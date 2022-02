Merz versterkt partnerschap met start-up Vensica en investeert tot $ 3 miljoen

FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics, een bedrijf van de Merz Group en een leider op het gebied van neurotoxinen, breidt zijn strategische samenwerking met Vensica Therapeutics uit, aangezien de Merz Group tot $ 3 miljoen investeert in de Israëlische start-up. Deze investering volgt op de strategische licentie- en samenwerkingsovereenkomst die in 2021 werd ondertekend om botulineneurotoxine A (XEOMIN®) van Merz te gebruiken voor de innovatieve echografie-geassisteerde plaatsingskatheter van Vensica. Merz voert hiermee zijn contractueel overeengekomen optie uit om deel te nemen aan Vensica's Serie C-financieringsronde en verder te investeren in de start-up.

“Investeren in innovatie zit in ons DNA. We kiezen onze investeringen zeer zorgvuldig met de ambitie om echt het verschil te maken voor patiënten, strategische partners en onze aandeelhouders”, licht Jörg Bergler, COO van Merz Group, toe. “Net als bij andere transacties hebben we de ambitie om meer te zijn dan een investeerder door expertise en diensten aan te bieden aan onze partners.”

Met het opgehaalde geld van in totaal $ 19 miljoen zullen de klinische multicenter fase II-onderzoeken van Vensica in Europa en de VS worden ondersteund. Vensica breidt zijn personeelsbestand in Israël uit voor de volgende fase van klinische en aan regelgeving gebonden ontwikkeling van zijn hulpmiddel, samen met XEOMIN® van Merz Therapeutics, gericht op de behandeling van een overactieve blaas.

"Het is onze ambitie om te groeien en ons productportfolio uit te breiden met meer oplossingen die ons helpen betere resultaten te creëren voor meer patiënten," aldus Stefan Brinkmann, CEO van Merz Therapeutics. “De toewijding van Merz aan Vensica weerspiegelt hoe veelbelovend de naaldloze behandeling van patiënten met een overactieve blaas is in combinatie met ons strategische product XEOMIN®. Uit de eerste maanden van onze samenwerking met Vensica bleek al goede vooruitgang en onze verdere investering zal onze positie als strategische partner van Vensica versterken en een stimulerende factor zijn voor de ontwikkeling van een minder invasieve behandeling van blaasaandoeningen.”

Vensica ontsluit het potentieel van neurotoxinen in de urologie door minimaal invasieve oplossingen te ontwikkelen met behulp van de unieke eigenschappen van therapeutische echografie om botulineneurotoxine A aan de blaas af te geven. Het naaldvrije medicijnafgifteplatform van Vensica is bedoeld voor de behandeling van urologische indicaties, waaronder een overactieve blaas, neurogene blaas en interstitiële cystitis. De huidige gouden standaardbehandeling vereist naaldinjecties van het neurotoxine in de blaaswand. Het naaldloze platform van Vensica zal naar verwachting een veel betere patiëntervaring mogelijk maken door naaldgerelateerde problemen, waaronder pijn en urineretentie, op te lossen, waardoor een over het algemeen gecompliceerdere procedure eenvoudiger wordt. Het platform van Vensica zal naar verwachting een effectievere behandeling mogelijk maken door een meer uniforme afgifte van het neurotoxine aan de blaaswand.

Avner Geva, CEO van Vensica, merkte op: "Deze investering toont de inzet van Merz aan voor ons als bedrijf en voor het opzetten van een urologiebehandelingsplatform voor de behandeling van blaasindicaties. Merz is het tweede strategische wereldwijde bedrijf dat deelneemt aan deze financieringsronde, na Laborie, een wereldwijd urologiebedrijf, dat twee investeringen in Vensica heeft gedaan.”

Over Merz Therapeutics

Merz Therapeutics GmbH zet zich in om het leven van patiënten over de hele wereld te verbeteren. Met zijn niet-aflatende onderzoek, ontwikkeling en cultuur van innovatie streeft Merz Therapeutics ernaar om aan onvervulde behoeften van patiënten te voldoen en betere resultaten te realiseren. Merz Therapeutics probeert tegemoet te komen aan de unieke behoeften van mensen die lijden aan bewegingsstoornissen, neurologische aandoeningen, leveraandoeningen en andere gezondheidsproblemen die de kwaliteit van leven van patiënten ernstig beïnvloeden. Merz Therapeutics heeft het hoofdkantoor in Frankfurt am Main, Duitsland en is vertegenwoordigd in meer dan 90 landen, met een Noord-Amerikaans filiaal in Raleigh, North Carolina. Merz Therapeutics GmbH maakt deel uit van de Merz Group, een particulier familiebedrijf dat zich meer dan 110 jaar heeft gewijd aan het ontwikkelen van innovaties die voldoen aan de onvervulde behoeften van patiënten en klanten.

Ga naar www.merztherapeutics.com

Over Vensica Therapeutics

Vensica is een in Israël gevestigd bedrijf voor urologietherapie. Het bedrijf ontwikkelt een uniek platform voor het toedienen van medicijnen voor verschillende urineblaasindicaties, op basis van een gepatenteerd, echo-geassisteerd medicijnafgiftesysteem. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Avner Geva, (Yale, BSc, Technion, MSc) en wordt geleid en ondersteund door vooraanstaande medische en therapeutische deskundigen, waaronder voorzitter M.D., PhD, Nissim Darvish, Michael Ingber, M.D., bestuurslid benoemd door IBF, Lew Pell, Laborie, Merz Pharmaceuticals, The Trendlines Group (SGX: 42T) (OTCQX: TRNLY) en The Israel Innovation Authority.

Over Merz

Merz Group is een wereldwijd, gediversifieerd bedrijf met hoofdkantoor in Frankfurt, Duitsland. De toewijding van de Group aan innovatie, langetermijnperspectief en focus op winstgevende groei zijn het toonbeeld van het particuliere bedrijf dat al meer dan 110 jaar bestaat. Tot de Merz Group behoren de bedrijven Merz Aesthetics, Merz Therapeutics, Merz Consumer Care, Merz Real Estate en Financial Investments. Het bedrijf heeft 3.969 mensen in dienst in 28 landen wereldwijd.

Ga voor meer informatie naar www.merz.com.

