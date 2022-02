Enedym erhält 2,4 Millionen Dollar von Sustainable Development Technology Canada für die Vermarktung und Weiterentwicklung der Ventium Wind Pitch-Motortechnologie

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Das Technologieunternehmen Enedym, Inc. („Enedym“), das geschaltete Reluktanzmotoren (SRM) der nächsten Generation, elektrische Antriebe und elektrifizierte Antriebsstränge entwickelt, gab heute bekannt, dass es einen nicht rückzahlbaren Beitrag in Höhe von 2,4 Millionen US-Dollar von Sustainable Development Technology Canada („SDTC“) erhält, um seine Ventium Wind Pitch-Motortechnologie zu vermarkten und voranzutreiben.

Ventium, dessen Name sich aus den lateinischen Begriffen für „Wind“ (ventus) und „Macht“ (imperium) zusammensetzt, erhöht mit seiner einzigartigen Wind Pitch-Motortechnologie die Zuverlässigkeit und Effizienz von Windturbinen, was zu einer Steigerung der Energieproduktion führt. Im Laufe der Zeit wird die wachsende Windenergieerzeugung die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen verdrängen, was zu einer erheblichen Verringerung der Treibhausgasemissionen führen wird. Darüber hinaus senkt die höhere Effizienz von Windturbinen die Kosten der Windenergie, was Investitionen in saubere Windenergie attraktiver macht

François-Philippe Champagne, Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie, erklärte: „Kanadische Unternehmer sind weltweit führend beim Wechsel zu einer stärkeren, grüneren und widerstandsfähigeren Wirtschaft. Die heute getätigten Investitionen werden es innovativen Unternehmen aus zahlreichen Sektoren ermöglichen, ihre Ideen zu vermarkten und Kanada dabei helfen, seine Klimaschutzverpflichtungen für 2030 zu erfüllen und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, damit wir für alle Kanadier eine nachhaltigere Zukunft schaffen können.“

Leah Lawrence, President und CEO von SDTC, sagte: „Die Technologie von Enedym hat das Potenzial, Windturbinen in eine noch effektivere Quelle für nachhaltigen Strom zu verwandeln. SDTC ist stolz darauf, kanadische Unternehmen wie Enedym zu unterstützen, die eine weltweite Führungsrolle bei der Entwicklung von Lösungen einnehmen und die Innovationen vorantreiben, die uns in eine grünere und blühendere Zukunft führen werden.“

Dr. Ali Emadi, Gründer, President und CEO von Enedym, kommentierte, „Wir möchten uns bei SDTC für die kontinuierliche Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Kommerzialisierung unseres Ventium Wind Pitch-Motorsystems der nächsten Generation für Windturbinen bedanken. Die Windenergie ist heute eine der am schnellsten wachsenden Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien, und Enedym ist überzeugt, dass Windenergie ein entscheidendes Instrument für die Schaffung einer nachhaltigen Zukunft für alle darstellt. Das Ventium-System von Enedym macht Windkraftanlagen effizienter und erschwinglicher und kann erheblich dazu beitragen, die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Durch unsere Partnerschaft mit SDTC und mit der Unterstützung unseres Konsortiums von Industriepartnern können wir unser gemeinsames Ziel erreichen und sicherstellen, dass die Windenergie-Infrastruktur effizienter, zuverlässiger und wirtschaftlicher arbeitet.“

Zu den Kooperationspartnern von Enedym bei der Entwicklung des Ventium-Systems gehören neben der Zusammenarbeit mit mehreren der weltweit größten Windkraftanlagenbesitzer und -betreiber folgende Unternehmen:

Smartricity Inc. (Ballinafad, ON)

JFE Shoji Power Canada Inc. (Burlington, ON)

IEC Holden (Montreal, QC)

WECS RENEWABLES (Palm Springs, CA)

Innovative Thermal Solutions Inc. (Waterloo, ON)

EECOMobility (Hamilton, ON)

Michael Sonsogno, CEO of Smartricity, erklärte: „Wind Pitch-Systeme sind eines der größten Probleme im Hinblick auf die Zuverlässigkeit von Windturbinen, da sowohl die Motoren als auch die herkömmlichen Gleichstromrichter regelmäßig ausfallen. Smartricity freut sich sehr, Ventium gemeinsam mit Enedym auf den Markt zu bringen. Mit der hochmodernen SRM-Technologie von Enedym adressiert das Produkt direkt sämtliche Schwachpunkte bestehender Pitch-Systeme.“

Über Enedym, Inc.

Enedym ist ein Technologie-Start-up der McMaster University. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Kanada. Enedym besitzt mehr als 50 Patente und anhängige Patentanmeldungen sowie damit zusammenhängende Erfindungen, die vom Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain unter Leitung von Dr. Ali Emadi und seiner Forschungsgruppe am McMaster Automotive Resource Centre (MARC) der McMaster University entwickelt wurden. Die Vision von Enedym ist darauf ausgerichtet, die Kosten für elektrische Antriebsmotoren deutlich zu senken und durch neuartige Antriebstechnologien für geschaltete Reluktanzmotoren (SRM) ein neues Paradigma in der Elektromotorenindustrie zu schaffen. Enedym hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, durch schrittweise Einführung von Elektromotoren zur Rettung unseres Planeten beizutragen. Um mehr über Enedym zu erfahren, besuchen Sie www.enedym.com und unseren YouTube-Kanal unter Enedym YouTube.

Über Sustainable Development Technology Canada

Sustainable Development Technology Canada (SDTC) unterstützt Unternehmen, die sich das Ziel gesetzt haben, außergewöhnliche Dinge zu erreichen.

Von der Startfinanzierung über die Bildungsunterstützung und das Peer-Learning bis hin zur Marktintegration setzt sich SDTC dafür ein, dass sich kleine und mittlere Unternehmen zu erfolgreichen Firmen entwickeln und im ganzen Land Arbeitsplätze schaffen. Die von SDTC geförderten Innovationen tragen dazu bei, einige der drängendsten Umweltprobleme unseres Planeten zu lösen: Klimawandel, Regeneration durch die Kreislaufwirtschaft und das Wohlbefinden der Menschen in den Gemeinschaften, in denen sie leben, und in der natürlichen Umwelt, mit der sie interagieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sdtc.ca

