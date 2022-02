Enedym ontvangt $ 2,4 miljoen van Sustainable Development Technology Canada om Ventium-motortechnologie voor windpitch te commercialiseren en te bevorderen

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym, Inc. ('Enedym'), het technologiebedrijf dat de volgende generatie geschakelde reluctantiemotoren (SRM's), elektrische voortstuwing en geëlektrificeerde aandrijflijnen ontwikkelt, heeft vandaag aangekondigd dat het een niet-terugbetaalbare bijdrage van $ 2,4 miljoen ontvangt van Sustainable Development Technology Canada ('SDTC') om zijn Ventium-motortechnologie voor windpitch te commercialiseren en verder te ontwikkelen.

Door gebruik te maken van zijn unieke windpitch-motortechnologie, verhoogt Ventium, waarvan de naam een combinatie is van de Latijnse woorden voor wind (Ventus) en kracht (Imperium), de betrouwbaarheid en efficiëntie van windturbines, met als gevolg een toename van de energieproductie. Na verloop van tijd zal een verhoogde productie van windenergie de opwekking van fossiele brandstoffen verdringen, wat zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien verlaagt een verhoogde efficiëntie van windturbines de kosten van windenergie, waardoor investeringen in schone windenergie aantrekkelijker worden.

De geachte François-Philippe Champagne, minister van Innovatie, Wetenschap en Industrie, merkte op: "Canadese ondernemers leiden de wereldwijde verschuiving naar een sterkere, groenere en veerkrachtigere economie. De investeringen van vandaag zullen cleantech-innovators in meerdere sectoren in staat stellen hun ideeën te commercialiseren, waardoor Canada zijn klimaatverplichtingen voor 2030 kan nakomen en tot 2050 een netto-nuluitstoot kan bereiken. Dit zal zorgen voor een een duurzamere toekomst voor alle Canadezen.”

Leah Lawrence, president en CEO van SDTC, verklaarde: "Enedyms technologie heeft het potentieel om van windturbines een nog effectievere bron van duurzame elektriciteit te maken. SDTC is er trots op ondersteuning te bieden aan Canadese ondernemers zoals Enedym, die het voortouw nemen in de wereldwijde inspanningen voor het ontwikkelen van oplossingen en het stimuleren van de innovatie die ons naar een groenere en welvarende toekomst zal leiden.”

Dr. Ali Emadi, oprichter, president en CEO van Enedym, merkte op: "We willen SDTC bedanken voor hun voortdurende steun aan de vooruitgang en commercialisering van ons volgende generatie windpitch-motorsysteem voor windturbines, Ventium. Windenergie is tegenwoordig een van de snelstgroeiende technologieën voor hernieuwbare energie en Enedym is van mening dat het een cruciaal hulpmiddel is voor het creëren van een duurzame toekomst voor iedereen. Het Ventium-systeem van Enedym maakt windturbines efficiënter en betaalbaarder, en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Door onze samenwerking met SDTC en met de steun van ons consortium van industriële partners, kunnen we ons gezamenlijke doel bereiken om ervoor te zorgen dat windenergie-infrastructuur efficiënter, betrouwbaarder en zuiniger kan werken.”

De consortiumpartners van Enedym voor de ontwikkeling van het Ventium-systeem, naast samenwerkingen met een aantal van de grootste windeigenaren en -exploitanten wereldwijd, zijn onder meer:

Smartricity Inc. (Ballinafad, ON)

JFE Shoji Power Canada Inc. (Burlington, ON)

IEC Holden (Montreal, QC)

WECS RENEWABLES (Palm Springs, CA)

Innovative Thermal Solutions Inc. (Waterloo, ON)

EECOMobility (Hamilton, ON)

Michael Sonsogno, CEO van Smartricity, stelde: "Windpitch-systemen zijn een van de grootste zorgen als het gaat om betrouwbaarheid in een windturbine, met regelmatige storingen aan zowel de motor als de traditionele DC-omvormer. Smartricity is zeer verheugd om de krachten te bundelen met Enedym om Ventium op de markt te brengen, aangezien dit alle pijnpunten in de bestaande pitch-systemen direct aanpakt en oplost met behulp van de modernste SRM-technologie van Enedym.”

Over Enedym, Inc.

Enedym is een technologisch opstartbedrijf van McMaster University. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in het McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Canada. Enedym is eigenaar van meer dan 50 patenten en lopende patentaanvragen en gerelateerde uitvindingen die zijn ontwikkeld door de Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain Dr. Ali Emadi en zijn onderzoeksgroep bij het McMaster Automotive Resource Center (MARC), McMaster University. De visie van Enedym is om de kosten van elektrische voortstuwingsmotoren aanzienlijk te verlagen en een nieuw paradigma in de elektromotorindustrie aan te drijven door middel van nieuwe aandrijftechnologieën met geschakelde reluctantiemotor (SRM). Enedym streeft ernaar om de planeet te helpen redden, één elektromotormarkt tegelijk. Ga voor meer informatie over Enedym naar www.enedym.com en ons YouTube-kanaal op Enedym YouTube.

Over Sustainable Development Technology Canada

SDTC ondersteunt bedrijven die buitengewone dingen proberen te doen.

Van initiële financiering tot educatieve ondersteuning en peer learning tot marktintegratie, SDTC zet zich in om kleine en middelgrote bedrijven te helpen uitgroeien tot succesvolle bedrijven die werk bieden aan Canadezen van kust tot kust. De innovaties van SDTC-fondsen helpen bij het oplossen van enkele van 's werelds meest urgente milieu-uitdagingen: klimaatverandering, regeneratie door de circulaire economie en het welzijn van mensen in de gemeenschappen waarin ze leven en de natuurlijke omgeving waarmee ze omgaan. Ga voor meer informatie naar www.sdtc.ca

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.