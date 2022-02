Merz consolida la partnership con la startup Vensica e investe fino a 3 milioni di dollari

FRANCOFORTE, Germania--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics, una società del gruppo Merz e leader nel campo delle neurotossine, espande la partnership strategica con la startup israeliana Vensica Therapeutics, in concomitanza con un investimento da 3 milioni di dollari da parte del gruppo Merz. Questo finanziamento fa seguito all'accordo strategico siglato nel 2021 in materia di diritti di licenza e di collaborazione per l'utilizzo della neurotossina botulinica A (XEOMIN®) di Merz congiuntamente all'innovativo catetere per la somministrazione farmacologica a ultrasuoni di Vensica. Merz sta quindi applicando l'opzione contrattuale che prevede la partecipazione al ciclo di finanziamento di serie C di Vensica e ulteriori investimenti nella startup.

“Investire nell'innovazione fa parte del nostro DNA. Selezioniamo con estrema cura i finanziamenti che effettuiamo, nell'ambizioso obiettivo di fare realmente la differenza per i pazienti, i partner strategici e gli azionisti”, spiega Jörg Bergler, COO del gruppo Merz. “Come in altre operazioni, offriamo ai partner competenza e servizi perché puntiamo a essere più di semplici investitori”.

I fondi raccolti, per un totale massimo di 19 milioni di dollari, supporteranno gli studi clinici multicentrici di fase II di Vensica in Europa e negli Stati Uniti. Vensica sta espandendo le risorse umane in Israele per la prossima fase dello sviluppo clinico e normativo del suo dispositivo, insieme a XEOMIN® di Merz Therapeutics, focalizzandosi sul trattamento della vescica iperattiva.

“Il nostro obiettivo è crescere e ampliare il portafoglio di prodotti con ulteriori soluzioni in grado di aiutarci a generare risultati migliori per un numero maggiore di pazienti”, ha dichiarato Stefan Brinkmann, CEO di Merz Therapeutics. “L'impegno di Merz verso Vensica dimostra quanto sia promettente il trattamento senza ago della vescica iperattiva in combinazione con il nostro prodotto strategico XEOMIN®. I primi mesi della collaborazione con Vensica hanno già dimostrato buoni progressi e questo ulteriore investimento consoliderà la nostra posizione di partner strategico di Vensica, oltre a essere un fattore trainante per lo sviluppo di un trattamento meno invasivo delle patologie della vescica”.

Vensica sta sbloccando il potenziale delle neurotossine nell'urologia con lo sviluppo di soluzioni minimamente invasive che sfruttano le proprietà uniche degli ultrasuoni terapeutici per somministrare la neurotossina botulinica A alla vescica. La piattaforma di somministrazione farmacologica senza ago di Vensica è mirata al trattamento delle indicazioni urologiche quali vescica iperattiva, vescica neurogena e cistite interstiziale. L'attuale trattamento standard di eccellenza richiede iniezioni con ago della neurotossina nella parete vescicale. Secondo le previsioni, la piattaforma senza ago di Vensica renderà possibile un'esperienza dei pazienti notevolmente superiore, evitando i problemi associati all'ago, come il dolore e la ritenzione urinaria, semplificando una procedura generalmente più complessa. Si prevede che la piattaforma di Vensica migliorerà l'efficacia del trattamento grazie alla somministrazione più uniforme della neurotossina alla parete della vescica.

Avner Geva, CEO di Vensica, ha dichiarato: “Questo investimento dimostra l'impegno di Merz sia nei nostri confronti, come società, sia nella creazione di una piattaforma di trattamento urologico mirato alle patologie vescicali. Merz è la seconda società globale strategica che partecipa a questo ciclo di finanziamento, dopo Laborie, una società globale attiva nell'urologia che ha al suo attivo due investimenti in Vensica”.

Informazioni su Merz Therapeutics

Merz Therapeutics GmbH si impegna per migliorare la vita dei pazienti in tutto il mondo. Con un instancabile lavoro di ricerca e sviluppo, e con una cultura improntata all'innovazione, Merz Therapeutics si dedica all'offerta di servizi per rispondere alle esigenze insoddisfatte dei pazienti e generare risultati migliori. Merz Therapeutics punta ad affrontare le esigenze uniche delle persone affette da disordini del movimento, condizioni neurologiche, epatiti e altre patologia che influiscono pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti. La società ha sede a Francoforte sul Meno, in Germania, con rappresentanze in oltre 90 paesi e un'affiliata nordamericana a Raleigh, Carolina del Nord. Merz Pharmaceuticals GmbH fa parte del gruppo Merz, un'azienda familiare a capitale privato che da oltre 110 anni si dedica allo sviluppo di innovazioni che rispondono alle esigenze non soddisfatte di pazienti e clienti.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.merztherapeutics.com

Informazioni su Vensica Therapeutics

Vensica è un'azienda israeliana attiva nelle terapie urologiche che sviluppa una piattaforma esclusiva per la somministrazione farmacologica, mirata a numerose indicazioni urinarie della vescica, basata su un sistema di somministrazione a ultrasuoni proprietario. Fondata nel 2015 da Avner Geva, (Yale, B.Sc, Technion, M.Sc), è guidata e supportata da importanti professionisti del settore medico e terapeutico come il presidente, dott. Nissim Darvish, Ph.D, il dott. Michael Ingber, membro del CdA nominato da IBF, Lew Pell, Laborie, Merz Pharmaceuticals, The Trendlines Group (SGX: 42T) (OTCQX: TRNLY) e la Israel Innovation Authority.

Informazioni su Merz

Il gruppo Merz è una società globale e diversificata con sede a Francoforte, in Germania. L'impegno per l'innovazione, la prospettiva a lungo termine e l'attenzione alla crescita sostenibile sono elementi rappresentativi della società, attiva da oltre 110 anni. Il gruppo Merz riunisce le attività Merz Aesthetics, Merz Therapeutics, Merz Consumer Care, Merz Real Estate e l'attività dedicata ai servizi finanziari. Con la società collaborano 3.969 persone in 28 paesi del mondo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.merz.com.

