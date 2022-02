Enedym Recebe US$ 2,4 Milhões da Sustainable Development Technology Canada para Comercializar e Avançar a Tecnologia de Motores Eólicos de Passo Ventium

HAMILTON, Ontário--(BUSINESS WIRE)--Enedym, Inc. ("Enedym"), a empresa de tecnologia que desenvolve motores de relutância comutada (SRMs) da próxima geração, propulsão elétrica e acionamentos eletrificados, anunciou hoje que está recebendo uma contribuição não reembolsável de US$ 2,4 milhões da Sustainable Development Technology Canada ("SDTC") para comercializar e avançar sua tecnologia de motores eólicos de passo Ventium.

Utilizando sua tecnologia exclusiva de motores de passo eólicos, Ventium, cujo nome é uma combinação de palavras latinas para vento (Ventus) e potência (Imperium), aumenta a confiabilidade e eficiência das turbinas eólicas, o que significa um aumento na produção de energia. Ao longo do tempo, o aumento da produção de energia eólica substituirá a geração de eletricidade de combustível fóssil, resultando em reduções significativas nas emissões de gases de efeito estufa. Além disto, o aumento da eficiência das turbinas eólicas reduz o custo da energia eólica, tornando mais atrativos os investimentos em energia eólica limpa.

O ilustre François-Philippe Champagne, Ministro da Inovação, Ciência e Indústria, comentou: "Os empreendedores canadenses estão liderando a mudança mundial para uma economia mais forte, ecológica e resiliente. Os investimentos de hoje irão permitir que inovadores de tecnologia limpa em diversos setores comercializem suas ideias, ajudando o Canadá a cumprir seus compromissos climáticos de 2030 e alcançar emissões líquidas zero até 2050, proporcionando um futuro mais sustentável a todos os canadenses."

Leah Lawrence, Presidente e Diretor Executivo da SDTC, disse, "A tecnologia da Enedym tem o potencial de tornar as turbinas eólicas uma fonte ainda mais eficaz de eletricidade sustentável. A SDTC se orgulha de respaldar empreendedores canadenses, como a Enedym, que vêm liderando o esforço mundial no desenvolvimento de soluções e impulsionando a inovação que nos levará a um futuro mais ecológico e próspero."

Dr. Ali Emadi, Fundador, Presidente e Diretor Executivo da Enedym, comentou, "Gostaríamos de agradecer à SDTC por seu apoio contínuo ao avanço e comercialização de nosso sistema de motores eólicos de passo da próxima geração para turbinas eólicas, Ventium. A energia eólica é uma das tecnologias de energia renovável de mais rápido crescimento no momento, e a Enedym acredita que é uma ferramenta crucial na criação de um futuro sustentável para todos. O sistema Ventium da Enedym torna as turbinas eólicas mais eficientes, mais acessíveis e pode dar uma contribuição significativa para resolver os desafios das mudanças climáticas. Mediante nossa parceria com a SDTC, bem como com o apoio de nosso consórcio de parcerias do setor, podemos alcançar nossa meta coletiva de garantir que a infraestrutura de energia eólica possa funcionar de modo mais eficiente, confiável e econômico."

As parcerias do consórcio da Enedym para o desenvolvimento do sistema Ventium, além de cooperar com vários dos maiores proprietários e operadores eólicos do mundo, incluem:

Smartricity Inc. (Ballinafad, ON)

JFE Shoji Power Canada Inc. (Burlington, ON)

IEC Holden (Montreal, QC)

WECS RENEWABLES (Palm Springs, CA)

Innovative Thermal Solutions Inc. (Waterloo, ON)

EECOMobility (Hamilton, ON)

Michael Sonsogno, Diretor Executivo da Smartricity, comentou, "Os sistemas eólicos de passo são uma das maiores preocupações de confiabilidade em uma turbina eólica, com falhas regulares ocorrendo tanto no motor quanto no conversor tradicional DC. A Smartricity está muito empolgada em unir forças à Enedym para trazer a Ventium ao mercado, pois enfrenta diretamente todos os pontos problemáticos nos sistemas de passo existentes e os resolve com uso da tecnologia SRM de última geração da Enedym."

Sobre a Enedym, Inc.

A Enedym é uma empresa startup de tecnologia da Universidade McMaster. A empresa tem sede no Parque de Inovação McMaster em Hamilton, Ontário, Canadá. A Enedym possui mais de 50 patentes e pedidos de patentes pendentes, além de invenções relacionadas e desenvolvidas pela Cátedra de Pesquisa de Excelência do Canadá em Acionamento Híbrido, Dr. Ali Emadi e seu grupo de pesquisa no Centro de Recursos Automotivos McMaster (MARC), Universidade McMaster. A visão da Enedym é reduzir significativamente o custo dos motores de propulsão elétrica e alimentar um novo paradigma na indústria de motores elétricos através de novas tecnologias de acionamento de motores de relutância comutada (SRM). A Enedym pretende ajudar a salvar o planeta, um mercado de motores elétricos de cada vez. Para saber mais sobre a Enedym, acesse www.enedym.com e nosso canal no YouTube em Enedym YouTube.

Sobre a Sustainable Development Technology Canada

A SDTC dá suporte a empresas que tentam fazer coisas extraordinárias.

Do financiamento inicial ao apoio educacional e aprendizagem entre pares à integração ao mercado, a SDTC investe em ajudar pequenas e médias empresas a se transformar em empresas de sucesso e que empregam canadenses de costa a costa. Inovações que os fundos da SDTC ajudam a resolver alguns dos desafios ambientais mais prementes do mundo: mudanças climáticas, regeneração mediante economia circular e bem-estar dos seres humanos nas comunidades em que vivem e no ambiente natural com o qual interagem. Para mais informação, acesse www.sdtc.ca

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.