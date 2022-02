DirectMed Parts & Service breidt internationaal uit en kondigt samenwerking met LBN Medical aan

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--DirectMed Parts & Service ('DirectMed'), een portfoliobedrijf van NMS Capital ('NMS'), heeft vandaag aangekondigd dat het LBN Medical ('LBN' of het 'Bedrijf') heeft overgenomen. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

LBN, met hoofdkantoor in Aalborg, Denemarken, is een toonaangevende wederverkoper van aftermarket diagnostische beeldvormingsapparatuur aan klanten over de hele wereld. LBN verkoopt complete systemen en onderdelen van meer dan vijftien merken, waaronder grote OEM's zoals Canon, GE, Hologic, Siemens en Philips. Het bedrijf werd in 2003 opgericht door CEO Lars Braun Nielsen en is sindsdien uitgegroeid tot meer dan 50 medewerkers in vestigingen in Denemarken en Egypte.

Lars Braun Nielsen, CEO en oprichter van LBN, verklaarde: "Brad en het DirectMed-team hebben hun missie uiteengezet om de levensduur van medische beeldvormingsapparatuur te verlengen om de toegang te verbeteren, afval te verminderen en de kosten van de gezondheidszorg te verlagen. We zijn verheugd om deel uit te maken van dit streven en om samen te werken met het DirectMed-team en NMS om onze groei te versnellen. De samenwerking met DirectMed voorziet LBN van enorme middelen om een nog hoger niveau van service en expertise aan onze klanten te bieden, inclusief een grotere breedte en diepte van onderdelen en technische ondersteuning.”

“We kennen LBN Medical al enkele jaren en zijn van mening dat zij het logische bedrijf zijn om DirectMed te helpen onze onderdelenactiviteiten buiten Noord-Amerika uit te breiden. Hun distributieteam – dat 21 verschillende talen spreekt, verkoopgeschiedenis in meer dan 60 landen heeft en experts in zeven modaliteiten in dienst heeft – is de perfecte aanvulling op ons bedrijf,” aldus Brad de Koning, president en CEO van DirectMed. "Met de overname van LBN Medical begint een spannend nieuw hoofdstuk voor DirectMed, met de toevoeging van systeemverkopen aan ons klantenbestand, en ook voor LBN Medical, dat nu meer dan 10.000 unieke onderdeelnummers op voorraad zal hebben en er toegang toe heeft ter ondersteuning van hun eigen onderdelen."

David Peterson, Managing Director bij NMS, verklaarde: "Sinds we in juni 2021 zijn gaan samenwerken met het DirectMed-team, is een van onze belangrijkste aandachtsgebieden het uitbreiden van onze geografische dekking. Leveranciers over de hele wereld zijn op zoek naar kosteneffectieve oplossingen om apparatuur aan te schaffen en te onderhouden terwijl ze hun praktijk blijven uitbreiden. De combinatie van DirectMed en LBN ondersteunt precies die behoefte in de markt. We zijn erg enthousiast om samen te werken met het LBN-team voor de volgende fase van ons bedrijf en kijken ernaar uit om de ervaring van DirectMed op het gebied van onderdelen en gerelateerde reparaties te benutten om onze internationale groei te versnellen.”

Accura en Greenberg Traurig hebben DirectMed juridisch geadviseerd.

Over LBN:

LBN Medical is een toonaangevende wederverkoper van aftermarket-apparatuur voor medische beeldvorming aan klanten over de hele wereld. LBN verkoopt apparatuur en onderdelen van meer dan vijftien merken, waaronder grote OEM's zoals Canon, GE, Hologic, Siemens en Philips. Het Bedrijf werd in 2003 opgericht door CEO Lars Braun Nielsen en is sindsdien uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 50 medewerkers in vestigingen in Denemarken en Egypte. Ga voor meer informatie over LBN naar de website van het bedrijf op LBNmedical.com.

Over DirectMed:

DirectMed Parts & Service is de grootste onafhankelijke leverancier van onderdelen voor diagnostische beeldvorming, gespecialiseerd in MRI- en CT-machines met meer dan 60.000 onderdelen op voorraad. DirectMed, een ISO 13485-gecertificeerd bedrijf, repareert, ondersteunt en verkoopt onderdelen van GE, Siemens en Philips aan zorgnetwerken, beeldvormingscentra en onafhankelijke serviceorganisaties ('ISO's') over de hele wereld. Ga voor meer informatie over DirectMed naar de website van het bedrijf op directmedparts.com.

Over NMS Capital:

NMS Capital is een in New York gevestigde particuliere investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in strategische aandeleninvesteringen en leveraged buy-outs van lagere middenmarktbedrijven. Het bedrijf is ontstaan door de spin-out van een groep portfoliobedrijven van de Merchant Banking Division van Goldman Sachs. NMS richt zich op bedrijven met hoofdkantoor in de VS die klaar zijn om te profiteren van duurzame groeitrends, met een bijzondere concentratie op bedrijven in de zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg. Ga voor meer informatie over NMS naar de website van het bedrijf op nms-capital.com.

