Parexel扩大与Medidata的战略伙伴关系，加强分散式临床试验交付

纽约--(BUSINESS WIRE)--Dassault Systèmes旗下的Medidata今天宣布，全球领先的专注于开发和提供创新疗法以促进患者健康的临床研究组织Parexel将延长双方15年的全球战略伙伴关系。这一举措建立在双方的互信关系基础之上，并确立了共同为生命科学行业开创分散式临床试验技术(DCT)新纪元的目标。

Parexel首席患者官Clare Grace博士表示：“ Parexel的优先事项是提供以患者为中心的解决方案，提高临床试验的体验，使每个人更容易参与。Medidata的DCT技术进一步支持我们在这个市场上的工作。在该市场中，至少近75%的研究计划包括混合试验模式。我们将继续扩大我们在该领域的产品，因此很高兴与他们合作。”

Medidata公司患者云首席执行官Anthony Costello补充道：“ 新冠疫情让我们明白，我们可以利用DCT技术来加快和加强整个临床试验过程。与Parexel的关系代表了一个巨大的机遇，可以长久地重新定义患者的体验和新药及疫苗开发的时间安排。”

Parexel还利用Medidata统一的平台、myMedidata患者门户、Sensor Cloud以及Medidata专有的“以患者为中心的设计”项目参加了Medidata的早期采用者DCT项目。Parexel提供反馈和见解，以帮助确保该门户满足患者、研究机构和申办者的需求。借助myMedidata，患者实际上可以通过一个基于网络的门户访问他们所有的临床试验需求，从而消除对预置设备的需求并改善临床试验的体验。

Medidata是Dassault Systèmes的全资子公司，其3DEXPERIENCE平台的定位是致力于通过首个端到端科学和商业平台在个性化医疗时代引领生命科学从研究到商业化的数字化转型。

关于Medidata

Medidata公司正在引领生命科学的数字化转型，为数百万患者带来希望。Medidata帮助生成证据和洞见，帮助制药公司、生物技术公司、医疗设备公司、诊断公司以及学术研究人员加速创造价值，最大限度地降低风险，优化结果。 来自1,900多家客户和合作伙伴的超过100万注册用户正使用Medidata这个值得信赖的临床开发、商业和现实世界数据平台。Medidata是Dassault Systèmes（巴黎泛欧交易所：FR0014003TT8, DSY.PA）旗下公司，总部位于纽约市，在世界各地设有办事处，旨在满足客户的需求。 欲了解更多信息，请访问www.medidata.com，并在关注@Medidata。

关于Dassault Systèmes

3D体验公司Dassault Systèmes是人类发展的助推器。 该公司为企业和个人提供协作式3D虚拟环境来设想可持续的创新。 通过该公司的3DEXPERIENCE平台和应用来创建真实世界的虚拟孪生体验，该公司的客户正在不断拓展创新、学习和生产的边界。Dassault Systèmes为140多个国家、各行各业、各种规模的29万多家客户创造价值。 欲了解更多信息，请访问www.3ds.com。

3DEXPERIENCE、Compass图标、3DS标识、CATIA、BIOVIA、GEOVIA、SOLIDWORKS、3DVIA、ENOVIA、NETVIBES、MEDIDATA、CENTRIC PLM、3DEXCITE、SIMULIA、DELMIA和IFWE 都是法国“欧洲公司” Dassault Systèmes（凡尔赛商业注册号：B 322 306 440）或其子公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

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