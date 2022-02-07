Kraken推出Proof of Reserves审计服务，允许客户验证其加密货币余额

怀俄明州夏延--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球规模名列前茅的数字资产交易所Kraken宣布，公司将实施新一代审计标准，并以此让客户证实其比特币和以太币余额拥有Kraken托管的真实资产作为担保。

Proof of Reserves审计服务由Armanino LLP管理，是2014年以来在我们交易所开展的第二种此类服务，它将用于确认客户在我们平台上持有的价值190多亿美元的比特币和以太币是安全的、可证实的。这其中包括价值35亿美元、通过Kraken安全的链上质押服务持有的以太币。该服务是行业领先的ETH2验证器。

尽管该审计服务仅覆盖交易所100多种可交易资产中的两种，但它坚持并寻求推动新加密审计所推荐的标准，我们希望这类加密审计未来能够在数字资产领域得到广泛的采用。

自比特币面世13年以来，据估计，因黑客和破产而损失的数字资产达到了230多亿美元。通过我们对继续开展Proof of Reserves审计的承诺，我们相信Kraken能够减少客户资金方面的重大风险。

Kraken首席产品官Jeremy Welch表示：“客户的安全与透明度一直都是公司文化的核心内容，而且从一开始就是我们实践和运营当中的核心要素。在Kraken看来，定期的Proof of Reserves审计服务将证明，客户的安全问题是公司工作的重中之重。”

借助这一声明，Armanino已同意为Kraken每半年进行一次Proof of Reserves审计服务，该服务将遵循美国注册会计师协会使用的验证标准，这一频率是为了确保Kraken能够满足有关责任性的严格标准。

Armanino区块链实践负责人Noah Buxton表示：“我们提供Proof of Reserves服务是因为我们对这个行业充满了激情，而且相信它将成为金融和资本市场的未来。借助这一审计服务，我们将采用来自于注册公共会计师事务所的过往最佳实践，并以一种全新的、令人无比振奋的方式对其加以应用。”

这一定期的透明度核查旨在尽可能地减少客户数据隐私方面的取舍问题。Kraken只会为 Armanino提供匿名余额信息，意味着敏感客户数据并不会参与交换。（可登录我们的网站查阅审计流程的技术评估，该评估解释了它如何利用公共区块链的透明度。）

如今，客户也可以在审计期间在我们的交易所验证其比特币和以太币余额，只需通过其账户执行简单的三个步骤。虽然验证操作可反映审计时期的账户余额，但却不包括任何后续的交易或充币金额。

我们鼓励所有Kraken客户对审计进行验证，并帮助我们改善我们的审计标准。如需了解更多信息，请访问我们的网站或联系press@kraken.com。

关于Kraken：

Kraken是历史十分悠久的顶级规模数字资产平台之一。从全球来看，Kraken的客户群交易100多种数字资产和7种法币，包括英镑、欧元、美元、加元、日元、瑞郎和澳元。

Kraken如今拥有2500多名雇员，公司成立于2011年，是首批提供现货交易的交易所之一，同时还提供保证金、平行链拍卖、质押、受监管衍生品和指数服务。Kraken深受全球800多万交易者和机构的信赖，并提供专业的24小时线上咨询支持。

支持Kraken的投资者包括 Tribe Capital、SkyBridge、Hummingbird Ventures、Blockchain Capital和Digital Currency Group等。

可通过Kraken iOS和安卓应用以及Cryptowatch iOS、安卓和桌面应用，对Kraken市场进行监控并进行交易。

如需了解有关Kraken的更多信息，请访问www.kraken.com.

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