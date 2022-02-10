Ventana Micro Systems Inc.宣布与英特尔达成战略伙伴关系，以扩大其高性能RISC-V核心和小芯片的商业化

加州库比蒂诺--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--高性能RISC-V处理器领域的领导者Ventana Micro Systems Inc.宣布达成一项战略合作伙伴关系，使其能够通过英特尔代工服务(“IFS”)，将RISC-V CPU核心和小芯片提供给数据中心、5G/边缘、网络、存储、人工智能/机器学习(AI/ML)、汽车和客户端等垂直市场中的领先客户。

Ventana Micro Systems Inc.是高性能RISC-V领域的领导者，致力于以多核小芯片或核心IP的形式提供具有可扩展指令集功能的数据中心级CPU。Ventana的CPU核心旨在为云计算、企业数据中心、5G、边缘计算、AI/ML、汽车和客户端应用提供经过优化的一流单线程性能。Ventana独特的微架构创新使其设计在晶圆厂和各制程节点之间具有高度的可移植性。Ventana采用模块化、可扩展的小芯片产品策略，能够快速实现产品化，与主流的IP模式相比，能显著减少开发时间和成本。

根据双方的合作协议，Ventana的高性能核心将通过IFS领先的制程进行生产，以实现与客户片上系统的集成。IFS的客户将获得市场上顶级性能的RISC-V内核。此外，Ventana还计划推出一个可扩展的、高度可定制的计算平台，将其高性能多核小芯片与IFS制造的IO Hub结合在一起。该平台能帮助超大规模企业和大型OEM厂商定制和差异化他们的产品，同时大幅减少开发时间和成本。

Ventana创始人兼首席执行官Balaji Baktha表示：“在将RISC-V核心和小芯片引入云、企业数据中心、5G、边缘计算、AI/ML、汽车和客户端市场的高性能应用方面，Ventana处于市场领先地位。此次能与英特尔代工服务达成合作，我们非常振奋。双方的联手合作可以将一流的RISC-V计算与IFS经过验证的连接IP、领先的工艺、先进的封装和可靠的供应链结合起来，从而满足领先客户的需求。”

英特尔代工服务客户解决方案工程副总裁Bob Brennan表示：“我们很高兴能与Ventana合作，为我们的客户提供顶级性能的RISC-V核心。RISC-V可提供业界领先的可拓展性和可定制性。我们的客户对高性能RISC-V解决方案有着强烈的需求。Ventana拥有非常完整、成熟的基于开放小芯片的平台，与英特尔的愿景高度一致。Ventana的小芯片能助力IFS提供模块化解决方案，从而提高性能，降低功耗，减少开发成本，并加快产品上市时间。”

Moor Insights & Strategy创始人兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“小芯片是半导体行业的发展方向，它们可以提供高性能、无限的灵活性，更快的产品上市时间等优势。我相信，当这些优势与Ventana的高性能和数据中心级CPU核心结合后，将为云、边缘和汽车等行业的客户带来非常具有吸引力的价值。”

如需了解有关Ventana Micro Systems Inc.的更多信息，请访问：https://www.ventanamicro.com/。

如需了解有关英特尔的更多信息，请访问：https://www.intel.com/。

关于Ventana Micro Systems Inc.

Ventana Micro Systems Inc.成立于2018年，总部位于库比蒂诺。公司旨在通过提供基于RISC-V开放架构的高性能、可扩展和安全型运算小芯片来彻底改变处理器市场。

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