorando soluções tecnológicas que alcançarão resultados ainda melhores nas pistas, na produção em série e nas infraestruturas corporativas.”

Poder de computação a qualquer hora, em qualquer lugar

A Lenovo apoia os engenheiros e designers da Ducati na inovação de motos de corrida e de rua desde 2018, ajudando a empresa a alcançar o máximo desempenho e níveis aprimorados de segurança.

Usando a tecnologia de computação de alto desempenho, baseada nos servidores Lenovo ThinkSystem SD530, SR630 e SR650, a Ducati conseguiu simplificar e acelerar a análise de dados sobre aerodinâmica, dinâmica de fluidos e testes de estresse. O poder de computação aprimorado permitiu que a empresa obtivesse dados e informações em um terço do tempo de computação e executasse quase o dobro de simulações ao mesmo tempo, tornando mais fácil para os engenheiros entenderem como as motos reagirão a várias condições climáticas e continuamente melhorarem o desempenho na pista. Além disso, a infraestrutura da Lenovo garante altos padrões de proteção de dados e permitiu à Ducati minimizar o risco de paralisações perigosas e onerosas.

A Ducati adotou o servidor de borda ThinkSystem SE350 para aumentar a conectividade e análises avançadas em tempo real, mesmo nos ambientes mais desafiadores. O servidor da Lenovo possui um alto poder de computação em um dispositivo extremamente pequeno, versátil e facilmente portátil, trazendo recursos de computação e de IA para onde você precisar. Desenvolvido e construído com as exigências exclusivas do Edge em mente, o ThinkSystem SE350 pode operar com eficiência em qualquer local, mesmo em ambientes extremos: da umidade da Malásia, que pode chegar a 90%, ao calor seco e à areia do Catar. O ThinkSystem SE350 permite que os engenheiros gerenciem em tempo real, onde quer que estejam, cerca de 15 GB de dados para cada moto e produzam informações personalizadas para cada motociclista que podem ser aproveitados para tomar decisões rápidas e bem informadas. Por fim, as ferramentas de segurança integradas no dispositivo permitem a criptografia automática de dados em caso de adulteração, ajudando a proteger a propriedade intelectual da Ducati e a evitar vazamentos de dados.

Colaboração, produtividade e mobilidade como essência

A Ducati implantou uma nova infraestrutura de desktop virtual, construída em parceria com a Lenovo. Mais de 250 desktops virtuais 2D e 3D são usados em toda a organização, desde o departamento de P&D até a garagem. A Ducati beneficia-se do aumento da produtividade, pois os usuários podem se conectar à estação de trabalho sempre que desejarem, onde quer que estejam e de qualquer dispositivo. Os desktops virtuais também ajudam a simplificar a gestão e a manutenção de TI, melhorar a proteção de dados e a continuidade dos negócios, além de otimizar recursos e permitir que os profissionais se concentrem em tarefas de maior valor agregado. Além disso, devido à possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, os designers da Ducati podem colaborar remotamente e em tempo real com a equipe de desenvolvimento e com o piloto de teste durante as fases de teste, fazendo alterações no design da moto ou de um único componente com base nos comentários recebidos, reduzindo os tempos de produção.

Todos na Ducati Team, desde gerentes, engenheiros e pilotos, contam com os tablets, PCs e estações de trabalho da Lenovo para alcançar os mais altos níveis de colaboração, potência e velocidade. Os técnicos usam a estação de trabalho móvel Lenovo ThinkPad P1 para analisar os dados provenientes dos sensores das motos em minutos e estudar as estatísticas das voltas, compará-las e otimizar a configuração da moto.

A alta administração, por outro lado, conta com o inovador PC dobrável ThinkPad X1 Fold para aproveitar a máxima produtividade e mobilidade, enquanto os designers podem contar com o poder das estações de trabalho da Lenovo, inclusive o ThinkPad P Series, para design e desenvolvimento usando software CAD.

Em direção a um futuro aumentado

Juntas, Ducati e Lenovo têm grandes planos para o futuro. As duas empresas já estão analisando como podem aproveitar a IA, o aprendizado de máquina e a realidade aumentada para impulsionar níveis ainda maiores de inovação no MotoGP. Reproduzir a moto e seus respectivos componentes virtualmente, em tamanho real e em um contexto real, representará um fator diferenciador para acelerar futuras P&D, testes e manutenção, bem como suporte pós-venda para motos de rua.

