DirectMed Parts & Service si espande a livello internazionale e annuncia un partenariato con LBN Medical

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--DirectMed Parts & Service ("DirectMed"), una società del portafoglio di NMS Capital ("NMS"), oggi ha annunciato l'acquisizione di LBN Medical ("LBN" o la "Società"). Non sono stati resi noti i termini della transazione.

Con sede nella città danese di Aalborg, LBN è un rivenditore leader nel mercato post-vendita delle apparecchiature per imaging diagnostico a clienti di tutto il mondo. Commercializza sistemi completi e ricambi di oltre quindici marchi, tra cui importanti OEM del calibro di Canon, GE, Hologic, Siemens e Philips. La Società è stata fondata nel 2003 dal CEO Lars Braun Nielsen, e da allora è cresciuta fino ad annoverare oltre 50 dipendenti presso strutture in Danimarca ed Egitto.

Lars Braun Nielsen, CEO e fondatore di LBN, ha commentato: "Brad e il team di DirectMed hanno enfatizzato la loro missione: prolungare la durata dei dispositivi per l'imaging medicale, nell'obiettivo di migliorare l'accesso e ridurre gli sprechi e i costi della sanità. Siamo entusiasti di far parte di questo impegno e di collaborare con il team di DirectMed e NMS per velocizzare la nostra crescita. Il partenariato con DirectMed fornisce a LBN risorse incredibili per offrire ai clienti un livello persino superiore di assistenza e competenza, inclusa una più vasta gamma di ricambi e di servizi di supporto tecnico".

"Conosciamo LBN Medical da diversi anni e pensiamo che sia la scelta logica per contribuire all'espansione dell'attività dei ricambi di DirectMed al di fuori del Nordamerica. Il loro team di distribuzione, che parla 21 lingue diverse, che ha un'esperienza di vendita in più di 60 paesi e con cui collaborano esperti in sette modalità, è il complemento ideale per il nostro business", è stata la dichiarazione di Brad de Koning, presidente e CEO di DirectMed. "L'acquisizione di LBN Medical dà inizio a un nuovo entusiasmante capitolo per DirectMed, con l'aggiunta delle vendite di sistemi alla nostra base di clienti, e per LBN Medical, che ora avrà in magazzino e potrà disporre di oltre 10.000 codici articoli univoci, a supporto delle proprie forniture".

David Peterson, direttore generale presso NMS, ha dichiarato: "Da quando abbiamo avviato la collaborazione con il team di DirectMed, nel giugno 2021, una delle nostre principali aree di interesse è stata l'espansione della nostra presenza geografica. I fornitori di tutto il mondo, con la continua crescita delle loro attività, sono alla ricerca di soluzioni dal buon rapporto costo-efficacia per acquistare le apparecchiature ed effettuare la manutenzione. La combinazione di DirectMed e LBN risponde proprio a questa esigenza del mercato. Siamo davvero entusiasti di collaborare con il team di LBN per la prossima fase della nostra attività e vogliamo sfruttare l'esperienza di DirectMed nei ricambi e nelle relative riparazioni per velocizzare la nostra crescita sul piano mondiale".

Accura e Greenberg Traurig hanno fornito consulenza legale a DirectMed.

Informazioni su LBN

LBN Medical è un rivenditore leader nel mercato post-vendita delle apparecchiature per imaging medicale a clienti di tutto il mondo. Commercializza sistemi e ricambi di oltre quindici marchi, tra cui importanti OEM del calibro di Canon, GE, Siemens e Philips. La Società è stata fondata nel 2003 dal CEO Lars Braun Nielsen e, da allora, è cresciuta sino a diventare un'organizzazione che annovera oltre 50 collaboratori presso le strutture di Danimarca ed Egitto. Per ulteriori informazioni su LBN visitare il sito web dell'azienda: LBNmedical.com.

Informazioni su DirectMed

DirectMed Parts & Service, con oltre 60.000 parti in stock, è il maggior fornitore indipendente di ricambi per l'imaging diagnostico specializzato in apparecchiature per MRI e TC. DirectMed è una società certificata ISO 13485 che ripara, offre assistenza e vende ricambi a marchio GE, Siemens e Philips a reti di sistemi sanitari, centri di imaging e organizzazioni indipendenti di servizi ("ISO") in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su DirectMed visitare il sito Web dell'azienda: directmedparts.com.

Informazioni su NMS Capital

NMS Capital è una società di investimenti privati con sede a New York, specializzata negli investimenti azionari strategici e nei buyout con leva finanziaria (LBO) di società del mercato medio-basso. La società nasce dallo spin-off di un gruppo di società in portafoglio della Merchant Banking Division di Goldman Sachs. NMS è focalizzata sulle aziende con sede negli Stati Uniti che puntano a beneficiare di tendenze di crescita sostenibile, con particolare attenzione al segmento dei servizi alle imprese e delle aziende sanitarie. Per ulteriori informazioni su NMS visitare il sito web dell'azienda: nms-capital.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.