Kraken lance des audits Proof of Reserves qui permettent à ses clients de vérifier les soldes de cryptomonnaies

CHEYENNE, Wyoming--(BUSINESS WIRE)--Kraken, l’une des plus grandes plateformes d’échange d’actifs numériques au monde, annonce la mise en place de normes d’audit de nouvelle génération, conçues pour permettre aux clients de prouver que leurs soldes de Bitcoin et d’Ethereum sont soutenus par des actifs réels conservés en dépôt par Kraken.

Géré par Armanino LLP, l’audit Proof of Reserves est le deuxième audit de ce type réalisé sur notre plateforme d’échange depuis 2014, et confirme que plus de 19 milliards USD de Bitcoin et d’Ethereum de clients sont présents de manière sécurisée – et avérée – sur notre plateforme. Ceci inclut les 3,5 milliards USD d’Ethereum détenus dans le service de staking on-chain sécurisé de Kraken, validateur ETH2 leader du secteur.

Bien que l’audit ne concerne que deux des plus de 100 actifs disponibles à la négociation sur notre plateforme d’échange, il respecte et entend promouvoir les normes recommandées relatives aux nouveaux audits cryptographiques qui, nous l’espérons, seront largement adoptés dans le secteur des actifs numériques.

Au cours des 13 années écoulées depuis l’invention du Bitcoin, on estime que plus de 23 milliards USD d’actifs numériques ont été perdus à cause de piratages et d’insolvabilités. Dans le cadre de notre engagement consistant à poursuivre les audits Proof of Reserves, nous sommes convaincus que Kraken peut limiter les risques critiques auxquels sont soumis les fonds de nos clients.

« La sécurité et la transparence pour nos clients sont au cœur de notre culture en tant qu’entreprise, et au cœur de nos pratiques et de nos opérations depuis le tout début », a déclaré Jeremy Welch, directeur des produits chez Kraken. « Les audits Proof of Reserves réguliers prouveront que, pour Kraken, la sécurité de nos clients constitue une priorité absolue. »

Dans le cadre de cette annonce, Armanino accepte de réaliser des audits Proof of Reserves pour Kraken sur une base semestrielle, en respectant les normes d’attestation utilisées par l’American Institute for Certified Public Accountants, cette régularité permettant de veiller à ce que Kraken réponde à des normes rigoureuses en matière de responsabilité.

« Nous proposons des audits Proof of Reserves parce que nous sommes passionnés par cette industrie, et que nous considérons qu’elle représente l’avenir de la finance et des marchés des capitaux », a déclaré Noah Buxton, chef des services de blockchain chez Armanino. « Grâce à cet audit, nous utilisons les bonnes pratiques historiques des cabinets d’expertise comptable, et les appliquons de manière nouvelle et incroyablement passionnante. »

Cette transparence régulière est conçue pour minimiser les compromis relatifs à la confidentialité des données des clients. Kraken fournira uniquement à Armanino des informations de solde anonymisées, ce qui signifie qu’aucune donnée sensible de clients ne sera échangée. (Un aperçu technique de la procédure d’audit, qui explique comment elle tire parti de la transparence des blockchains publiques, est disponible sur notre site Web.)

Les clients ont également la possibilité de vérifier leurs soldes de Bitcoin et d’Ethereum sur notre plateforme au moment de l’audit, grâce à une procédure simple en trois étapes accessible depuis leur compte. La vérification reflétera les soldes des comptes au moment de l’audit, sans toutefois inclure les négociations ou dépôts ultérieurs.

Nous invitons tous les clients de Kraken à vérifier l’audit, afin de nous aider à améliorer nos normes d’audit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web ou contactez press@kraken.com.

À propos de Kraken :

Kraken est l’une des plateformes d’actifs numériques les plus importantes et les plus anciennes au monde. À l’échelle mondiale, les clients de Kraken négocient plus de 100 actifs numériques et 7 monnaies fiduciaires différentes, parmi lesquelles la GBP, l’EUR, l’USD, le CAD, le JPY, le CHF et l’AUD.

Créée en 2011 et comptant désormais plus de 2 500 employés, Kraken a été l’une des premières plateformes d’échange à proposer le trading sur marge, les enchères de parachaînes, le staking, les dérivés réglementés et les services d’indexation. Kraken est utilisée par plus de 8 millions de négociateurs et institutions à travers le monde, et offre une assistance professionnelle par chat en ligne, 24h/24.

Kraken est soutenue par Tribe Capital, SkyBridge, Hummingbird Ventures, Blockchain Capital, et Digital Currency Group, entre autres investisseurs.

Les marchés Kraken peuvent être suivis et négociés via les applications Kraken iOS et Android, ainsi que via les applications Cryptowatch iOS, Android et Desktop.

Pour en savoir plus sur Kraken, veuillez consulter le site www.kraken.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.