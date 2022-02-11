Parexel擴大與Medidata的策略夥伴關係，加強分散式臨床試驗交付

紐約--(BUSINESS WIRE)--Dassault Systèmes旗下的Medidata今天宣布，全球領先的專注於開發和提供創新療法以促進患者健康的臨床研究組織Parexel將延長雙方15年的全球策略夥伴關係。這項措施建立在雙方的互信關係基礎之上，並確立了共同為生命科學產業開創分散式臨床試驗技術(DCT)新紀元的目標。

Parexel患者長Clare Grace博士表示：「Parexel的優先事項是提供以患者為中心的解決方案，提高臨床試驗的體驗，使每個人更容易參與。Medidata的DCT技術進一步支援我們在這個市場上的工作。在該市場中，至少近75%的研究計畫包括混合試驗模式。我們將繼續擴大我們在該領域的產品，因此很高興與他們合作。」

Medidata公司患者雲執行長Anthony Costello補充道：「新冠疫情讓我們明白，我們可以利用DCT技術來加快和加強整個臨床試驗過程。與Parexel的關係代表了一個巨大的機會，可以長久地重新定義患者的體驗和新藥及疫苗開發的時間安排。」

Parexel還利用Medidata統一的平臺、myMedidata患者入口網站、Sensor Cloud以及Medidata專有的「以患者為中心的設計」專案參加了Medidata的早期採用者DCT專案。Parexel提供回饋和見解，以幫助確保該入口網站滿足患者、研究機構和試驗委託者的需求。憑藉myMedidata，患者實際上可以透過一個網路入口網站存取他們所有的臨床試驗需求，從而消除對佈建設備的需求並改善臨床試驗的體驗。

Medidata是Dassault Systèmes的獨資子公司，其3DEXPERIENCE平臺的定位是致力於透過首個端對端科學和商業平臺在個人化醫療時代引領生命科學從研究到商業化的數位化轉型。

關於Medidata

Medidata公司正在引領生命科學的數位化轉型，為數百萬患者帶來希望。Medidata幫助生成證據和洞見，幫助製藥公司、生物技術公司、醫療設備公司、診斷公司以及學術研究人員加速創造價值，最大限度地降低風險，最佳化結果。來自1,900多家客戶和合作夥伴超過100萬註冊用戶正使用Medidata這個值得信賴的臨床開發、商業和現實世界資料平臺。Medidata是Dassault Systèmes（巴黎泛歐交易所：FR0014003TT8, DSY.PA）旗下公司，總部位於紐約市，在世界各地設有辦事處，旨在滿足客戶的需求。欲瞭解更多資訊，請造訪www.medidata.com，並在關注@Medidata。

關於Dassault Systèmes

3D體驗公司Dassault Systèmes是人類發展的助推器。該公司為企業和個人提供協作式3D虛擬環境來設想永續的創新。透過該公司的3DEXPERIENCE平臺和應用程式來建立真實世界的虛擬分身體驗，該公司的客戶正在不斷拓展創新、學習和生產的邊界。Dassault Systèmes為140多個國家、各行各業、各種規模的29萬多家客戶創造價值。欲瞭解更多資訊，請造訪www.3ds.com。

3DEXPERIENCE、Compass圖示、3DS標誌、CATIA、BIOVIA、GEOVIA、SOLIDWORKS、3DVIA、ENOVIA、NETVIBES、MEDIDATA、CENTRIC PLM、3DEXCITE、SIMULIA、DELMIA和IFWE 都是法國「歐洲公司」Dassault Systèmes（凡爾賽商業註冊號碼：B 322 306 440）或其子公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

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