Kraken推出Proof of Reserves稽核服務，允許客戶驗證其加密貨幣餘額

懷俄明州夏延--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球規模名列前茅的數位資產交易所Kraken宣佈實施新一代稽核標準，讓客戶證明其比特幣和以太幣餘額有Kraken託管的真實資產作為擔保。

Proof of Reserves稽核服務由Armanino LLP管理，是2014年以來在本交易所進行的第二種此類服務，它將用於確認客戶在我們平臺上持有的價值190多億美元的比特幣和以太幣是安全的、可證實的。這包括在Kraken安全的鏈上質押服務持有的價值35億美元的以太幣。該服務是業界領先的ETH2驗證器。

儘管該稽核服務僅涵蓋交易所100多種可交易資產中的兩種，但它堅持並尋求推動新加密稽核所推薦的標準，我們希望這類加密稽核未來能夠在數位資產領域得到廣泛的採用。

自比特幣面世13年以來，據估計，因駭客和破產而損失的數位資產超過230億美元。透過我們對繼續進行Proof of Reserves稽核的承諾，我們相信Kraken能夠減少客戶資金方面的重大風險。

Kraken產品長Jeremy Welch表示：「客戶的安全與透明度一直都是公司文化的核心內容，而且從一開始就是我們實務作業和營運中的核心要素。在Kraken看來，定期的Proof of Reserves稽核服務將證明客戶的安全問題是公司的首要之務。」

隨著這項消息的宣布，Armanino已同意為Kraken每半年進行一次Proof of Reserves稽核服務，該服務將遵循美國註冊會計師協會使用的驗證標準，這一頻率是為了確保Kraken能夠符合有關責任性的嚴格標準。

Armanino區塊鏈實務負責人Noah Buxton表示：「提供Proof of Reserves服務是因為我們對這個行業充滿了熱情，而且相信它將成為金融和資本市場的未來。借助這一稽核服務，我們將採用來自於註冊公共會計師事務所的過往最佳實務，並以全新且令人無比振奮的方式加以應用。」

這一定期的透明度核查旨在盡量減少客戶資料隱私方面的取捨問題。Kraken只會為 Armanino提供匿名餘額資訊，此即表示敏感客戶資料並不會參與交換。（可登入我們的網站查閱稽核流程的技術評估，該評估解釋了它如何利用公共區塊鏈的透明度。）

如今，客戶也可以在稽核期間在我們的交易所驗證其比特幣和以太幣餘額，只需在其帳戶執行簡單的三個步驟即可。雖然驗證操作可反映稽核時期的帳戶餘額，但卻不包括任何後續的交易或充幣金額。

我們鼓勵所有Kraken客戶對稽核進行驗證，並幫助我們改善我們的稽核標準。如欲瞭解更多資訊，請造訪我們的網站或聯絡press@kraken.com。

關於Kraken：

Kraken是歷史十分悠久的頂級規模數位資產平臺之一。從全球來看，Kraken的客戶群交易100多種數位資產和7種法幣，包括英鎊、歐元、美元、加元、日圓、瑞郎和澳元。

Kraken如今擁有2500多名員工，公司成立於2011年，是首批提供現貨交易的交易所之一，同時還提供保證金、平行鏈拍賣、質押、受監管衍生品和指數服務。Kraken深受全球800多萬交易者和機構的信賴，並提供專業的24小時線上交談支援。

支持Kraken的投資者包括 Tribe Capital、SkyBridge、Hummingbird Ventures、Blockchain Capital和Digital Currency Group等。

可透過Kraken iOS和Android應用程式，以及Cryptowatch iOS、Android和桌面應用程式，對Kraken市場進行監控並進行交易。

如欲瞭解有關Kraken的更多資訊，請造訪www.kraken.com.

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