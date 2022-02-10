Ventana Micro Systems Inc.宣布與英特爾達成策略夥伴關係，以擴大其高效能RISC-V核心和小晶片的商業化

加州庫比蒂諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--高效能RISC-V處理器領域的領導者Ventana Micro Systems Inc.宣布達成一項策略合作夥伴關係，使其能夠透過Intel Foundry Services (IFS)，將RISC-V CPU核心和小晶片(chiplet)提供給資料中心、5G/邊緣、網路、儲存、人工智慧/機器學習(AI/ML)、汽車和用戶端等垂直市場中的領先客戶。

Ventana Micro Systems Inc.是高效能RISC-V領域的領導者，致力於以多核心小晶片或核心IP的形式提供具有擴充指令集功能的資料中心級CPU。Ventana的CPU核心旨在為雲端運算、企業資料中心、5G、邊緣運算、AI/ML、汽車和用戶端應用提供經過最佳化的一流單執行緒效能。Ventana獨特的微架構創新使其設計在晶圓廠和各製程節點之間具有高度的可攜性。Ventana採用模組化、可擴充的小晶片產品策略，能夠快速實現產品化，與主流的IP模式相比，能顯著減少開發時間和成本。

根據雙方的合作協議，Ventana的高效能核心將透過IFS領先的製程進行生產，以實現與客戶系統單晶片的整合。IFS的客戶將獲得市場上頂級效能的RISC-V核心。此外，Ventana還計畫推出一個可擴充的、高度可客製化的運算平臺，將其高效能多核心小晶片與IFS製造的IO Hub結合在一起。該平臺能幫助超大規模企業和大型OEM廠商客製化和差異化他們的產品，同時大幅減少開發時間和成本。

Ventana創辦人兼執行長Balaji Baktha表示：「在將RISC-V核心和小晶片引今雲端、企業資料中心、5G、邊緣運算、AI/ML、汽車和用戶端市場的高效能應用方面，Ventana處於市場領先地位。此次能與Intel Foundry Services達成合作，我們非常振奮。雙方的聯手合作可以將一流的RISC-V運算與IFS經過驗證的連接IP、領先的製程、先進的封裝和可靠的供應鏈結合起來，從而滿足領先客戶的需求。」

Intel Foundry Services客戶解決方案工程副總裁Bob Brennan表示：「我們很高興能與Ventana合作，為我們的客戶提供頂級效能的RISC-V核心。RISC-V可提供業界領先的擴充性和客製性。我們的客戶對高效能RISC-V解決方案具有強烈的需求。Ventana擁有非常完整、成熟的開放小晶片平臺，與英特爾的願景高度一致。Ventana的小晶片能幫助IFS提供模組化解決方案，從而提高效能，降低功耗，減少開發成本，並加快產品上市時間。」

Moor Insights & Strategy創辦人兼首席分析師Patrick Moorhead表示：「小晶片是半導體產業的發展方向，它們可以提供高效能、無限的靈活性，更快的產品上市時間等優勢。我相信，當這些優勢與Ventana的高效能和資料中心級CPU核心結合後，將為雲端、邊緣和汽車等產業的客戶帶來非常具有吸引力的價值。」

如需瞭解有關Ventana Micro Systems Inc.的更多資訊，請造訪：https://www.ventanamicro.com/。

如需瞭解有關英特爾的更多資訊，請造訪：https://www.intel.com/。

關於Ventana Micro Systems Inc.

Ventana Micro Systems Inc.成立於2018年，總部位於庫比蒂諾。公司旨在透過提供RISC-V開放架構的高效能、可擴充和安全型運算小晶片來徹底改變處理器市場。

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