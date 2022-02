Mitsubishi Power assina contrato de compra com a HydrogenPro para sistema eletrolisador de larga escala

A Mitsubishi Power Americas assinou um contrato de compra com a HydrogenPro para uma entrega inicial de 40 eletrolisadores com o objetivo de produzir hidrogênio verde para aplicações de geração de energia, transporte e industriais. (Crédito: HydrogenPro)

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Mitsubishi Power Americas, Inc. assinou um contrato de compra com a HydrogenPro AS (OSE: HYPRO) para uma entrega inicial de 40 eletrolisadores.

O sistema eletrolisador da HydrogenPro vai utilizar energia eólica e solar para produzir hidrogênio verde ao separar água em hidrogênio e oxigênio por meio de eletrólise. O hidrogênio verde será armazenado e utilizado para aplicações de geração de energia, transporte e industriais.

Esse contrato intensifica a parceria entre a Mitsubishi Power e a HydrogenPro a partir de seu Herøya, projeto da Noruega para um primeiro sistema eletrolisador desse tipo. A cooperação entre as empresas para desenvolverem rapidamente tecnologia de hidrogênio com um mesmo objetivo de implementar hidrogênio verde em escala de serviços públicos nos Estados Unidos vai possibilitar o atingimento de metas globais de descarbonização.

“ Este é um passo muito importante para a HydrogenPro. Ele demonstra que nossa tecnologia é adequada para projetos de larga escala e disponibiliza hidrogênio limpo, acessível e confiável amplamente aos clientes. Temos orgulho de realizar parceria com a Mitsubishi Power para promover avanços tecnológicos na busca de uma sociedade de hidrogênio livre de carbono”, afirmou Elling Nygaard, CEO da HydrogenPro. “ O anúncio de hoje confirma o grande potencial do mercado dos Estados Unidos para nós.”

Bill Newsom, presidente e CEO da Mitsubishi Power Americas, declarou: “ A compra de eletrolisadores pela Mitsubishi Power apoia ainda mais nossa missão de fornecer soluções de geração e armazenamento de energia a nossos clientes, capacitando-os a combater as mudanças climáticas de maneira econômica e confiável, e promover a prosperidade humana. O sistema eletrolisador vai funcionar em nossos pacotes Hydaptive™ — os primeiros pacotes padrão de integração de hidrogênio verde do mundo — para acelerar o alcance da descarbonização. Esse pedido mostra nossa confiança no sistema eletrolisador da HydrogenPro graças ao trabalho iniciado no ano passado com a HydrogenPro para construir e validar um dos maiores sistemas eletrolisadores alcalinos de alta pressão em pilha única na Noruega. Juntamente com nossos clientes, estamos criando uma mudança na energia.”

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de 2.300 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Norte, América Central e América do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás, vapor e turbinas aeroderivadas, trens de força e ilhas de energia, sistemas geotérmicos, desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos (photovoltaic, PV), controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a HydrogenPro AS

A HydrogenPro desenvolve e fornece plantas de hidrogênio personalizadas em cooperação com parceiros e fornecedores globais, todas com certificação ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001.

A empresa foi fundada em 2013 por pessoas com trajetória na indústria de eletrólise, estabelecida em Telemark (Noruega) pela Norsk Hydro em 1927. Somos uma experiente equipe de engenharia formada pelos melhores especialistas do setor que proporciona conhecimentos e práticas sem paralelos na indústria de hidrogênio e energia renovável.

Nosso principal produto é o eletrolisador alcalino de alta pressão. Com a nova tecnologia de eletrodos, podemos aumentar em 14% a eficiência de cada unidade para atingir 93% de máximo teórico. Esse é um avanço muito importante, já que o custo da energia elétrica, dependendo dos preços no mercado, equivale a 70% a 90% do custo total para produzir hidrogênio. O valor desse incremento de eficiência equivale aproximadamente ao investimento de toda a planta em uma perspectiva de custo total de operação. A empresa busca um custo de produção para hidrogênio verde de US$ 1,2 por quilo.

